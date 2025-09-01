نئی دہلی: ملک کے لوگوں کے لیے راحت کی خبر ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے کمرشل ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمت میں 51 روپے 50 پیسے کی کمی کر دی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق یکم ستمبر 2025 سے ہوگا۔ قیمتوں میں یہ کمی تیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں کے تازہ ترین ماہانہ جائزے کے بعد کی گئی ہے۔ اس سے ملک بھر کے کمرشل صارفین کو ریلیف ملے گا۔
پیر، یعنی یکم ستمبر سے، دہلی میں 19 کلو کے کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی خوردہ فروخت کی قیمت 1580 روپے ہو جائے گی۔ تاہم 14.2 کلوگرام گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کمی سے کاروباری اداروں بالخصوص ریسٹورنٹ مالکان کو ریلیف ملے گا۔
ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری
آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے یکم اگست کو بھی کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 33.50 روپے کی کمی کی تھی۔اس سے قبل یکم جولائی کو بھی قیمتوں میں 58.50 روپے کی کمی کی گئی تھی۔ کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں کمی کا یہ سلسلہ جون کے مہینے سے جاری ہے، جب تیل کمپنیوں نے کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 24 روپے کمی کا اعلان کیا تھا اور اس کی قیمت 1723.50 روپے پر آگئی تھی۔ اپریل میں 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت 1762 روپے تھی۔
تقریباً 90 فیصد گھریلو کھانا پکانے میں استعمال
رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کل ایل پی جی کا تقریباً 90 فیصد گھریلو کھانا پکانے میں استعمال ہوتا ہے۔ باقی 10 فیصد تجارتی، صنعتی اور گاڑیوں کے شعبوں میں استعمال ہوتا ہے۔ گزشتہ دہائی کے دوران، اپریل 2025 تک ہندوستان میں گھریلو ایل پی جی کنکشن دوگنا ہو کر تقریباً 33 کروڑ ہو گئے ہیں۔