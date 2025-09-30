ڈولفن ہوٹلز نے اپنی 28ویں سالگرہ منائی، ایم ڈی چیروکوری وجیشوری نے ملازمین کو مبارکباد دی
راموجی گروپ کے ڈولفن ہوٹلز نے راموجی فلم سٹی میں ایوارڈز، ملازمین کی شناخت اور ایک ثقافتی تقریب کے ساتھ اپنی 28ویں سالگرہ منائی۔
حیدرآباد: راموجی گروپ کی کمپنی ڈولفن ہوٹلس پرائیویٹ لمیٹڈ نے پیر کو راموجی فلم سٹی میں اپنی 28ویں سالگرہ منائی۔ چیروکوری وجیشوری، ڈولفن ہوٹل کے منیجنگ ڈائریکٹر (ایم ڈی)، جو راموجی فلم سٹی کی ایم ڈی بھی ہیں، مہمان خصوصی تھیں۔ انہوں نے ریمارکس دیئے کہ ڈولفن ہوٹل گروپ راموجی گروپ کے بانی چیئرمین راموجی راؤ کے وژن کے مطابق ترقی کر رہا ہے۔ اس تقریب میں راموجی راؤ کے پوتے سوجے، ڈولفن ہوٹلس کے نائب صدر وپن سنگھل، کنسلٹنٹ تھیمایا، جی ایم سرینواس اور مختلف یونٹس کے ملازمین نے شرکت کی۔ کیک کاٹنے کی تقریب بھی منعقد کی گئی۔
تقریب میں اپنے خطاب میں ایم ڈی وجئیشوری نے کہا کہ وہ ڈولفن ہوٹلز کو مہمان نوازی کے شعبے میں ایک معیار بنانے کے لیے ملازمین کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ ملازمین نے مہمان نوازی کے شعبے میں ان کی شاندار شراکت کے لیے ایف ایچ آر اے آئی کے زیر اہتمام کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا سے ایوارڈ حاصل کرنے پر انہیں مبارکباد بھی دی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، سوجے نے کہا، "ہوسپٹلٹی کے شعبے میں باہمی تعاون کا فقدان ہے۔ حقیقی پہچان تب ہی حاصل ہوتی ہے جب خدمت لگن اور خوشی کے ساتھ فراہم کی جائے۔"
ملازم ایوارڈز اور شناخت
ڈولفن ہوٹلز کی 28ویں سالگرہ کے موقع پر ملازمین کی لگن اور کامیابیوں کو بھی تسلیم کیا گیا۔ لائلٹی ایوارڈ کے لیے منتخب ڈولفن ہوٹلز کے پندرہ ملازمین کو 8 گرام سونے کے سکے سے نوازا گیا۔ دیگر ایوارڈز میں شامل ہیں:
-53 اچیومنٹ ایوارڈز
-7 بہترین ایگزیکٹو ایوارڈز
-2 انتظامی ایکسی لینس ایوارڈز
-10 پرفارمنس ایکسیلنس ایوارڈز
-8 برائٹ بیگنر ایوارڈز
-خواتین ملازمین کے لیے 4 خصوصی ایوارڈز
اس کے علاوہ یونٹ اور گروپ لیول کے کوئزز کے فاتحین کو انعامات سے نوازا گیا۔ 25 سال کی سروس مکمل کرنے والے 18 ملازمین کے اہل خانہ کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ اس خاص موقع پر، ڈولفن ہوٹلز کے ایم ڈی چیروکوری وجیشوری نے ملازمین کے خاندان کے افراد کے ساتھ بٹوکما کی تقریبات میں شرکت کی، جس میں کمپنی کی کاروباری فضیلت اور ثقافتی روایات سے وابستگی پر زور دیا۔
اس سالگرہ پر، ڈولفن ہوٹلز نے ملازمین کے احترام، ٹیم ورک، اور راموجی گروپ کی اقدار اور وژن کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔