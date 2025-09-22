سرکاری ملازمین کے لیے دیوالی کا بڑا تحفہ، اس تاریخ کو بڑھ سکتا ہے ڈی اے!
2025 کے لیے جنوری میں پہلے اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن جولائی میں اضافے کا ابھی باقی ہے۔
Published : September 22, 2025 at 7:37 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے۔ اطلاعات کے مطابق جولائی 2025 کے مہنگائی الاؤنس (DA) میں اضافے کا اعلان اس سال دیوالی کے آس پاس ہونے کا امکان ہے۔ فی الحال، ملازمین کو 55 فیصد ڈی اے ملتا ہے۔ اگر حکومت اس میں تین فیصد اضافہ کرتی ہے تو یہ بڑھ کر 58 فیصد ہو جائے گی۔
اس فیصلے سے ملک بھر کے 50 لاکھ ملازمین اور 6.5 ملین پنشنرز کو فائدہ پہنچے گا۔ حکومت ہر سال جنوری اور جولائی میں ڈی اے میں دو بار اضافہ کرتی ہے۔ 2025 کے لیے پہلے اضافے کا اعلان کیا جا چکا ہے، لیکن جولائی میں اضافے کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا۔ ملازمین اور پنشنرز اس اعلان کا انتظار کر رہے ہیں، امید ہے کہ یہ "دیوالی کا تحفہ" ہو سکتا ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ اس سال ڈی اے میں اضافے کا زیادہ امکان ہے کیونکہ حالیہ مہینوں میں مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ ماضی کے اعداد و شمار کی بنیاد پر، ماہرین ڈی اے میں 3 فیصد اضافے کا تخمینہ لگاتے ہیں۔
ڈی اے کا تعین کیسے ہوتا ہے؟
مہنگائی الاؤنس (DA) کا تعین کنزیومر پرائس انڈیکس فار انڈسٹریل ورکرز (CPI-IW) کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا لیبر بیورو کی طرف سے ماہانہ جاری کیا جاتا ہے۔ حکومت 12 ماہ کی اوسط CPI-IW پر مبنی فارمولہ استعمال کرتی ہے۔ ساتویں پے کمیشن کے تحت، یہ فارمولہ تیار کیا گیا ہے:
DA (%) = [(12-month average CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42] × 100
ملازمین کی تنخواہوں پر اثر
اگر مہنگائی الاؤنس میں تین فیصد اضافہ کیا جاتا ہے، تو ایک جونیئر ملازم جس کی بنیادی تنخواہ 18,000 روپے ہے اس کا ڈی اے 9,900 روپے سے 10,440 روپے تک بڑھ جائے گا۔ یہ اضافی 540 روپے فی مہینہ میں ترجمہ کرتا ہے۔ ایک سال کے دوران، یہ رقم ملازمین اور پنشنرز کے لیے تقریباً 6,480 روپے ہو جائے گی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اضافے سے ملازمین اور پنشنرز کی قوت خرید بڑھانے اور مالی دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ پچھلے سالوں میں، حکومت نے مہنگائی الاؤنس میں بھی بروقت اضافہ کیا ہے، جس سے ملازمین کو مہنگائی کے اثرات سے راحت ملی ہے۔
ملازمین کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ دیوالی کے موقع پر ڈی اے میں اضافے کا اعلان ملازمین کے جوش و خروش کو فروغ دے گا اور "تحفہ" کے طور پر کام کرے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق جولائی 2025 کے ڈی اے میں اضافے کا اعلان جلد متوقع ہے جس سے لاکھوں ملازمین اور پنشنرز کو مالی فوائد حاصل ہوں گے۔
یہ بھی پڑھیں: