نئی دہلی: پارلیمنٹ نے آن لائن گیمنگ (پروموشن اینڈ ریگولیشن) بل، 2025 منظور کر لیا ہے۔ جیسے ہی یہ نافذ ہوا، ہندوستان کی سب سے بڑی گیمنگ کمپنیوں - ڈریم 11، ایم پی ایل اور زوپی نے اپنے تمام حقیقی پیسے والے گیمز روک دیے۔ حکومت کا خیال ہے کہ حقیقی پیسے کا کھیل صحت عامہ اور معاشرے کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پیسوں کے کھیل نوجوانوں میں نشے کی طرح پھیل گئے ہیں اور بہت سے خاندانوں کی بچت مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔
ایک اندازے کے مطابق اب تک 45 کروڑ صارفین متاثر ہوئے ہیں اور تقریباً 20,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر کمپنیوں نے اپنے پیڈ گیمز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔
ایم پی ایل نے پہلا قدم اٹھایا:
سب سے پہلے، موبائل پریمیئر لیگ (ایم پی ایل) نے اعلان کیا کہ وہ ہندوستان میں تمام منی گیمز کو بند کر رہی ہے۔ اس کے بعد ڈریم اسپورٹس (ڈریم 11 کی پیرنٹ کمپنی) نے 20 اگست کو ملازمین کو بتایا کہ تمام کیش گیمز بند کردی جائیں گی۔
اسی طرح زوپی نے بھی اپنے پیڈ گیمز کو بند کر دیا۔ تاہم، Zupee کے مفت گیمز جیسے Ludo Supreme، Ludo Turbo اور Snakes & Ladders پہلے کی طرح جاری رہیں گے۔
صارفین اپنی پھنسی ہوئی رقم کیسے نکالیں گے؟
Dream11 سے پیسے کیسے نکالیں
1- Dream11 اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں۔
2- My Balance → Winnings → Withdraw پر کلک کریں۔
3- ₹200 سے 2,00,000 روپے تک کی رقم درج کریں۔
4- رقم IMPS یا NEFT کے ذریعے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی جائے گی۔
نوٹ: KYC تصدیق شدہ اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے اور نکالنے کے لیے کم از کم ₹200 کا بیلنس ہونا چاہیے۔
MPL سے رقم کیسے نکالی جائے:
1- مکمل KYC (صرف ایک بار کرنا ہوگا)
2- بینک اکاؤنٹ لنک کریں
3- Withdraw پر کلک کریں اور رقم منتخب کریں اور تصدیق کریں
اگر رقم پھنس جائے تو ٹرانزیکشن ہسٹری چیک کریں یا کسٹمر سپورٹ سے رابطہ کریں۔ بعض اوقات سرور کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد رقم خود بخود جاری ہو جاتی ہے۔
نیا قانون اور اثر:
--نئے بل کے تحت آن لائن گیمنگ کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے
--ای سپورٹس - اسے فروغ دیا جائے گا
--آن لائن سوشل گیمنگ - اسے فروغ دیا جائے گا
--آن لائن منی گیمنگ - اس پر سختی سے پابندی ہوگی
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) نے بھی اسے گیمنگ ڈس آرڈر قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے یہ قانون بنایا ہے۔
