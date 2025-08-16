حیدرآباد: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کی الاسکا میں ملاقات تین گھنٹے تک جاری رہی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ملاقات بہت مفید رہی اور دونوں رہنماؤں نے کئی نکات پر اتفاق کیا۔ تاہم ابھی تک کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔
روسی تیل کے خریداروں پر ٹیرف کا اشارہ
ٹرمپ نے کہا کہ روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر تین ہفتوں کے اندر نئے محصولات عائد کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور چین روس سے بڑی مقدار میں تیل خرید رہے ہیں۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ثانوی محصولات (ٹیرف) لگائے گئے تو اس کا اثر تباہ کن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ کارروائی کریں گے لیکن امید ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
یوکرین کا بحران اور قیام امن کی کوششیں
اس میٹنگ میں بنیادی طور پر یوکرین کے بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس میٹنگ سے امن کی جانب حل تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو فون کرکے اس میٹنگ کے نتائج سے آگاہ کرنے کی بات کی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اگر وہ سنہ 2022 میں صدر ہوتے تو یوکرین میں جنگ نہیں ہوتی۔
ابھی تک مکمل معاہدہ نہیں ہوا
ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ کچھ بڑے معاملات پر مکمل اتفاق نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نیٹو اور دیگر حکام سے فون پر بات چیت کرکے معاملے آگے بڑھیں گے۔ میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ پوتن نے آٹھ منٹ تک اپنے خیالات کا اظہار کیا جب کہ ٹرمپ نے چار منٹ کا مختصر بیان دیا۔
بھارت کے لیے اثرات اور مستقبل کی سمت
یہ ملاقات بھارت کے لیے بھی اہم ہے کیونکہ امریکی انتظامیہ نے روس سے تیل خریدنے کی وجہ سے بھارت پر 25 فیصد اضافی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم ابھی تک کسی رہنما نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا اس میٹنگ کے بعد جنگ بندی ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ کسی حتمی معاہدے تک پہنچنا مشکل ہوگا لیکن اس کے لیے مواقع موجود ہیں۔
الاسکا میں ہونے والی اس ملاقات نے عندیہ دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی مذاکرات جاری رہیں گے۔ آگے کی پہل امن اور تیل کے کاروبار کے مسائل پر مرکوز رہے گی۔ ٹرمپ اور پوتن کے درمیان یہ ملاقات بین الاقوامی توانائی کی بازار اور یوکرین کے مستقبل کے لیے اہم مانی جا رہی ہے۔
مزید پڑھیں: الاسکا میٹنگ: پوتن نے ٹرمپ سے کہا، اگلی بار ماسکو میں ملیں، امریکی صدر نے ہنس کر جواب دیا 'اوہ، یہ دلچسپ ہے'
الاسکا میٹنگ میں ٹرمپ اور پوتن کے درمیان جنگ بندی کا اعلان نہیں، دونوں رہنماؤں نے کہا، مثبت رہی ملاقات