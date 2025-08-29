حیدرآباد: ریزرو بینک آف انڈیا ہر ماہ پورے ملک کی چھٹیوں کی فہرست جاری کرتا ہے۔ یہ فہرست ریاستوں کے تہواروں کے پیش نظر جاری کی گئی ہے۔ رواں ماہ اگست میں بھی تقریباً آدھے ماہ تک بینکوں میں کوئی کام نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اب مرکزی بینک نے ستمبر کے مہینے کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ نئے مہینے میں بھی صورتحال کم و بیش ایسی ہی رہنے والی ہے۔ آئیے تعطیلات کی فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ستمبر 2025 میں بھی ایسے بہت سے مواقع ہیں جب بینکوں میں کام نہیں ہوگا۔ بینک ملازمین کا وقت اچھا گزرے گا۔ آر بی آئی سے جو فہرست سامنے آئی ہے اس کے مطابق بینک تقریباً 15 دن تک بند رہیں گے۔ تاہم آن لائن خدمات مسلسل چلتی رہیں گی۔
ستمبر 2025 میں اتنے دنوں تک بینکوں میں کوئی کام نہیں ہوگا
ستمبر کے مہینے میں قومی اور علاقائی تعطیلات کے باعث آدھے مہینے تک بینکوں میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ آر بی آئی کے مطابق، بینک ہر مہینے کے اتوار، دوسرے اور چوتھے ہفتہ کو ہفتہ وار تعطیلات رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تہواروں اور تقریبات کی وجہ سے بینک بند رہتے ہیں۔
آن لائن خدمات جاری رہیں گی
ہر قسم کی آن لائن خدمات جاری رہیں گی تاکہ تعطیلات کے دوران کسی کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اے ٹی ایم، نیٹ اور موبائل بینکنگ بھی کام کرتی رہے گی۔ اگر آپ کو بینک سے متعلق کسی کام کے لیے جانا ہے تو ان تاریخوں پر جانے سے گریز کریں اور چھٹیوں کے کیلنڈر پر ایک نظر ڈالیں۔
اگست 2025 میں بینک تعطیلات کی فہرست پر ایک نظر
|تاریخ
|دن
|ان ریاستوں میں رہے گی تعطیل
|3 ستمبر 2025
|بدھ
|جھارکھنڈ میں کرما پوجا کی وجہ سے بینک بند رہیں گے
|4 ستمبر 2025
|جمعرات
|پہلے اونم کی وجہ سے بینک بند رہیں گے
|5 ستمبر 2025
|جمعہ
|عید میلاد کی وجہ سے کئی ریاستوں میں بینک نہیں کھلیں گے
|6 ستمبر 2025
|ہفتہ
|سکم اور چھتیس گڑھ میں عید میلاد کی وجہ سے چھٹی ہوگی
|7 ستمبر 2025
|اتوار
|ہفتہ وار تعطیل کے باعث ملک بھر میں بینک بند رہیں گے۔
|12 ستمبر 2025
|جمعہ
|جموں و کشمیر میں عید میلاد النبی کی وجہ سے چھٹی ہوگی
|13 ستمبر 2025
|ہفتہ
|ہفتہ وار تعطیل کے باعث دوسرے ہفتہ کو چھٹی ہوگی
|14 ستمبر 2025
|اتوار
|ہفتہ وار تعطیل کے باعث ملک بھر میں بینک بند رہیں گے۔
|21 ستمبر 2025
|اتوار
|ہفتہ وار تعطیل کے باعث ملک بھر میں بینک بند رہیں گے۔
|22 ستمبر 2025
|پیر
|راجستھان میں نوراتری کے پہلے دن بینک بند رہیں گے
|23 ستمبر 2025
|منگل
|مہاراج ہری سنگھ جینتی کی وجہ سے سری نگر میں بینک نہیں کھلیں گے
|27 ستمبر 2025
|ہفتہ
|ہفتہ کو ہفتہ وار تعطیل کی وجہ سے بینکوں میں کام نہیں ہوگا
|28 ستمبر 2025
|اتوار
|ہفتہ وار تعطیل کے باعث ملک بھر میں بینک بند رہیں گے۔
|29 ستمبر 2025
|پیر
|آسام اور کولکتہ میں مہاسپتمی اور درگا پوجا کی وجہ سے بینک بند رہیں گے
|30 ستمبر 2025
|منگل
|اگرتلہ، بھونیشور، امپھال، جے پور، کولکتہ، پٹنہ، رانچی میں مہا اشٹمی، درگا پوجا کی وجہ سے بینک بند رہیں گے
