سی بی آئی نے انیل امبانی کے ریلائنس کمیونیکیشن بینک فراڈ معاملہ میں مقدمہ درج کرلیا

حکام نے بتایا کہ سی بی آئی، ریلائنس کمیونیکیشن اور اس کے پروموٹر ڈائریکٹر انیل امبانی سے منسلک دفاتر کی تلاشی لے رہی ہے۔

انیل امبانی کے ریلائنس کمیونیکیشن بینک فراڈ معاملہ میں مقدمہ درج، سی بی آئی کا چھاپہ
انیل امبانی کے ریلائنس کمیونیکیشن بینک فراڈ معاملہ میں مقدمہ درج، سی بی آئی کا چھاپہ (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 23, 2025 at 12:56 PM IST

2 Min Read

نئی دہلی : سی بی آئی نے ریلائنس کمیونیکیشن کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور ہفتہ کو ان کے دفاتر میں مبینہ بینک فراڈ کے سلسلے میں تلاشی لی جس سے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو 2,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ حکام نے بتایا کہ ایجنسی ریلائنس کمیونیکیشن اور اس کے پروموٹر ڈائریکٹر انیل امبانی سے منسلک احاطے میں تلاشی لے رہی ہے۔

یہ کارروائی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی جانب سے امبانی سے 5 اگست کو ان کی گروپ کمپنیوں بشمول ریلائنس ہوم فائنانس لمیٹڈ (آر ایچ ایف ایل)، ریلائنس کمرشل فائنانس لمیٹڈ (آر سی ایف ایل) اور آر کام کی جانب سے لیے گئے قرضوں سے متعلق منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں تقریباً 10 گھنٹے تک پوچھ گچھ کے چند ہفتوں بعد سامنے آئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے انیل امبانی کو طلب کیا، معاملہ 17 ہزار کروڑ کے قرض فراڈ سے جڑا - RELIANCE GROUP CHAIRMAN ANIL AMBANI

ریاستی وزیر خزانہ پنکج چودھری نے گزشتہ ماہ لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں کہا تھا کہ ان اداروں کو 13 جون کو فراڈ رسک مینجمنٹ پر آر بی آئی کے ماسٹر ڈائریکشنز اور بینک کی بورڈ سے منظور شدہ پالیسی آف فراڈز کی درجہ بندی، رپورٹنگ اور مینجمنٹ کے مطابق دھوکہ دہی کے طور پر درجہ بندی کی گئی۔ انہوں نے کہاکہ "24 جون، 2025 کو، بینک نے آر بی آئی کو دھوکہ دہی کی درجہ بندی کی اطلاع دی تھی اور سی بی آئی کے پاس شکایت درج کرنے کا عمل بھی شروع ہوا۔"

