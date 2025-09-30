مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے خوشخبری! دیوالی سے پہلے تیس دن کی تنخواہ کے برابر ملے گا بونس، دیکھیں مکمل حساب کتاب
وزارت خزانہ نے ایک حکم جاری کیا ہے۔ گروپ سی اور نان گزیٹڈ گروپ بی کے ملازمین کو 30 دن کا ایڈہاک بونس ملے گا۔
Published : September 30, 2025 at 12:58 PM IST
نئی دہلی: مودی حکومت نے اس تہوار کے موسم میں مرکزی حکومت کے ملازمین کو خوشی کا تحفہ دیا ہے۔ وزارت خزانہ نے پیر کو ایک حکم جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کے گروپ سی اور نان گزیٹڈ گروپ بی کے ملازمین کو 2024-25 کے لیے 30 دن کی تنخواہ کے برابر ایڈہاک بونس ملے گا۔ یہ رقم 6,908 روپے مقرر کی گئی ہے۔
یہ بونس صرف ان ملازمین کو دستیاب ہوگا جو 31 مارچ 2025 تک سروس میں رہے، اور جنہوں نے کم از کم مسلسل چھ ماہ تک کام کیا ہو۔ اگر کسی ملازم نے پورے سال کام نہیں کیا ہے، تو انہیں کام کرنے والے مہینوں کی تعداد کی بنیاد پر بونس ملے گا۔
کون اہل ہو گا؟
|کل وقتی ملازمین
|وہ ملازمین جنہوں نے پورے سال خدمات انجام دیں انہیں 6,908₹ کا بونس ملے گا۔
|پارٹ ٹائم ملازمین
|وہ لوگ جنہوں نے پورے سال کام نہیں کیا انہیں تناسب کی بنیاد پر بونس ملے گا۔
|یونین ٹیریٹری ملازمین
|وہ لوگ جو مرکزی حکومت کے تنخواہ کے ڈھانچے پر ملازم ہیں اور دوسرے بونس کے اہل نہیں ہیں۔
|سکیورٹی فورسز اور نیم فوجی دستے
|مرکزی حکومت اور نیم فوجی دستوں کے اہل ملازمین بھی اس اسکیم میں شامل ہیں۔
|ایڈہاک اور آرام دہ ملازمین
|مسلسل سروس رکھنے والے ایڈہاک ملازمین اور آرام دہ مزدور جنہوں نے پچھلے تین سالوں میں ایک مخصوص تعداد میں کام کیا ہے انہیں بھی فائدہ ہوگا۔ آرام دہ ملازمین کے لیے بونس کی رقم 1,184 روپے مقرر کی گئی ہے۔
بونس کا حساب کتاب
بونس کا حساب 7,000₹ کی زیادہ سے زیادہ ماہانہ تنخواہ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر، 7,000₹ کی تنخواہ پر 30 دن کا بونس 7,000₹ × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89₹ ہو گا (6,908₹ تک پہنچ جائے گا)۔
کلیدی خصوصیات
صرف وہی ملازمین جو 31 مارچ 2025 تک سروس میں رہے ہیں، بونس کے اہل ہوں گے۔
اس تاریخ سے پہلے ریٹائر ہونے والے، استعفی دینے والے یا رخصت ہونے والے ملازمین کو کم از کم چھ ماہ کی باقاعدہ سروس کی بنیاد پر فائدہ حاصل ہوگا۔
ڈیپوٹیشن پر آنے والے ملازمین کو ان کی موجودہ تنظیم بونس ادا کرے گی۔
بونس کی رقم کو ہمیشہ قریب ترین عدد پر گول کیا جائے گا۔
اس حکومتی فیصلے سے تہوار کے موسم میں مرکزی حکومت کے لاکھوں ملازمین اور سکیورٹی فورس کے اہلکاروں کو مالی راحت اور خوشی ملے گی۔ یہ ایڈہاک بونس تہواروں سے پہلے ان کے لیے خوشی کا ایک اہم تحفہ ہوگا۔