آٹھویں پے کمیشن کی ادائیگی میں تاخیر ہندوستان کی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے، رپورٹ

نئی دہلی: پرائیویٹ تھنک ٹینک کوائنٹکو ریسرچ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، 8ویں پے کمیشن کی ادائیگی کسی حد تک گروتھ- افراط زر کے توازن پر 'منفی' اثر ڈال سکتی ہے اور 2026-27 کے آخر تک یا 28-27-28 میں ریزرو بینک آف انڈیا کے سود کی شرح میں اضافے کے چکر کو متحرک کر سکتی ہے۔
رپورٹ میں دلیل دی گئی ہے کہ آٹھویں پے کمیشن کو انتظامی تاخیر کا سامنا ہے اور حتمی نفاذ میں کم از کم ایک سال کی تاخیر متوقع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نظر ثانی شدہ ادائیگیاں بڑے بقایا جات کے ساتھ تقسیم کی جائیں گی۔ اس سے نمو اور افراط زر دونوں متاثر ہوں گے۔
یکمشت بقایا جات کی ادائیگی
اس تاخیر کی وجہ سے سرکاری ملازمین اور پنشنرز کو یکمشت بقایا جات ادا کیے جائیں گے جس سے معاشی ترقی اور مہنگائی متاثر ہوگی۔ خاص طور پر بنیادی افراط زر (جو خوراک اور ایندھن کے علاوہ اشیا اور خدمات کی قیمتوں کی پیمائش کرتی ہے) زیادہ دباؤ میں آئے گی، کیونکہ اس سے ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اور مکان کے کرائے بھی بڑھ جائیں گے۔
فروری سے، مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے ریپو ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کی ہے۔ 6 اگست کو اپنے تازہ ترین جائزے میں، اس نے متفقہ طور پر پالیسی ریٹ کو 5.5 فیصد پر برقرار رکھنے، غیرجانبدار مالیاتی موقف برقرار رکھنے اور رواں مالی سال کے لیے افراط زر کی پیشن گوئی کو 60 بیسس پوائنٹس سے کم کرکے 3.1 فیصد کرنے کا فیصلہ کیا۔
فٹمنٹ کا عنصر کیا ہو سکتا ہے؟
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 8ویں پے کمیشن کا فٹمنٹ فیکٹر 2 کے قریب ہو سکتا ہے۔ اس سے موجودہ کم از کم تنخواہ 18,000 روپے سے بڑھ کر 35,000-37,000 روپے ہو جائے گی۔ تنخواہوں، الاؤنسز اور پنشن پر نظرثانی سمیت خزانے کی کل لاگت 2 سے 2.5 ٹریلین روپے کے درمیان ہو سکتی ہے جو کہ 7ویں پے کمیشن کے 1 ٹریلین روپے کی لاگت سے دوگنا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس اضافے سے سرکاری ملازمین اور پنشنرز کی جیبوں میں مزید رقم آئے گی اور وہ زیادہ رقم خرچ کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق یکمشت ادائیگی اور بقایا جات سے شہری علاقوں میں صارفین کے اخراجات بڑھیں گے اور لوگ مہنگی چیزوں اور خدمات جیسے کاروں، الیکٹرانک سامان اور ہوائی سفر پر زیادہ خرچ کریں گے۔