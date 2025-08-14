حیدرآباد: ملک کے نجی بینک ICICI بینک نے اپنے صارفین کو راحت دی ہے۔ تقریباً 4 دن کے بعد، بینک نے سیونگ اکاؤنٹ میں کم از کم بیلنس کی حد سے متعلق جاری کردہ نئے اصول پر یو ٹرن لے لیا ہے۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق، ICICI بینک نے مطلع کیا ہے کہ یکم اگست سے کھولے گئے نئے کھاتوں میں کم از کم بیلنس کی حد (MAB) کو کم کر دیا گیا ہے۔
معلومات جاری کرتے ہوئے، بینک نے کہا کہ میٹرو اور شہری علاقوں کے لیے یکم اگست سے کھولے گئے نئے سیونگ اکاؤنٹ میں کم از کم بیلنس کی حد 50،000 روپے سے کم کر کے 15،000 روپے کر دی گئی ہے۔
جانئے نیا اصول کیا ہے:
بینک کے مطابق میٹرو اور شہری علاقوں کے لیے نئے سیونگ اکاؤنٹ میں کم از کم بیلنس کی حد 50 ہزار روپے سے کم کر کے 15 ہزار روپے کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی چھوٹے شہروں کے لیے یہ حد 25000 کے بجائے 7500 روپے ہوگی۔ دیہی علاقوں کی بات کریں تو یہاں پہلے کی طرح حد 2500 روپے ہوگی۔ یہ اصول صرف یکم اگست 2025 کے بعد کھولے گئے کھاتوں پر لاگو ہوگا۔ اگر رقم کم از کم بیلنس سے کم ہے تو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔
جانئے کہ پہلے کم از کم بیلنس کی حد کیا تھی:
اس سے قبل نجی شعبے کے بینک ICICI بینک نے 4 دن پہلے بتایا تھا کہ کم از کم بیلنس کی حد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ میٹرو اور شہری علاقوں کے لیے یہ حد 10,000 روپے سے بڑھا کر 50,000 روپے، نیم شہری یعنی چھوٹے شہروں کے لیے یہ حد 5,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے اور دیہی علاقوں کے لیے یہ حد 2,500 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں، بینک نے کم از کم بیلنس کی حد کو تقریباً 10 سال بعد بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔
ریزرو بینک آف انڈیا کا بیان:
لوگوں کی جانب سے کافی ناراضگی ظاہر کرنے کے بعد ریزرو بینک آف انڈیا نے اپنا ردعمل دیا۔ گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ بچت اکاؤنٹ میں کم از کم اکاؤنٹ کی رقم (MAB) کی حد طے کرنے کا حق صرف بینکوں کو ہے۔ مرکزی بینک کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ بینک نے اپنے صارفین کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس سلسلے میں کافی فیڈ بیک ملا ہے۔ فیڈ بیک کا نوٹس لینے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آئی سی آئی سی آئی بینک نے مزید کہا کہ سیلری اکاؤنٹس، بزرگ شہریوں اور پنشن اکاؤنٹس سے متعلق کوئی اصول جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ان پر پرانے قوانین لاگو رہیں گے۔
بینک اتنا جرمانہ وصول کرے گا:
بینک نے کہا کہ اگر کسی کے سیونگ اکاؤنٹ میں بیلنس ایک مقررہ رقم سے کم ہے تو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ جرمانہ بیلنس کا 6 فیصد یا 500 روپے، جو بھی کم ہو، ہوگا۔
