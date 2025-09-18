جی ایس ٹی اصلاحات کا فائدہ: 22 ستمبر کے بعد ہر مہینے اتنے روپے کی بچت!
جی ایس ٹی اصلاحات دیہی اور شہری خاندانوں کے ٹیکس کے بوجھ کو کم کریں گے۔ فی صارف اوسطاً ماہانہ 58-88 روپے کی بچت ہوگی۔
Published : September 18, 2025 at 5:11 PM IST
نئی دہلی: ایف آئی سی سی آئی اور تھاٹ آربٹراج ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (TARI) کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا جی ایس ٹی 2.0 صارفین اور کاروبار کے لیے تاریخی اصلاحات ثابت ہوں گے۔ یہ دیہی اور شہری خاندانوں کے ٹیکس کے بوجھ کو کم کرے گا، چھوٹے کاروبار کو مضبوط کرے گا اور ملک کی معیشت کو فروغ دے گا۔ تاہم رپورٹ کا خیال ہے کہ ابتدائی مرحلے میں حکومت کو محصولات کا نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔
صارفین کی بچت
رپورٹ "ڈی کوڈنگ دی جرنی آف جی ایس ٹی ریفارمز: جی ایس ٹی اور اس کے اثرات معیشت، کاروبار اور گھریلو صارفین پر" کے مطابق پانچ فیصد ٹیکس سلیب کے تحت آنے والی مصنوعات کی تعداد 54 سے بڑھ کر 149 ہو گئی ہے۔ اس سے دیہی گھرانوں پر اوسطاً جی ایس ٹی کا بوجھ 6.03 فیصد سے کم ہو کر 4.27 فیصد اور شہری خاندانوں پر 6.38% سے 4.38% رہ گیا ہے۔
اس تبدیلی کے نتیجے میں صارفین کو فی شخص ₹58 سے ₹88 تک کی بچت ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اضافی رقم سے خدمات، خوردہ فروشی اور مقامی کاروبار پر خرچ بڑھے گا۔
چھوٹے کاروباروں اور صنعتوں کے لیے فائدہ
جی ایس ٹی 2.0 کو ایم ایس ایم ای اور صنعتوں کے لیے راحت مانا گیا ہے۔ ٹریکٹر، کھاد، ٹیکسٹائل، دستکاری، اور آٹو اجزاء جیسے شعبوں میں قیمتوں کو معقول بنایا گیا ہے، جس سے انورٹیڈ ڈیوٹی اسٹرکچر کا مسئلہ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ اصلاحات میں ڈیجیٹل فرسٹ فریم ورک کو ترجیح دی گئی ہے، جس میں رسک بیسڈ اسسمنٹ، ریئل ٹائم ریفنڈز اور نیا جی ایس ٹی اپیلیٹ ٹریبونل شامل ہے۔ یہ تعمیل کو آسان بنائے گا اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ کرے گا۔
غیر قانونی تجارت کو روکنا
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی ایس ٹی 1.0 کی بلند شرحوں نے غیر قانونی تجارت کی حوصلہ افزائی کی۔ 2017-18 اور 2022-23 کے درمیان ایف ایم سی جی کی اسمگلنگ میں 70 فیصد اضافہ ہوا، اور تمباکو کی غیر قانونی تجارت 41,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ جی ایس ٹی 2.0 کے تحت اعتدال پسند ٹیکس کی شرح اور قیمتوں میں کمی سے اس غیر قانونی تجارت کے رکنے کی امید ہے۔
حکومت کیلئے قلیل مدتی نقصان، طویل مدتی فائدے
رپورٹ کے مطابق حکومت کو جی ایس ٹی کلیکشن میں مختصر مدت میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم، یہ نقصان جلد ہی بڑھتی ہوئی کھپت، بہتر تعمیل، اور ٹیکس دہندگان میں تیزی سے توسیع کی وجہ سے پورا ہو جائے گا۔ بھارت کی جی ایس ٹی کی وصولی 2018-19 میں ₹ 11.78 لاکھ کروڑ سے بڑھ کر 2024-25 میں ₹ 22.09 لاکھ کروڑ ہونے کا امکان ہے۔ رجسٹرڈ ٹیکس دہندگان کی تعداد 2017 کے 6.65 ملین سے بڑھ کر 2025 میں 15.1 ملین تک پہنچنے کا امکان ہے۔
مزید پڑھیں:
خوش آئند، لیکن بہت دیر کردی: جی ایس ٹی ترمیم پر بولے چدمبرم
'حکومت راہل گاندھی کا شکریہ ادا کرے'، جانیں جی ایس ٹی اصلاحات پر کانگریس نے ایسا کیوں کہا؟
جی ایس ٹی نظام سے حکومت اور عوام دونوں مستفید ہوئے: عمر عبداللہ
چٹ فنڈ سیکٹر کو مضبوط کرنے کے لیے ڈیجیٹل اصلاحات اور سخت ضابطے کی ضرورت ہے، ایم ڈی شیلجا کرن