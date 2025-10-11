اس اسکیم میں اپنے جیون ساتھی کا نام شامل کریں اور ہر ماہ ₹5,000 تک کی ضمانت شدہ پنشن حاصل کریں
اٹل پنشن یوجنا میں اپنے جیون ساتھی کا نام شامل کرنے سے، ریٹائرمنٹ کے بعد ₹1,000 سے ₹5,000 کی ماہانہ پنشن حاصل کر سکتے ہیں۔
Published : October 11, 2025 at 7:48 PM IST
نئی دہلی: اگر آپ اپنے شریک حیات کے مستقبل کے لیے ایک محفوظ اور ضمانت یافتہ سرمایہ کاری کے آپشن کی تلاش میں ہیں، تو مرکزی حکومت کی اٹل پنشن یوجنا (اٹل پنشن یوجنا) آپ کے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ اس اسکیم کے تحت اپنے شریک حیات کا نام شامل کرکے، آپ ریٹائرمنٹ کے بعد 1,000₹ سے 5,000₹ کی ماہانہ پنشن حاصل کر سکتے ہیں۔
یہ اسکیم مرکزی حکومت کی طرف سے چلائی جانے والی سماجی تحفظ کی اسکیم ہے، جس کا مقصد غیر منظم شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کو بڑھاپے میں مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ حکومت نے یہ اسکیم 2015 میں شروع کی تھی اور یہ پنشن فنڈ ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (PFRDA) کے زیر انتظام ہے۔
اٹل پنشن یوجنا کیا ہے؟
اٹل پنشن یوجنا ان لوگوں کے لیے شروع کی گئی تھی جنہیں کوئی باقاعدہ پنشن کا فائدہ نہیں ملتا ہے۔ اس اسکیم میں سرمایہ کاری 60 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد ایک مقررہ ماہانہ پنشن کی رقم فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک گارنٹی شدہ پنشن اسکیم ہے، یعنی مرکزی حکومت خود اس اسکیم کے تحت دی گئی رقم کی ضمانت دیتی ہے۔
₹5,000 ماہانہ پنشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتنی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے؟
اس اسکیم میں سرمایہ کاری کی رقم آپ کی عمر پر منحصر ہے۔ آپ جتنی کم عمر میں شامل ہوں گے، آپ کی ماہانہ سرمایہ کاری اتنی ہی کم ہوگی۔
|ان عطیات کے بدلے میں، ایک شخص 60 سال کی عمر کو پہنچنے پر ہر ماہ 5,000₹ کی پنشن حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔
|اگر آپ 18 سال کی عمر میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ کو ہر ماہ 210₹ جمع کرنا ہوگا۔
|40 سال کی عمر میں، آپ کو ہر ماہ تقریباً 1,454₹ کا تعاون کرنا ہوگا۔
|25 سال کی عمر میں، آپ کو ہر ماہ 376₹ کا تعاون کرنا ہوگا۔
|30 سال کی عمر میں، آپ کو ہر ماہ 577₹ جمع کرنا ہوگا۔
اس اسکیم میں کون شامل ہو سکتا ہے؟
18 سے 40 سال کی عمر کے لوگ اٹل پنشن یوجنا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ اسکیم صرف غیر منظم شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے ہے یا جن کے پاس پنشن کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ نوٹ کریں کہ ٹیکس دہندگان اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔
اگر اسکیم میں اندراج شدہ شخص کی موت ہوجاتی ہے تو پنشن کی رقم اس کے شریک حیات کو منتقل کردی جاتی ہے۔ تاہم، اگر دونوں میاں بیوی مر جاتے ہیں، تو تمام جمع شدہ رقم نامزد کو واپس کر دی جاتی ہے۔
شریک حیات کا نام کیسے شامل کیا جائے؟
آف لائن عمل
|درخواست مکمل کرنے کے بعد، بینک آپ کی معلومات کی تصدیق کرے گا اور مقررہ رقم ہر ماہ آپ کے اکاؤنٹ سے خود بخود کٹ جائے گی۔
|آدھار کارڈ، ایڈریس پروف اور بینک کی تفصیلات جیسے دستاویزات جمع کروائیں۔
|اپنے بینک یا پوسٹ آفس برانچ پر جائیں اور اٹل پنشن یوجنا فارم پُر کریں۔
|فارم میں اپنے شریک حیات کا نام اور نامزد کی تفصیلات درج کریں۔
|پھر، اپنی پسند کا پنشن پلان منتخب کریں۔
آن لائن عمل
|"سوشل سکیورٹی اسکیم" یا "APY" سیکشن پر جائیں۔
|اپنے بینک کی نیٹ بینکنگ یا موبائل بینکنگ میں لاگ ان کریں۔
|مطلوبہ تفصیلات پُر کریں، پنشن کی رقم منتخب کریں اور فارم جمع کرائیں۔
|عمل مکمل ہونے کے بعد، مقررہ رقم ہر ماہ آپ کے اکاؤنٹ سے خود بخود کٹ جائے گی۔
شریک حیات کے مستقبل کے لیے مالی تحفظ
اٹل پنشن یوجنا نہ صرف غیر منظم شعبے میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے مفید ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے بھی جو اپنے شریک حیات کے مستقبل کے لیے مالی تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہے۔ یہ اسکیم ایک چھوٹی سرمایہ کاری کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور مستقبل میں ایک مستحکم آمدنی کی یقین دہانی فراہم کرتی ہے۔ بڑھاپے میں مالی آزادی کو یقینی بناتی ہے۔