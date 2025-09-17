مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے بڑی خبر: حکومت نے پنشن سے متعلق اس اصول میں تبدیلی کر دی
Published : September 17, 2025 at 6:47 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت کے ملازمین کو اب نیا فائدہ ملے گا۔ پنشن اور پنشنرز کی بہبود کے محکمے نے منگل کو سی سی ایس (این پی ایس کے تحت یو پی ایس کا نفاذ) رولز، 2025 کو مطلع کیا۔
نئے مطلع کردہ قوانین کے مطابق، جو ملازمین 20 سال یا اس سے زیادہ سروس مکمل کرنے کے بعد رضاکارانہ ریٹائرمنٹ (وی آر ایس) لیتے ہیں وہ "پرو-راٹا یقین دہانی شدہ ادائیگی" یعنی پنشن کے حقدار ہوں گے۔
عملہ، عوامی شکایات اور پنشن کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مکمل یقین دہانی کرائی گئی ادائیگی 25 سال کے بعد ہی دستیاب ہوگی، جب کہ اس سے قبل ریٹائر ہونے والوں کو تناسب کی بنیاد پر فوائد حاصل ہوں گے۔
رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کا اختیار
وزارت نے کہا کہ یہ قواعد، دیگر چیزوں کے علاوہ، یو پی ایس صارفین کو 20 سال کی سروس مکمل کرنے کے بعد رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کا اختیار فراہم کرتے ہیں۔ یونیفائیڈ پنشن اسکیم کے تحت مکمل یقینی ادائیگی صرف 25 سال کی سروس مکمل کرنے کے بعد دستیاب ہے۔ تاہم، اگر کوئی سبسکرائبر 20 سال یا اس سے زیادہ سروس مکمل کرنے کے بعد وی آر ایس کا انتخاب کرتا ہے، تو یقین دہانی شدہ ادائیگی مناسب شرح کی بنیاد پر ادا کی جائے گی، یعنی کوالیفائنگ سروس کے سالوں کو یقین دہانی شدہ ادائیگی کے 25 گنا سے تقسیم کیا جائے گا۔
ریٹائرمنٹ کے بعد دستیاب دیگر فوائد
اس میں کہا گیا ہے کہ ذاتی فنڈ کا 60 فیصد حتمی نکالنا اور ہر چھ ماہ کی سروس کے لیے بنیادی تنخواہ اور مہنگائی الاؤنس کے 1/10ویں کا یکمشت فائدہ، ریٹائرمنٹ گریجویٹی، لیو ان کیشمنٹ،سی جی ای جی آئی ایس فوائد، اور دیگر فوائد ریٹائرمنٹ کے بعد دستیاب ہو سکتے ہیں۔
وی آر ایس حاصل کرنے کے بعد سبسکرائبر کی موت کی صورت میں، خاندانی فائدہ قانونی طور پر شادی شدہ شریک حیات کو ادا کیا جائے گا، لیکن یقینی ادائیگی شروع ہونے سے پہلے۔ خاندانی فائدہ قانونی طور پر شادی شدہ شریک حیات کو سبسکرائبر کی موت کی تاریخ سے ادا کیا جائے گا۔