نئی دہلی : سی بی آئی نے ریلائنس کمیونیکیشن کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور ہفتہ کو ان کے دفاتر میں مبینہ بینک فراڈ کے سلسلے میں تلاشی لی جس سے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو 2,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ حکام نے بتایا کہ ایجنسی ریلائنس کمیونیکیشن اور اس کے پروموٹر ڈائریکٹر انیل امبانی سے منسلک احاطے میں تلاشی لے رہی ہے۔
یہ کارروائی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی جانب سے امبانی سے 5 اگست کو ان کی گروپ کمپنیوں بشمول ریلائنس ہوم فائنانس لمیٹڈ (آر ایچ ایف ایل)، ریلائنس کمرشل فائنانس لمیٹڈ (آر سی ایف ایل) اور آر کام کی جانب سے لیے گئے قرضوں سے متعلق منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں تقریباً 10 گھنٹے تک پوچھ گچھ کے چند ہفتوں بعد سامنے آئی ہے۔
ریاستی وزیر خزانہ پنکج چودھری نے گزشتہ ماہ لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں کہا تھا کہ ان اداروں کو 13 جون کو فراڈ رسک مینجمنٹ پر آر بی آئی کے ماسٹر ڈائریکشنز اور بینک کی بورڈ سے منظور شدہ پالیسی آف فراڈز کی درجہ بندی، رپورٹنگ اور مینجمنٹ کے مطابق دھوکہ دہی کے طور پر درجہ بندی کی گئی۔ انہوں نے کہاکہ "24 جون، 2025 کو، بینک نے آر بی آئی کو دھوکہ دہی کی درجہ بندی کی اطلاع دی تھی اور سی بی آئی کے پاس شکایت درج کرنے کا عمل بھی شروع ہوا۔"