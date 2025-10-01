سرکاری ملازمین کے ڈی اے میں اضافہ: دسہرہ اور دیوالی سے پہلے ملا تحفہ، جانیں کب سے لاگو ہوگا
مودی کابینہ نے مرکزی ملازمین اور پنشنرز کے لیے مہنگائی الاؤنس (DA) میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔
Published : October 1, 2025 at 4:15 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت کابینہ کی میٹنگ نے دیوالی اور دسہرہ سے قبل مرکزی ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) میں 3 فیصد اضافے کو منظوری دی۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے یہ جانکاری دی۔ اجلاس میں کئی اہم فیصلے بھی کیے گئے۔
اشونی وشنو نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے یکم جولائی سے مہنگائی الاؤنس اور مہنگائی ریلیف میں 3 فیصد اضافے کو منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس اب 55 فیصد سے بڑھ کر 58 فیصد ہو گیا ہے۔ یہ اضافہ یکم جولائی 2025 سے لاگو ہوگا۔ اس سال مہنگائی الاؤنس میں یہ دوسرا اضافہ ہے۔ حکومت سال میں دو بار مہنگائی الاؤنس پر نظر ثانی کرتی ہے۔
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " the union government has approved an increase in dearness allowance and dearness relief by 3%, effective from july 1." pic.twitter.com/qvsO4a9IxR— ANI (@ANI) October 1, 2025
ڈی اے اور ڈی آر کیا ہیں؟
ڈی اے کا مطلب ہے مہنگائی الاؤنس۔ ڈی آر کا مطلب ہے ڈیئرنس ریلیف۔ ڈی اے اور ڈی آر سرکاری تنخواہوں اور پنشن کا ایک اہم جزو ہیں۔ ان کا مقصد افراط زر کے اثرات کو کم کرنا اور قوت خرید کو برقرار رکھنا ہے۔ حکومت سال میں دو بار جنوری اور جولائی میں ان کا جائزہ لیتی ہے۔
آخری ڈی اے اور ڈی آر میں کتنا اضافہ ہوا؟
مارچ 2025 میں، مرکزی حکومت نے ڈی اے اور ڈی آر میں 2 فیصد اضافہ کیا تھا، جو یکم جنوری 2025 سے لاگو ہے۔
57 نئے کیندریہ ودیالیوں (KVs) کو منظوری دی گئی
کابینہ کے فیصلوں پر، مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ مرکزی کابینہ نے 17 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 57 نئے کیندریہ ودیالیوں (KVs) کو منظوری دی ہے۔ 20 کیندریہ ودیالیوں کو ان اضلاع میں کھولنے کی تجویز ہے جہاں فی الحال کوئی کیندریہ ودیالیہ موجود نہیں ہیں۔ خواہش مند اضلاع میں 14 کیندریہ ودیالیہ، بائیں بازو کے انتہا پسندی والے اضلاع میں 4 کیندریہ ودیالیہ، اور شمال مشرقی خطے، پہاڑی علاقوں میں 5 کیندریہ ودیالیہ تجویز کیے گئے ہیں۔
#WATCH | On Cabinet decisions, Union Minister Ashwini Vaishnaw says," the union cabinet has approved 57 new kendriya vidyalayas (kv) across 17 states="" uts, which are being covered. 20 kvs are proposed to be opened in districts where no kv presently exists. 14 kvs are proposed in… pic.twitter.com/dtFfrOs0T5— ANI (@ANI) October 1, 2025
ربیع سیزن 2026-27
کابینہ کے فیصلوں پر، مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ ربیع سیزن 2026-27 کے دوران تخمینی خریداری 297 لاکھ میٹرک ٹن ہونے کا امکان ہے اور مجوزہ ایم ایس پی پر کسانوں کو ادا کی جانے والی رقم 84,263 کروڑ روپے ہے۔
یہ بھی پڑھیں: