ETV Bharat / business

ستمبر میں بینک ملازمین پر چھٹیوں کی بارش، اتنے دنوں تک کوئی کام نہیں ہوگا، تعطیلات کی فہرست پر ایک نظر - BANK HOLIDAYS IN SEPTEMBER 2025

ستمبر کے مہینے میں کئی تہوار اور تقریبات ہیں جس کی وجہ سے بینکوں میں کام نہیں ہوگا۔ تفصیل سے پڑھیں۔

ستمبر میں بینک ملازمین پر چھٹیوں کی بارش
ستمبر میں بینک ملازمین پر چھٹیوں کی بارش (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 29, 2025 at 8:10 PM IST

3 Min Read

حیدرآباد: ریزرو بینک آف انڈیا ہر ماہ پورے ملک کی چھٹیوں کی فہرست جاری کرتا ہے۔ یہ فہرست ریاستوں کے تہواروں کے پیش نظر جاری کی گئی ہے۔ رواں ماہ اگست میں بھی تقریباً آدھے ماہ تک بینکوں میں کوئی کام نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اب مرکزی بینک نے ستمبر کے مہینے کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ نئے مہینے میں بھی صورتحال کم و بیش ایسی ہی رہنے والی ہے۔ آئیے تعطیلات کی فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

ستمبر 2025 میں بھی ایسے بہت سے مواقع ہیں جب بینکوں میں کام نہیں ہوگا۔ بینک ملازمین کا وقت اچھا گزرے گا۔ آر بی آئی سے جو فہرست سامنے آئی ہے اس کے مطابق بینک تقریباً 15 دن تک بند رہیں گے۔ تاہم آن لائن خدمات مسلسل چلتی رہیں گی۔

ستمبر 2025 میں اتنے دنوں تک بینکوں میں کوئی کام نہیں ہوگا

ستمبر کے مہینے میں قومی اور علاقائی تعطیلات کے باعث آدھے مہینے تک بینکوں میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ آر بی آئی کے مطابق، بینک ہر مہینے کے اتوار، دوسرے اور چوتھے ہفتہ کو ہفتہ وار تعطیلات رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تہواروں اور تقریبات کی وجہ سے بینک بند رہتے ہیں۔

آن لائن خدمات جاری رہیں گی

ہر قسم کی آن لائن خدمات جاری رہیں گی تاکہ تعطیلات کے دوران کسی کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اے ٹی ایم، نیٹ اور موبائل بینکنگ بھی کام کرتی رہے گی۔ اگر آپ کو بینک سے متعلق کسی کام کے لیے جانا ہے تو ان تاریخوں پر جانے سے گریز کریں اور چھٹیوں کے کیلنڈر پر ایک نظر ڈالیں۔

اگست 2025 میں بینک تعطیلات کی فہرست پر ایک نظر

تاریخدنان ریاستوں میں رہے گی تعطیل
3 ستمبر 2025بدھجھارکھنڈ میں کرما پوجا کی وجہ سے بینک بند رہیں گے
4 ستمبر 2025جمعراتپہلے اونم کی وجہ سے بینک بند رہیں گے
5 ستمبر 2025جمعہعید میلاد کی وجہ سے کئی ریاستوں میں بینک نہیں کھلیں گے
6 ستمبر 2025ہفتہسکم اور چھتیس گڑھ میں عید میلاد کی وجہ سے چھٹی ہوگی
7 ستمبر 2025اتوارہفتہ وار تعطیل کے باعث ملک بھر میں بینک بند رہیں گے۔
12 ستمبر 2025جمعہجموں و کشمیر میں عید میلاد النبی کی وجہ سے چھٹی ہوگی
13 ستمبر 2025ہفتہہفتہ وار تعطیل کے باعث دوسرے ہفتہ کو چھٹی ہوگی
14 ستمبر 2025اتوارہفتہ وار تعطیل کے باعث ملک بھر میں بینک بند رہیں گے۔
21 ستمبر 2025اتوارہفتہ وار تعطیل کے باعث ملک بھر میں بینک بند رہیں گے۔
22 ستمبر 2025پیرراجستھان میں نوراتری کے پہلے دن بینک بند رہیں گے
23 ستمبر 2025منگلمہاراج ہری سنگھ جینتی کی وجہ سے سری نگر میں بینک نہیں کھلیں گے
27 ستمبر 2025ہفتہہفتہ کو ہفتہ وار تعطیل کی وجہ سے بینکوں میں کام نہیں ہوگا
28 ستمبر 2025اتوارہفتہ وار تعطیل کے باعث ملک بھر میں بینک بند رہیں گے۔
29 ستمبر 2025پیرآسام اور کولکتہ میں مہاسپتمی اور درگا پوجا کی وجہ سے بینک بند رہیں گے
30 ستمبر 2025منگلاگرتلہ، بھونیشور، امپھال، جے پور، کولکتہ، پٹنہ، رانچی میں مہا اشٹمی، درگا پوجا کی وجہ سے بینک بند رہیں گے

یہ بھی پڑھیں:

حیدرآباد: ریزرو بینک آف انڈیا ہر ماہ پورے ملک کی چھٹیوں کی فہرست جاری کرتا ہے۔ یہ فہرست ریاستوں کے تہواروں کے پیش نظر جاری کی گئی ہے۔ رواں ماہ اگست میں بھی تقریباً آدھے ماہ تک بینکوں میں کوئی کام نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اب مرکزی بینک نے ستمبر کے مہینے کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ نئے مہینے میں بھی صورتحال کم و بیش ایسی ہی رہنے والی ہے۔ آئیے تعطیلات کی فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

ستمبر 2025 میں بھی ایسے بہت سے مواقع ہیں جب بینکوں میں کام نہیں ہوگا۔ بینک ملازمین کا وقت اچھا گزرے گا۔ آر بی آئی سے جو فہرست سامنے آئی ہے اس کے مطابق بینک تقریباً 15 دن تک بند رہیں گے۔ تاہم آن لائن خدمات مسلسل چلتی رہیں گی۔

ستمبر 2025 میں اتنے دنوں تک بینکوں میں کوئی کام نہیں ہوگا

ستمبر کے مہینے میں قومی اور علاقائی تعطیلات کے باعث آدھے مہینے تک بینکوں میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ آر بی آئی کے مطابق، بینک ہر مہینے کے اتوار، دوسرے اور چوتھے ہفتہ کو ہفتہ وار تعطیلات رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تہواروں اور تقریبات کی وجہ سے بینک بند رہتے ہیں۔

آن لائن خدمات جاری رہیں گی

ہر قسم کی آن لائن خدمات جاری رہیں گی تاکہ تعطیلات کے دوران کسی کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اے ٹی ایم، نیٹ اور موبائل بینکنگ بھی کام کرتی رہے گی۔ اگر آپ کو بینک سے متعلق کسی کام کے لیے جانا ہے تو ان تاریخوں پر جانے سے گریز کریں اور چھٹیوں کے کیلنڈر پر ایک نظر ڈالیں۔

اگست 2025 میں بینک تعطیلات کی فہرست پر ایک نظر

تاریخدنان ریاستوں میں رہے گی تعطیل
3 ستمبر 2025بدھجھارکھنڈ میں کرما پوجا کی وجہ سے بینک بند رہیں گے
4 ستمبر 2025جمعراتپہلے اونم کی وجہ سے بینک بند رہیں گے
5 ستمبر 2025جمعہعید میلاد کی وجہ سے کئی ریاستوں میں بینک نہیں کھلیں گے
6 ستمبر 2025ہفتہسکم اور چھتیس گڑھ میں عید میلاد کی وجہ سے چھٹی ہوگی
7 ستمبر 2025اتوارہفتہ وار تعطیل کے باعث ملک بھر میں بینک بند رہیں گے۔
12 ستمبر 2025جمعہجموں و کشمیر میں عید میلاد النبی کی وجہ سے چھٹی ہوگی
13 ستمبر 2025ہفتہہفتہ وار تعطیل کے باعث دوسرے ہفتہ کو چھٹی ہوگی
14 ستمبر 2025اتوارہفتہ وار تعطیل کے باعث ملک بھر میں بینک بند رہیں گے۔
21 ستمبر 2025اتوارہفتہ وار تعطیل کے باعث ملک بھر میں بینک بند رہیں گے۔
22 ستمبر 2025پیرراجستھان میں نوراتری کے پہلے دن بینک بند رہیں گے
23 ستمبر 2025منگلمہاراج ہری سنگھ جینتی کی وجہ سے سری نگر میں بینک نہیں کھلیں گے
27 ستمبر 2025ہفتہہفتہ کو ہفتہ وار تعطیل کی وجہ سے بینکوں میں کام نہیں ہوگا
28 ستمبر 2025اتوارہفتہ وار تعطیل کے باعث ملک بھر میں بینک بند رہیں گے۔
29 ستمبر 2025پیرآسام اور کولکتہ میں مہاسپتمی اور درگا پوجا کی وجہ سے بینک بند رہیں گے
30 ستمبر 2025منگلاگرتلہ، بھونیشور، امپھال، جے پور، کولکتہ، پٹنہ، رانچی میں مہا اشٹمی، درگا پوجا کی وجہ سے بینک بند رہیں گے

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

BANK HOLIDAYSRBI BANK HOLIDAYSستمبر میں چھٹیاںستمبر 2025 میں بینک کی چھٹیاںBANK HOLIDAYS IN SEPTEMBER 2025

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.