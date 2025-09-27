اے آئی ایک چیلنج! ایکسینچر میں گیارہ ہزار ملازمین ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، کمپنی نے کہا، جاری رہے گی برطرفی

اے آئی ایک چیلنج! ایکسینچر میں گیارہ ہزار ملازمین ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، کمپنی نے کہا، جاری رہے گی برطرفی
دنیا بھر میں بہت سی کمپنیاں AI کا استعمال کررہی ہیں۔ Accenture نے ملازمین کو بتایا، لوگ AI مہارت نہیں سیکھتے انہیں کمپنی چھوڑنی ہوگی۔
حیدرآباد: آئی ٹی اور کنسلٹنگ دیو ایکسینچر نے اپنے سہ ماہی نتائج کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنی عالمی افرادی قوت سے 11,000 سے زیادہ افراد کو فارغ کردیا ہے۔ کمپنی نے یہ بھی کہا کہ آنے والے مہینوں میں مزید برطرفی کی توقع ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ تین مہینوں میں یہ برطرفی خاص طور پر مصنوعی ذہانت (AI) سے متعلق ملازمتوں کے لیے کی گئی ہے کیونکہ کمپنی تیزی سے AI میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ اس میں ایسے ملازمین کو ہٹانا شامل ہے جن کے لیے مطلوبہ مہارتوں میں دوبارہ مہارت حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ سی ای او جولی سویٹ نے کہا، "ہم ایسے لوگوں کو ختم کر رہے ہیں جن کے لیے نئی صلاحیتوں کے حامل افراد کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک کمپریسڈ ٹائم فریم میں مطلوبہ مہارتیں سیکھنا ممکن نہیں ہے۔"
اگست کے آخر میں، ایکسینچر کی افرادی قوت گر کر 779,000 رہ گئی، جو پچھلے تین مہینوں میں 791,000 سے کم تھی۔ کمپنی نے کہا کہ اس سال کے شروع میں شروع ہونے والی برطرفی نومبر تک جاری رہے گی۔
کمپنی اپنے چھ ماہ کے ری اسکلنگ اور ری اسٹرکچرنگ پروگرام سے اندازاً 1 بلین ڈالر بچانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مزید برآں، کلائنٹ کی بڑھتی ہوئی مانگوں کو پورا کرنے کے لیے ملازمین کو ایجنٹی AI میں تربیت دی جا رہی ہے۔ سی ای او سویٹ نے بلومبرگ ٹی وی کو بتایا کہ ملازمین کو اس ماہ ہی AI کی بنیادی باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔
Q4FY25 کے نتائج
Accenture نے جون-اگست 2025 کی سہ ماہی میں $17.60 بلین کی آمدنی کی اطلاع دی، جو کہ سال بہ سال 7% اضافہ ہے۔ کمپنی کا مالی سال ستمبر سے اگست تک چلتا ہے۔ آمدنی پر بھی تقریباً 2.5% کا غیر ملکی زرمبادلہ اثر دیکھا گیا۔
جولی سویٹ نے کہا، "مالی 2025 میں 7% اضافہ ان کلائنٹس کی مدد کرنے کی ہماری صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے جو AI کے ذریعے اپنے کاروبار کو دوبارہ ایجاد کرنے اور اس کی رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ کلائنٹس ڈیجیٹل کور بناتے ہیں، ڈیٹا تیار کرتے ہیں، اور عمل کا دوبارہ تصور کرتے ہیں، انہیں اپنے ملازمین کو نئے طریقوں سے تربیت دینے میں ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔"
اس سے قبل، ہندوستانی آئی ٹی کمپنی ٹی سی ایس نے بھی AI اور بدلتے ہوئے کاروباری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس سال تقریباً 12,000 ملازمین کو فارغ کیا۔ TCS کے سی ای او نے اسے "کمپنی کو مستقبل کے لیے تیار اور لچکدار بنانے کے لیے ایک حکمت عملی اقدام" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ AI اور نئے آپریٹنگ ماڈل چیزوں کے کام کرنے کے طریقے کو بدل رہے ہیں، اور کمپنی اپنے ملازمین اور عمل کو ان تبدیلیوں کے مطابق ڈھال رہی ہے۔