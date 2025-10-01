کابینہ نے مہنگائی الاؤنس میں اضافے کو منظوری دی، آٹھویں پے کمیشن کی شرائط کی منظوری کا انتظار
حکومت نے ملازمین کے مہنگائی الاؤنس میں 3 فیصد اضافے کی منظوری دی۔ اس سے سرکاری خزانے پر 10,084 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔
Published : October 1, 2025 at 8:44 PM IST
نئی دہلی: مرکزی کابینہ نے بدھ کو مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس میں 3 فیصد اضافے کو منظوری دے دی۔ اس کے ساتھ ہی پنشنرز کے مہنگائی الاؤنس میں بھی 3 فیصد اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اضافے سے ملازمین کا ڈی اے 55 فیصد سے بڑھا کر بنیادی تنخواہ کا 58 فیصد ہو گیا ہے۔
مرکزی وزیر اشونی وشنو نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس کلیدی الاؤنس میں اضافے سے سرکاری خزانے پر تقریباً 10,084 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ مہنگائی الاؤنس اور مہنگائی ریلیف میں اضافہ یکم جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ فیصلہ دیوالی سے پہلے آیا ہے اور اس سے مرکزی حکومت کے تقریباً 12 ملین ملازمین اور ریٹائرڈ اہلکاروں کو فائدہ ہوگا۔
اشونی ویشنو کے ذریعہ فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق، اس فیصلے سے کل 49.2 لاکھ مرکزی حکومت کے ملازمین اور 68.7 لاکھ پنشنرز کو فائدہ ہوگا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حکومت مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہر دو سال بعد ڈی اے اور ڈی آر پر نظر ثانی کرتی ہے۔ آخری نظر ثانی کا اعلان مارچ میں کیا گیا تھا، جب کلیدی الاؤنس میں 2 فیصد اضافہ کیا گیا تھا۔
آٹھویں پے کمیشن کے لیے ٹی او آر پر ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا
ڈی اے اور ڈی آر میں اضافے کی کابینہ کی منظوری کے باوجود، 8ویں پے کمیشن کے لیے ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) پر ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا ہے۔ واضح رہے کہ پے کمیشن کی تشکیل جو کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایک دہائی میں ایک بار ہونے والی جامع تبدیلی ہے، اس سال جنوری میں کابینہ کی منظوری ملی تھی۔
تاہم 8ویں پے کمیشن کے لیے ٹی او آر کو ابھی منظور ہونا باقی ہے۔ یونین لیڈران ٹی او آر کی مرکزی حکومت کی منظوری کا انتظار کر رہے ہیں، جو کمیشن کے لیے ایک وسیع فریم ورک کے طور پر کام کرے گا۔ شرائط طے ہونے کے بعد کمیشن باضابطہ طور پر تشکیل دیا جائے گا۔
اس پورے عمل میں تقریباً 18 ماہ لگتے ہیں
باضابطہ طور پر تشکیل پانے کے بعد، آٹھواں تنخواہ کمیشن تنخواہ اور پنشن پر نظرثانی کے لیے فٹمنٹ فیکٹر اور دیگر طریقوں کی تجویز کرنے سے پہلے مختلف اسٹیک ہولڈرز سے مشورہ کرے گا۔ روایتی طور پر، پورے عمل میں تقریباً 18 ماہ لگتے ہیں۔
حالیہ مہینوں میں، بروکریج فرموں نے اشارہ کیا ہے کہ کمیشن کی طرف سے تجویز کردہ فٹمنٹ فیکٹر 1.8 سے 2.46 تک ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تنخواہوں میں 14 سے 34 فیصد اضافہ ہو سکتا ہے۔