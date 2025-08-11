وارانسی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 25 فیصد اضافی ٹیرف لگا دیا ہے۔ نیا ٹیرف پہلے سے لاگو 25 فیصد ٹیرف میں شامل کرکے 50 فیصد ہوگا۔ پہلا ٹیرف 7 اگست سے نافذ ہو گیا ہے۔ جب کہ اضافی ٹیرف 27 اگست سے لاگو ہو گا۔ ہندوستانی برآمد کنندگان پر عائد %50 ٹیرف نے پوروانچل کے کاروبار کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3000 کروڑ روپے کا کاروبار متاثر ہوا ہے۔ بھدوہی اور مرزا پور سے قالین اور بنارس سے دستکاری کے سامان کی بڑی مقدار امریکہ بھیجی جاتی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے ٹیرف کے اعلان کی وجہ سے کاروبار میں 50 فیصد کا نقصان ہوا ہے۔ صورتحال ایسی ہے کہ نئے آرڈر نہیں مل رہے۔ ایسے میں تاجر اپنی صنعت کو لے کر پریشان ہیں۔
کاریگروں کی کمائی متاثر
تاجروں کے مطابق پوروانچل سے امریکہ کے ساتھ تقریباً 6 سے 7000 کروڑ کی بالواسطہ تجارت ہوئی۔ اس میں ساڑیاں، ریشم زری کپڑے، دستکاری کی مصنوعات، لکڑی کی آرائشی اشیاء اور بنارس سے بھیجے گئے بھدوہی مرزا پور کے ہاتھ سے بنے قالین شامل ہیں۔ اس ٹیرف کے نفاذ سے ہندوستانی مصنوعات کی مانگ میں کمی آئے گی اور اس سے کاریگروں کی کمائی متاثر ہونے لگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں تمام مصنوعات مہنگی فروخت ہوں گی اور وہاں کے لوگ سستے متبادل جیسے بنگلہ دیش، ویتنام اور چین کی مصنوعات خریدیں گے جس سے ہندوستان کو نقصان ہو سکتا ہے۔
پوروانچل کی تجارت پر گہرا اثر
بنارس کے تاجر شیلیش پرتاپ سنگھ کا کہنا ہے کہ کاشی کے دستکاری کی مصنوعات کی امریکہ میں مانگ زیادہ ہے۔ جس کی وجہ سے یہاں کاٹیج انڈسٹریز کو فروغ ملا ہے۔ لیکن ٹیرف لگانے سے آرڈرز کم ہوتے اور یہاں کے کاریگروں کو براہ راست نقصان پہنچے گا۔ لاگو صنعت بھارتیہ کاشی پرانت کے صدر راجیش کمار سنگھ کا کہنا ہے کہ اس ٹیرف سے چھوٹی صنعتوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ برآمدات گریں گی اور ہمارا سالانہ کاروبار کافی حد تک متاثر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہندوستان کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی نقصان ہوگا۔ کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اب اشیاء مہنگی ملیں گی اور ہزاروں لوگ اس صنعت سے بالواسطہ یا بلاواسطہ وابستہ ہیں۔ جب برآمدات کم ہوں گی تو پیداوار بھی کم ہوگی اور ملازمتیں بھی کم ہوں گی۔
بنارس کے بروکیڈ کے کاروبار کو نقصان پہنچے گا
وارانسی ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سکریٹری راجن بہل نے کہا کہ امریکہ بنارس کی دستکاری اور خالص بنارسی ساڑھیوں کا بڑا برآمد کنندہ رہا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف لگانے میں تاخیر کی وجہ سے ماضی میں پھنسے ہوئے آرڈر کلیئر ہو گئے ہیں۔ لیکن ٹیرف کے نفاذ سے آنے والے دنوں میں ملنے والے آرڈرز کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے بتایا کہ گھر کی سجاوٹ اور زری بروکیڈ کی چادریں اور دیگر گھریلو اشیاء بھی یہاں سے امریکہ جاتی ہیں۔ جب ہماری چیزیں مہنگی ہوں گی تو اب بنگلہ دیش ہمارا حریف بن جائے گا۔ کیونکہ بنارس میں بننے والی مصنوعات وہاں بھی بن رہی ہیں۔ ایسے میں امریکی عوام کو بنگلہ دیشی مصنوعات سستے داموں ملیں گی۔ ایسے میں بنارس کے بازار کو نقصان پہنچے گا۔
20 لاکھ سے زیادہ کارکن
راجن بہل نے کہا کہ بنارس کے آس پاس کے علاقوں سے ہر سال 6 سے 7000 کروڑ کا کاروبار براہ راست اور بالواسطہ طور پر امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں درجنوں جی آئی مصنوعات شامل ہیں، جن میں 20 لاکھ سے زیادہ کارکن موجود ہیں۔ زری زردوزی سے بنے کپڑے، بنارسی ساڑھی، بنارسی بروکیڈ، لکڑی کے کھلونے، سنگ تراشی کی آرائشی اشیاء، بھدوہی کے قالین، زرعی پودے، گلابی میناکری وغیرہ شامل ہیں۔
قالین کی صنعت پر 50 فیصد اثر
آل انڈیا کارپوریٹ آرگنائزیشن کے سابق صدر روی پٹودیا کے مطابق، ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے ٹیرف کا بنارسی کپڑوں کے ساتھ قالین کی صنعت پر بڑا اثر پڑا ہے۔ کارپٹ انڈسٹری 50 فیصد سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قالین کے معاملے میں ترکی ہندوستان کا سب سے بڑا حریف ہے۔ ایسے میں وہاں عائد چھوٹے ٹیرف کی وجہ سے اب امریکہ کے لوگ ترکی کے قالین خریدیں گے جس سے ہمارے ملک میں بنے قالینوں کی مانگ کم ہو جائے گی اور لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ٹوفٹڈ قالین، ہاتھ سے بنے ہوئے قالین، قالین، سگی، ٹیکسٹائل کے مفلر، قالین اور روایتی قالین پوروانچل سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ اس ٹیرف سے تقریباً 3000 کروڑ روپے کے کاروبار پر اثر پڑے گا۔