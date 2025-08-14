یہ کام کبھی بھی کریڈٹ کارڈ سے نہ کریں ورنہ بہت نقصان ہوگا

نئی دہلی: آج کل ہندوستان میں زیادہ تر لوگ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈز استعمال کرنے والے زیادہ تر لوگ ملازم ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرنا قرض کی طرح ہے۔ اس کے باوجود لوگ اسے بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔
اس کی سب سے بڑی وجہ ریوارڈ پوائنٹس، کیش بیک اور کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے پر ملنے والے رعایت جیسے فوائد ہیں۔ ایسی صورتحال میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال فائدہ مند ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔
آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ جتنا فائدہ مند ہے، اتنا ہی آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہوسکتا ہے۔ خاص طور پر ایسے وقت میں جب ضرورت پڑنے پر لوگ کریڈٹ کارڈ سے نقد رقم نکال لیتے ہیں۔ تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ سے کیش کیوں نہیں نکالنا چاہیے۔
تین فیصد تک چارج کریں۔
جب بھی کوئی شخص کریڈٹ کارڈ سے نقد رقم نکالتا ہے تو اسے ڈھائی سے تین فیصد تک چارج ادا کرنا پڑتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ، یہ چارج پیسے نکالنے کے پہلے دن سے شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ سے، جب آپ ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں، تو آپ کو سود کے طور پر بھاری رقم ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔
اے ٹی ایم لین دین پر چارجز
اس کے علاوہ جب کوئی کارڈ ہولڈر اے ٹی ایم میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہے تو اسے اے ٹی ایم مینٹیننس چارج یا اے ٹی ایم ٹرانزیکشن چارج بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم، یہ چارج کچھ لین دین کے لیے مفت ہے، اس کے بعد اسے ادا کرنا ہوگا۔
تاخیر سے ادائیگی کی فیس ادا کرنی ہوگی۔
اگر کوئی کریڈٹ کارڈ سے نقد رقم نکالنے کے بعد دیر سے ادائیگی کرتا ہے یا نامکمل ادائیگی کرتا ہے، تو اسے لیٹ پیمنٹ چارج ادا کرنا ہوگا، جو کہ رقم کا 15 سے 30 فیصد ہوسکتا ہے۔
مزید پڑھیں:سونے اور چاندی کی قیمتوں میں گراوٹ، جانیں آپ کے شہر میں کیا ہے قیمت
کریڈٹ سکور پر اثر
عام طور پر کریڈٹ کارڈ کی حد کا 40 فیصد نقد رقم کی صورت میں نکالا جا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی کریڈٹ کارڈ سے نقد رقم نکالتا ہے تو اس سے اس کے کریڈٹ اسکور پر اثر پڑتا ہے۔ یہی نہیں، اگر کوئی شخص وقت پر ادائیگی نہیں کر پاتا ہے، تو اس کا اثر کریڈٹ کارڈ پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔