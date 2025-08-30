ETV Bharat / business

یکم ستمبر سے کئی بڑے اصول بدلیں گے، جیب پر براہ راست اثر پڑے گا - BIG RULE CHANGES FROM SEPTEMBER

یکم ستمبر سے جی ایس ٹی، ایل پی جی سلنڈر کی قیمت، سلور ہال مارکنگ، ایس بی آئی کارڈ کے قواعد، جن دھن کے وائی سی، آئی ٹی آر کی آخری تاریخ اور بینک کی چھٹیاں بدل جائیں گی، روزمرہ کے اخراجات متاثر ہوں گے۔

ایل پی جی سلنڈر کی قیمتیں یکم ستمبر سے بدلیں گی، کچن کے بجٹ پر اثر یقینی ہے (Canva)
نئی دہلی: ہر مہینے کی پہلی تاریخ کی طرح اس بار بھی ستمبر 2025 کے آغاز کے ساتھ ہی کئی بڑی تبدیلیاں لاگو ہونے والی ہیں جس کا براہ راست اثر عام لوگوں کی جیب پر پڑے گا۔ ان میں سب سے اہم جی ایس ٹی نظام میں بہتری ہے، جب کہ سلور، ایل پی جی، کریڈٹ کارڈ اور بینکنگ سے متعلق قوانین میں بھی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔

جی ایس ٹی میں بڑی تبدیلی

جی ایس ٹی کونسل کی 56ویں میٹنگ نئی دہلی میں 3 اور 4 ستمبر کو ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیکس سلیب کو کم کر کے صرف دو (%5 اور %12) کیا جا سکتا ہے۔ اس اقدام سے ٹیکس کا نظام آسان ہو جائے گا اور روزمرہ کی بہت سی چیزیں سستی ہو سکتی ہیں۔

چاندی پر ہال مارکنگ لازمی!

چاندی پر ہال مارکنگ 1 ستمبر سے لاگو کی جا سکتی ہے۔ اس سے صارفین آسانی سے چاندی کی پاکیزگی کی شناخت کر سکیں گے۔ بڑھتی ہوئی شفافیت کے ساتھ، سرمایہ کاری اور چاندی کی خریداری زیادہ قابل اعتماد ہو جائے گی۔ اس طرح ستمبر سے چاندی پر ہال مارکنگ لاگو ہو سکتی ہے۔

ایل پی جی سلنڈر کی قیمتیں

ایل پی جی سلنڈر کی قیمتیں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تبدیل ہوتی ہیں۔ گھریلو اور کمرشل سلنڈروں کی نئی قیمتوں کا اعلان یکم ستمبر کو کیا جائے گا۔ اگر قیمتیں بڑھیں تو اس سے کچن کے بجٹ پر اثر پڑے گا، جب کہ کمی سے ریلیف ملے گا۔

ایس بی آئی کارڈ کے قوانین میں تبدیلیاں

اسٹیٹ بینک آف انڈیا (لائف اسٹائل ہوم سینٹر اور سلیکٹ ورژن) کے کچھ کارڈ ہولڈرز کو 1 ستمبر سے جھٹکا لگ سکتا ہے۔ ڈیجیٹل گیمنگ اور سرکاری پورٹل ادائیگیوں پر انعامی پوائنٹس اب دستیاب نہیں ہوں گے۔ ایندھن، آن لائن شاپنگ اور بل کی ادائیگی پر چارجز بڑھ سکتے ہیں۔ نیز، آٹو ڈیبٹ ناکامی پر %2 جرمانہ اور بین الاقوامی لین دین پر اضافی فیس ادا کرنا ہوگی۔

جن دھن کھاتہ داروں کے لیے KYC لازمی!

آر بی آئی نے پردھان منتری جن دھن یوجنا کے کھاتہ داروں کو 30 ستمبر تک کے وائی سی کو اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ پنچایت سطح پر سرکاری بینکوں کے ذریعہ کیمپ لگائے جارہے ہیں تاکہ کھاتوں کے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جاسکے۔

انکم ٹیکس ریٹرن کی آخری تاریخ

سال 2025-26 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن (آئی ٹی آر) فائل کرنے کی آخری تاریخ 15 ستمبر ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آخری لمحے تک انتظار کرنا مسائل کو بڑھا سکتا ہے۔

ستمبر میں بینک 15 دن کے لیے بند رہیں گے

تہواروں اور ویک اینڈ کی وجہ سے ستمبر 2025 میں بینک 15 دن کے لیے بند رہیں گے، ایسی صورتحال میں صارفین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اہم بینکنگ کام کو پہلے نپٹائیں۔ 1 ستمبر 2025 سے، جی ایس ٹی، سلور، ایل پی جی، ایس بی آئی کارڈ اور بینکنگ قوانین میں تبدیلی براہ راست آپ کی جیب اور روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرے گی۔ اس لیے ان نئے قوانین کو سمجھنے کے بعد ہی مالیاتی فیصلے کریں۔

