آنکھ کھلتے ہی مہنگائی کا دھچکا، تیل کمپنیوں نے گیس سلنڈر کی قیمتیں بڑھا دیں، جانیں نئے دام
پٹرولیم کمپنیوں نے آج سے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ تفصیل سے جانیں۔۔۔
Published : October 1, 2025 at 8:04 AM IST
حیدرآباد: آج اکتوبر کی پہلی تاریخ سے بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اس تناظر میں آج بدھ کو مہنگائی کا دھچکا لگا ہے۔ تیل کمپنیوں نے آج صبح گیس سلنڈر کی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کیا۔ تازہ ترین جانکاری کے مطابق، انہوں نے گیس سلنڈر کی قیمت میں 16 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج صبح ہو گیا ہے۔
قومی دارالحکومت نئی دہلی سمیت تمام شہروں میں قیمتوں میں تبدیلی آئی ہے۔ سرکاری تیل کمپنیوں نے 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ تاہم گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتیں مستحکم ہیں۔
نئے قیمتیں جانیں
سرکاری تیل کمپنی انڈین آئل کی ویب سائٹ کے مطابق نئی دہلی میں 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی نئی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ نئی قیمت 1595 روپے ہے۔ پرانی قیمت 1580 روپے تھی۔ کولکاتا میں، نئی قیمت 1684 روپے سے بڑھ کر 1700 روپے ہوگئی ہے۔ ممبئی میں وہی سلنڈر 1531 روپے سے بڑھ کر 1547 روپے میں دستیاب ہوگا۔ چنئی میں کمرشل گیس سلنڈر آج سے 1754 روپے میں دستیاب ہوں گے، پہلے 1738 روپے میں فروخت ہوتے تھے۔ دارالحکومت نئی دہلی میں گیس سلنڈر کی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جب کہ دیگر میٹرو شہروں میں 16 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔
اس سے قبل تیل کمپنیاں ہر ماہ کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کمی کر رہی تھیں لیکن تہوار کے موسم میں یہ ایک بڑا دھچکا ہے۔ پچھلے مہینے، ستمبر میں کمپنیوں نے قیمت میں 51.50 روپے کی کمی کی تھی۔ اگست میں تقریباً 33.50 روپے کمی تھی۔ اسی طرح جولائی میں بھی 58 روپے کی کمی کی گئی تھی۔
گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتیں مستحکم
سرکاری تیل کمپنیوں نے گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ کمپنیوں نے آخری بار اس سال اپریل میں قیمتوں پر نظر ثانی کی تھی، جس کے بعد اب 14 کلو گرام کا سلنڈر نئی دہلی میں 853 روپے، کولکاتا میں 879 روپے، ممبئی میں 852.50 روپے اور چنئی میں 868.50 روپے میں دستیاب ہے۔
قابل ذکر ہے کہ تمام تیل کمپنیاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو قیمتیں اپ ڈیٹ کرتی ہیں۔ کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے سے ہوٹلوں، ڈھابوں اور ریسٹورنٹ میں کھانا مزید مہنگا ہو جائے گا۔
