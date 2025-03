ETV Bharat / business

اگلے ہفتے دو دن بینک ہڑتال، مسلسل چار دن کوئی کام نہیں ہوگا، وجہ جانیں - WHEN IS THE BANK STRIKE

اگلے ہفتے دو دن بینک ہڑتال پر رہیں گے، مسلسل 4 دن کوئی کام نہیں ہوگا، وجہ جانیں ( (Getty Image) )

By ETV Bharat Urdu Team Published : Mar 15, 2025, 1:57 PM IST

نئی دہلی: بینک ملازمین اپنے مطالبات کو لے کر 24 اور 25 مارچ کو ہڑتال پر رہیں گے۔ بینک یونینوں کے مشترکہ پلیٹ فارم یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز-یو ایف بی یو نے کہا ہے کہ وہ ان دو دنوں کے دوران ملک بھر میں ہڑتال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 22 تاریخ کو چوتھے ہفتہ اور 23 تاریخ کو اتوار کی وجہ سے بینک بند رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک بھر میں بینک مسلسل 4 دن تک بند رہیں گے۔ یو ایف بی یو نے یہ فیصلہ انڈین بینکس ایسوسی ایشن-آئی بی اے کے ساتھ بات چیت میں کوئی مثبت نتیجہ نہ ملنے کے بعد لیا ہے۔ آئی بی اے کے ساتھ میٹنگ میں، یو ایف بی یو کی تمام ممبر یونینوں نے تمام کیڈرز میں بھرتی اور پانچ روزہ ورکنگ ہفتہ جیسے مسائل کو اٹھایا۔ نیشنل کنفیڈریشن آف بینک ایمپلائز (این سی بی ای) کے جنرل سکریٹری این چندر شیکھر نے کہا کہ اہم مسائل حل طلب ہیں۔ یو ایف بی یوجس میں نو بینک ملازم یونین شامل ہیں۔ یو ایف بی یو نے پبلک سیکٹر کے بینکوں میں ملازم اور افسر ڈائریکٹر کے عہدوں کو بھرنے جیسے مطالبات پر ہڑتال کی کال دی تھی۔ یونینوں نے حال ہی میں محکمہ مالیاتی خدمات (ڈی ایف ایس) کی طرف سے کارکردگی کے جائزوں اور کارکردگی سے منسلک مراعات کے بارے میں جاری کردہ احکامات کو واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔

انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ڈی ایف ایس کے احکامات سے ملازمت کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گا۔ انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ پبلک سیکٹر کے بینکوں میں ڈی ایف ایس کا مائیکرو مینجمنٹ کوئی عذر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مداخلت سے بنک بورڈز کی خود مختاری کمزور ہو گی۔ مزید پڑھیں: آپ کو 84 دنوں تک مسلسل 2.5 جی بی ڈیٹا ملے گا، اسی ساتھ مفت نیٹ فلکس اور ایموزون پرائم بھی اس کے علاوہ ملازم یونینوں نے آئی بی اے کے سامنے گریچوٹی ایکٹ میں ترمیم کرکے حد کو 25 لاکھ روپے کرنے اور انکم ٹیکس سے چھوٹ جیسے مطالبات بھی رکھے ہیں۔ یو ایف بی یو میں آل انڈیا بینک ایمپلائز ایسوسی ایشن ( ای آیہ بی ای اے) آل انڈیا بینک آفیسرز ،اے آئی بی او سی نیشنل کنفیڈریشن آف بینک ایمپلائز این سی بی ای اور آل انڈیا بینک آفیسرز ایسوسی ایشن جیسی بڑی یونینز شامل ہیں۔