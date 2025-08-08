نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا نے اے یو اسمال فائنانس بینک (AU Small Finance Bank) کو یونیورسل بینک کے طور پر کام کرنے کے لیے اصولی منظوری دے دی ہے۔ اے یو بینک نے اپنی ویب سائٹ پر یہ معلومات شیئر کی ہیں۔ RBI نے پچھلے سال اپریل 2024 میں ہی اس چھوٹے مالیاتی بینک کے لیے عمل شروع کیا تھا۔
بندھن بینک کے بعد گیارہ سال بعد پہلی بار کسی بھی نجی بینک کو اب منظوری ملی ہے۔ بندھن بینک کو اپریل 2014 میں یونیورسل بینک کے طور پر کام کرنے کی منظوری دی گئی تھی۔ تب سے، RBI نے صرف چھوٹے مالیاتی بینکوں کو کھولنے کی منظوری دی ہے۔ Centrum Financial Services اور Bharat-Pay نے آخری بار 2021 میں پنجاب اور مہاراشٹرا کوآپریٹیو بینک کو حاصل کرکے یونٹی اسمال فائنانس بینک بنایا۔
AU Makes History!— AU Small Finance Bank (@aubankindia) August 7, 2025
We are the first Small Finance Bank to receive an in-principle approval from the Reserve Bank of India to become a universal bank.
We thank the Govt. of India, the @RBI, our customers, our board of directors, our partners & investors from the bottom of our… pic.twitter.com/IB7fFYoxuU
بینک کا تسلی بخش ٹریک ریکارڈ
AU SFB نے کم از کم پانچ سالوں کے لیے چھوٹے مالیاتی بینک کے طور پر کارکردگی کا ایک تسلی بخش ٹریک ریکارڈ دکھایا ہے۔ اپریل 2024 کے آر بی آئی کے رہنما خطوط میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی اسمال فائنانس بینک (SFC) جو یونیورسل بینک میں تبدیل ہونا چاہتا ہے اسے آخری سہ ماہی میں 1,000 کروڑ روپے کی کم از کم مالیت برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اے یو نے یہ شرط پوری کر دی ہے۔
آر بی آئی کے قوانین کے مطابق، اسے پچھلے دو مالی سالوں میں خالص منافع ہونا چاہیے۔ مجموعی نان پرفارمنگ اثاثہ کا تناسب تین فیصد یا اس سے کم ہونا چاہیے اور پچھلے دو مالی سالوں میں خالص NPA کا تناسب ایک فیصد یا اس سے کم ہونا چاہیے۔ اے یو نے ان تمام شرائط کو پورا کیا ہے۔
سب سے بڑا چھوٹا مالیاتی بینک
اے یو اسمال فائنانس بینک (AU Small Finance Bank) ایک طے شدہ تجارتی بینک، ہندوستان کا سب سے بڑا مالیاتی بینک ہے۔ 1996 میں سنجے اگروال کے ذریعہ قائم کیا گیا، AU نے اپریل 2017 میں اپنا بینکنگ آپریشن شروع کیا۔ بینک کی مارکیٹ کیپ 55,458 کروڑ روپے ہے۔ یہ ایک لسٹڈ کمپنی بھی ہے۔
یہاں، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چھوٹے مالیاتی بینکوں نے آر بی آئی سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنے نام سے چھوٹے، مختصر الفاظ کو ہٹانے کی اجازت دیں۔ تاہم، آر بی آئی نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا، لیکن لائسنس کے لیے راستہ کھلا رکھا۔
ایڈجسٹ شدہ خالص بینک قرض
آر بی آئی کے مطابق، کسی بھی چھوٹے مالیاتی بینک کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے ایڈجسٹ شدہ خالص بینک قرض کا تین چوتھائی ترجیحی شعبے کے قرضوں میں سرمایہ کاری کرے۔ ان کے پورٹ فولیو کا کم از کم %50 25 لاکھ روپے سے کم کے قرضوں میں ہونا چاہیے۔ لیکن یونیورسل بینک کے لیے کم از کم ترجیحی شعبے کا ہدف %40 ہے۔ ان کی طرف سے دیے گئے قرضوں کے سائز کے بارے میں کوئی واضح رہنما خطوط نہیں ہیں۔
581 کروڑ روپے کا خالص منافع
اے یو اسمال فائنانس بینک نے 30 جون کو ختم ہونے والی سہ ماہی میں 581 کروڑ روپے کا خالص منافع حاصل کیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں %16 زیادہ ہے۔ خالص سود کی آمدنی گزشتہ سال کے مقابلے میں %6 بڑھ کر 2,045 کروڑ روپے ہوگئی۔ بینک کی کل ایڈوانس 1.11 لاکھ کروڑ روپے رہی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 23 فیصد زیادہ ہے، جب کہ اس کے ذخائر 31 فیصد بڑھ کر 1.27 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئے۔
2047 تک سب کے لیے بیمہ
اس ہفتے کے شروع میں، AU Small Finance Bank نے مطلع کیا تھا کہ اس نے SBI Life Insurance کے ساتھ ایک اسٹریٹجک کارپوریٹ ایجنسی کی شراکت داری میں داخل کیا ہے تاکہ ملک بھر میں جامع انشورنس حل تک رسائی کو بڑھایا جا سکے، ساتھ ہی حکومت کے '2047 تک سب کے لیے بیمہ' مشن کی حمایت کرتے ہوئے ہندوستان بھر میں غیر محفوظ اور ابھرتی ہوئی مارکیٹوں تک مالی تحفظ کو وسعت دی جائے۔