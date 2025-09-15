اس جانور کے دودھ کی قیمت پانچ سے سات ہزار روپے فی لیٹر، فائدے اتنے کہ جان کر حیران ہو جائیں گے
اس جانور کے ایک لیٹر دودھ کی قیمت 5000-7000 روپے ہے۔ جانیں یہ کون سا جانور ہے اور اس کا دودھ اتنا مہنگا کیوں ہے؟
Published : September 15, 2025 at 5:19 PM IST
حیدرآباد: ہم سب جانتے ہیں کہ دودھ کا استعمال صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ دودھ صحت کے بہت سے مسائل کو دور کرنے اور جسم کو طاقت دینے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم سب گائے یا بھینس کا دودھ پیتے ہیں۔ ساتھ ہی ڈینگی جیسی بیماریوں میں بکری کا دودھ پینے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا جانور بھی ہے جس کے دودھ کی قیمت ہزاروں میں ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے۔ ہم گدھی کے دودھ کی بات کر رہے ہیں۔ گدھی کا دودھ دنیا کا سب سے مہنگا دودھ ہے۔ گدھی کے دودھ کی قیمت 7000 روپے فی لیٹر سے زیادہ ہے۔
امریکہ میں اس کی قیمت
محدود سپلائی، مشکل پیداوار اور خصوصی غذائیت کی وجہ سے گدھی کا دودھ دنیا کے مہنگے ترین دودھ میں سے ایک ہے۔ فوڈ ریپبلک کے مطابق امریکہ میں اسے فروخت کرنے والی کمپنیوں میں سے ایک 400 گرام پاؤڈر (14 اونس سے کچھ زیادہ) گدھی کے دودھ کے کے لیے $169.99 اور 20 کلو گرام (44 پاؤنڈ سے کچھ زیادہ) گدھی کے دودھ کے پاؤڈر کے لیے $7,999 وصول کرتی ہے۔ امریکہ میں گدھی کا درآمد شدہ دودھ فروخت کرنے والی ایک اور کمپنی 3.53 اونس پاسچرائزڈ، منجمد خشک دودھ کے لیے $59 وصول کرتی ہے۔
اس دودھ سے بننے والا پنیر سب سے مہنگا
دودھ کے علاوہ دنیا کی مہنگی ترین ڈیری مصنوعات کی فہرست میں گدھی کے دودھ سے بننے والا پنیر بھی شامل ہے جسے دنیا کی سب سے مہنگی ڈیری پراڈکٹ سمجھا جاتا ہے۔ اسے دنیا کا مہنگا ترین پنیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ گدھی کا دودھ بہت سی بیماریوں کے علاج میں کارگر ثابت ہوتا ہے۔ یہ اپنی اعلیٰ غذائیت کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو آئیے اس خبر میں گدھے کے دودھ کے فوائد کے بارے میں جانتے ہیں۔
گدھی کے دودھ کے صحت کے فوائد
سائنس ڈائریکٹ کی ویب سائٹ کے مطابق گدھی کا دودھ اپنی غذائیت کی وجہ سے صحت اور جلد کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ممکنہ مدافعتی نظام میں بہتری، ذیابیطس کے خلاف خصوصیات، کم کیسین کی وجہ سے الرجی کا کم خطرہ، اینٹی مائکروبیل خصوصیات، اور جلد کی صحت کے فوائد جیسے اینٹی ایجنگ اور موئسچرائزنگ شامل ہیں۔ اس میں چکنائی کم ہوتی ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹس، وٹامنز اور ضروری امینو ایسڈز سے بھرپور ہوتا ہے، اور اس میں اومیگا 6 اور اومیگا 3 کا تناسب کم ہوتا ہے، جو اسے انسانی دودھ کی طرح ایک غذائیت سے بھرپور اور جلد کے لیے موزوں متبادل بناتا ہے۔ اس دودھ کے استعمال سے ہڈیوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ یہ دل کی صحت کو بہتر رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دودھ میں اینٹی ڈائیبٹک خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔
بھارت میں گدھی کے دودھ کی قیمت
بھارت میں گدھی کے دودھ کی قیمت تقریباً 5000-7000 روپے فی لیٹر ہے۔ وہیں، گائے کے دودھ کی قیمت تقریباً 60 روپے فی لیٹر ہے۔ گدھی کا دودھ اتنا مہنگا ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلا یہ کہ سپلائی بہت محدود ہے۔ ایک گدھی گائے کے مقابلے میں بہت کم دودھ دیتے ہیں۔ ایک گائے ایک دن میں 12 گیلن تک پیداوار دے سکتی ہے۔ لیکن ایک گدھی صرف ایک لیٹر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ، گدھے بہت حساس جانور ہیں اور تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، جس سے ان کی دودھ کی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ گدھی کا دودھ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اس دودھ کی سب سے منفرد خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چکنائی اور کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ یہ وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتا ہے۔یہ وٹامنز، منرلز اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے۔ کئی مطالعات سے ثابت ہوا ہے کہ اس دودھ میں ایسی خصوصیات ہیں جو قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں اور جسم میں سوزش کو کم کرتی ہیں۔
مزید پڑھیں:
China to import donkeys چین پاکستان سے گدھے درآمد کرنے کا خواہاں، پاکستان
پاکستانی نسل کی گایوں کے بھارتی ہوئے دیوانے، کسان ہو رہے ہیں مالامال، آخر ان گایوں کی کیا ہے خاصیت؟
بچوں کو صبح خالی پیٹ دودھ پلانے کی غلطی نہ کریں، کئی بڑے مسائل ہو سکتے ہیں