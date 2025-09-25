اکتوبر میں بینکوں میں کئی دنوں کی چھٹیاں، جلدی سے نپٹا لیں سارا کام، دیکھیں کتنے دن بند رہیں گے بینک
تہواروں اور قومی تعطیلات کی وجہ سے بینک کئی دنوں تک بند رہیں گے۔
Published : September 25, 2025 at 4:45 PM IST
نئی دہلی: ملک بھر میں تہواروں کا سیزن شروع ہو گیا ہے۔ ستمبر کا مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور نوراتری تہوار کے ماحول کا آغاز ہے۔ تہوار کا یہ سیزن، دسہرہ، کروا چوتھ، دیوالی اور چھٹھ پوجا تک پھیلا ہوا ہے، ملک بھر میں خوشی کا ماحول بنائے گا۔ بینکنگ سیکٹر بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہوگا، کیونکہ تہواروں اور قومی تعطیلات کی وجہ سے بینک کئی دنوں تک بند رہیں گے۔ لہذا، یہ جاننا ضروری ہے کہ اکتوبر میں بینک کب بند رہیں گے تاکہ آپ کے بینکنگ کام میں تاخیر نہ ہو۔
اکتوبر میں اہم بینک تعطیلات
یکم اکتوبر: اگرتلہ، بنگلورو، بھونیشور، چنئی، گنگٹوک، گوہاٹی، ایٹا نگر، کانپور، کوچی، کوہیما، کولکاتہ، لکھنؤ، پٹنہ، رانچی، شیلانگ، اور ترواننت پورم میں بینک نوراتری، مہا نوامی، دسہرہ، اور پوجادگاش کے اختتام کی وجہ سے بند رہیں گے۔
2 اکتوبر: مہاتما گاندھی جینتی، دسہرہ، وجے دشمی، اور درگا پوجا (دسین) کی وجہ سے ملک بھر کے بینک بند رہیں گے۔
3 اور 4 اکتوبر: گنگٹوک میں درگا پوجا کی وجہ سے بینک بند رہیں گے۔
6 اکتوبر: لکشمی پوجا کی وجہ سے اگرتلہ اور کولکاتہ میں بینک بند رہیں گے۔
7 اکتوبر: مہارشی والمیکی جینتی اور کمار پورنیما کے موقع پر بنگلورو، بھونیشور، چندی گڑھ اور شملہ میں بینک بند رہیں گے۔
10 اکتوبر: شملہ میں کرو چوتھ کے موقع پر بینک بند رہیں گے۔
18 اکتوبر: کٹی بیہو کی وجہ سے گوہاٹی میں بینک بند رہیں گے۔
20 اکتوبر: احمد آباد، بنگلورو، کولکاتہ، نئی دہلی، لکھنؤ اور چنئی سمیت 25 بڑے شہروں میں بینک دیوالی (دیپاولی)، نارک چتردشی اور کالی پوجا کی وجہ سے بند رہیں گے۔
21 اکتوبر: بیلا پور، بھوپال، بھونیشور، گنگٹوک، امپھال، جموں، ممبئی، ناگپور اور سری نگر میں بینک دیوالی اماوسیہ اور گووردھن پوجا کے لیے بند رہیں گے۔
22 اکتوبر: احمد آباد، بیلا پور، بنگلورو، دہرادون، گنگٹوک، جے پور، کانپور، لکھنؤ، ممبئی، ناگپور، اور پٹنہ میں دیوالی، وکرم سموت نئے سال، بالی پدمی اور لکشمی پوجا کی وجہ سے بینک بند رہیں گے۔
23 اکتوبر: احمد آباد، گنگٹوک، امپھال، کانپور، کولکاتہ، لکھنؤ اور شملہ میں بینک بھائی دوج، بھتری دویتیہ، چترگپتا جینتی، اور لکشمی پوجا کی وجہ سے بند رہیں گے۔
27 اور 28 اکتوبر: کولکاتہ، پٹنہ اور رانچی میں چھٹھ پوجا کی وجہ سے بینک بند رہیں گے۔
31 اکتوبر: سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یوم پیدائش کی وجہ سے احمد آباد میں بینک بند رہیں گے۔
ہفتہ وار تعطیلات: ملک بھر کے بینک مہینے کے دوسرے اور چوتھے ہفتہ (11 اور 25 اکتوبر) اور ہر اتوار (5، 12، 19 اور 26 اکتوبر) کو بند رہیں گے۔ یہ معلومات اس تہوار اور تعطیل کے موسم میں بہت اہم ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، لوگ اپنے بینکنگ لین دین کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچ سکتے ہیں۔