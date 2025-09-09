آٹھویں پے کمیشن سے متعلق سرکاری ملازمین کی تنظیم کی مرکزی وزیر جتیندر سنگھ سے ملاقات۔۔جانیں کیا ملی یقین دہانی
نیشنل کنفیڈریشن آف گورنمنٹ ایمپلائزنے 8ویں پے کمیشن کی تشکیل اور دیگر مطالبات کو لے کر مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ سے ملاقات کی تھی۔
Published : September 9, 2025 at 2:18 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت آٹھویں پے کمیشن کے سلسلے میں ریاستی حکومتوں سے مسلسل مشاورت کر رہی ہے اور کمیشن کی تشکیل کے بارے میں جلد ہی اعلان کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حال ہی میں مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے نیشنل کنفیڈریشن آف گورنمنٹ ایمپلائز (جی ای این سی) کے وفد کو یہ یقین دہانی کرائی ہے۔
ایک کروڑ سے زیادہ مرکزی ملازمین اور پنشنرز آٹھویں پے کمیشن کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ مرکزی حکومت نے جنوری 2025 میں 8ویں پے کمیشن کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے بعد سے اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے، کیوں کہ پینل کے ارکان کی تقرری اور پینل کے لیے ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، گزشتہ ماہ، صنعتی یونینوں کی سب سے بڑی باڈی نیشنل کنفیڈریشن آف گورنمنٹ ایمپلائز (جی ای این سی) کے ایک وفد نے مرکزی وزیر مملکت برائے پرسنل، عوامی شکایات اور پنشن جتیندر سنگھ سے ملاقات کی تھی اور سرکاری ملازمین کو درپیش 8ویں پے کمیشن کے نفاذ میں تاخیر سمیت مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ وفد نے وزیر کے ساتھ اپنی ملاقات میں 8ویں پے کمیشن میں تاخیر، نیشنل پنشن سسٹم (این پی ایس) اور یونیفائیڈ پنشن اسکیم (یو پی ایس) کا خاتمہ اور پرانی پنشن اسکیم (او پی ایس) کی بحالی، کووڈ-19 کے دوران روکے گئے ڈی اے کے بقایا جات جاری کرنے جیسے کئی مسائل اٹھائے۔
آٹھویں پے کمیشن کی جلد تشکیل کی یقین دہانی
اس میٹنگ میں ملازمین کے اہم مطالبات بشمول آٹھویں تنخواہ کمیشن کی تشکیل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکزی وزیر نے جی ای این سی کو یقین دلایا کہ آٹھویں پے کمیشن کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا اور پرانی پنشن اسکیم (او پی ایس) کی بحالی کے سلسلے میں پنشن سکریٹری کے ساتھ میٹنگ کا اہتمام کیا۔ میٹنگ میں اٹھائے گئے دیگر مسائل میں کیڈر کا جائزہ اور جوائنٹ کمیشن کے باقاعدہ اجلاسوں کو یقینی بنانا شامل تھا۔ وفد نے سرکاری ملازمین کے زیر التوا اہم مطالبات پر مشتمل ایک تفصیلی یادداشت پیش کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرکزی وزیر نے اٹھائے گئے مسائل پر یقین دہانی کرائی۔
اجلاس میں اہم مسائل اٹھائے گئے
وفد نے آٹھویں پے کمیشن کی تشکیل کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ اس پر مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے یقین دلایا کہ حکومت ریاستی حکومتوں سے فعال طور پر مشاورت کر رہی ہے اور جلد ہی 8ویں پے کمیشن کی تشکیل کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔
نیشنل کنفیڈریشن آف گورنمنٹ ایمپلائز نے میٹنگ میں نیشنل پنشن سسٹم (این پی ایس) اور یونیفائیڈ پنشن اسکیم (یو پی ایس) کو ختم کرنے اور پرانی پنشن اسکیم (او پی ایس) کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس پر، وزیر نے فوری طور پر اپنے سیکرٹریٹ کو ہدایت دی کہ وہ جی ای این سی اور پنشن اور پنشنرز کی بہبود کے محکمے کے سیکرٹری کے درمیان ایک میٹنگ کا اہتمام کرے۔
جی ای این سی نے پنشن کی بحالی کے لئے پہلے کی ٹائم لائن پر کیٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ اس پر وزیر نے کہا کہ محکمہ پنشن پہلے ہی اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہے اور فی الحال کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔
