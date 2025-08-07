Essay Contest 2025

یو پی آئی لین دین پر لگے گا اضافی چارج؟ آر بی آئی گورنر نے کہا حکومت کب تک سبسڈی دے گی؟ - RBI ON UPI FEES

آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ یو پی آئی ہمیشہ مفت نہیں رہے گا۔

یو پی آئی لین دین پر اضافی چارج لگ گیا؟ آر بی آئی گورنر نے کہا حکومت کب تک سبسڈی دے گی؟
یو پی آئی لین دین پر اضافی چارج لگ گیا؟ آر بی آئی گورنر نے کہا حکومت کب تک سبسڈی دے گی؟ (Getty Images)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 7, 2025 at 3:31 PM IST

ممبئی: ملک بھر میں کروڑوں لوگ روزانہ یو پی آئی (یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس) کا استعمال کرتے ہیں۔ چاہے وہ چائے کی دکان پر پانچ روپے کی چائے ہو یا آن لائن شاپنگ سائٹس پر ہزاروں روپے کی خریداری۔ اب اس مفت ڈیجیٹل سروس کو لے کر ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے، کیا مستقبل میں یو پی آئی مفت رہے گا؟

آر بی آئی گورنر کا بڑا بیان: ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یو پی آئی ہمیشہ مفت رہے گا

آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے ایک پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یو پی آئی سروس ہمیشہ کے لیے مفت رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سہولت کو چلانے کے لیے ایک خرچہ ہے، اور یہ خرچ کسی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ ڈیجیٹل ادائیگی کرتے رہیں لیکن اس نظام کو زیادہ دیر تک برقرار رکھنے کے لیے حکومت، بینک یا صارفین کو اس کا خرچہ اٹھانا پڑے گا۔

اس وقت اخراجات حکومت برداشت کر رہی ہے

اب تک اس سہولت کو چلانے کا سارا خرچ حکومت برداشت کر رہی ہے۔ نہ ہی بینک اور نہ ہی ایپ فراہم کرنے والے اس کے آپریشن پر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن آر بی آئی کے گورنر نے اشارہ دیا کہ حکومت کا یہ سبسڈی پر مبنی نظام ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتا۔

یو پی آئی کی بے مثال ترقی - لیکن کب تک؟

جون 2025 میں یو پی آئی نے 18.4 بلین ٹرانزیکشنز کے ریکارڈ کو چھو لیا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 32 فیصد زیادہ ہے۔ اس طرح کی تیزی سے بڑھتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مضبوط اور پائیدار کاروباری ماڈل کی ضرورت ہوگی۔

کیا اب یو پی آئی پر کوئی فیس ہوگی؟

یہ پہلا موقع نہیں ہے جب آر بی آئی نے 'زیرو فیس ماڈل' پر تشویش کا اظہار کیا ہو۔ جولائی 2025 میں بھی گورنر ملہوترا نے کہا تھا کہ حکومت کی سبسڈی کی وجہ سے ڈیجیٹل انڈیا نے یقیناً رفتار پکڑی ہے، لیکن آنے والے وقت میں صارفین کو معمولی فیس ادا کرنی پڑ سکتی ہے، یا پھر نیا نظام تیار کیا جائے گا۔

درحقیقت، ملک بھر میں بڑھتی ہوئی یو پی آئی لین دین کے درمیان، اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سروس ہمیشہ مفت نہیں رہ سکتی۔ آنے والے وقت میں، یا تو صارف کی فیس، یا کوئی اور پالیسی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے۔ تاہم، حکومت اب بھی ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے کے اپنے مشن پر قائم ہے۔

