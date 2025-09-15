آٹھواں پےکمیشن: سرکاری ملازمین اور پنشنرز کو مل سکتی ہے اچھی خبر
آٹھواں پے کمیشن سال 2026 سے لاگو کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ملازمین کو 2027 تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔
Published : September 15, 2025 at 7:44 PM IST|
Updated : September 15, 2025 at 8:51 PM IST
نئی دہلی: تمام سرکاری ملازمین 8ویں پے کمیشن کا طویل عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے تحت سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ پنشنرز کو بھی فوائد ملتے ہیں۔ 8ویں پے کمیشن کے ذریعے سرکاری ملازمین کو جلد ہی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اس کی تصدیق خود حکومت نے کی ہے۔
اگر میڈیا رپورٹس پر یقین کیا جائے تو 8 واں پے کمیشن سال 2026 سے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ملازمین کو 2027 تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ درحقیقت گزشتہ ماہ گورنمنٹ ایمپلائز نیشنل کنفیڈریشن (جی ای این سی) کے ایک وفد نے مرکزی وزیر جتیندر سنگھ سے ملاقات کی تھی۔
اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ وہ ریاستی حکومت سے آٹھویں پے کمیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حکومت جلد ہی 8ویں پے کمیشن اور اس کے پینل کا باضابطہ اعلان کر سکتی ہے۔
کتنا اضافہ متوقع ہے؟
آٹھویں پے کمیشن سے سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ 18 ہزار روپے سے بڑھ کر 26 ہزار روپے ہو سکتی ہے۔ تاہم اس بارے میں ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
8ویں تنخواہ کمیشن سے متعلق بنیادی معلومات
پے کمیشن ملک میں ہر 10 سال بعد تشکیل دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد تمام سرکاری ملازمین اور پنشنرز کو دی جانے والی تنخواہوں، الاؤنسز اور پنشن کے فوائد کا جائزہ لینا ہے۔ 8ویں پے کمیشن سے تقریباً 50 لاکھ سرکاری ملازمین اور 65 لاکھ پنشنرز مستفید ہونے والے ہیں۔
مہنگائی الاؤنس کے بارے میں اچھی خبر؟
8ویں پے کمیشن کے ساتھ ساتھ تمام سرکاری ملازمین کو مہنگائی بھتہ (ڈی اے) کے بارے میں بھی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اگر میڈیا رپورٹس پر یقین کیا جائے تو جون سے دسمبر 2025 کے لیے سرکاری ملازمین کا مہنگائی الاؤنس پچھلی بار سے زیادہ بڑھ سکتا ہے۔
جنوری-جون 2025 کے لیے مہنگائی الاؤنس میں صرف دو فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔ تاہم مہنگائی کے اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا خیال ہے کہ اس بار تین فیصد اضافہ متوقع ہے۔ اس وقت مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کا ڈی اے 55 فیصد ہے۔ اگلے نظرثانی کا اعلان اکتوبر یا نومبر میں کیا جا سکتا ہے۔