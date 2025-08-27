نئی دہلی: یونیک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) نے اسکولوں سے درخواست کی ہے کہ وہ لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ (MBU) کے انتظامات کو تیز کریں تاکہ 5 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کے زیادہ درست آدھار ریکارڈ کے عمل کے دوران طلباء اور ان کے اہل خانہ کو تکلیف نہ ہو۔
یہ کوششیں محکمہ اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی (DoSEL) کے تعاون سے طلباء کے آدھار کے MBU اسٹیٹس کو یونیفائیڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن پلس (UDISE+) پلیٹ فارم کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے کی جائیں گی۔ عہدیداروں نے کہا، "یہ اقدام اس اقدام کا حصہ ہے جس سے اسکولوں کو اپنے طلباء کا ڈیٹا صرف UDISE+ آن لائن ٹول میں دیکھنے اور طلباء کے لیے بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کیمپس کیمپ کا اہتمام کرنے کے قابل بنایا جائے۔"
UIDAI نمبروں کی بنیاد پر، تقریباً 17 کروڑ آدھار نمبر ایسے بچوں کے ہیں جنہیں 5 سال یا 15 سال کی عمر میں لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دونوں اپ ڈیٹس اہم ہیں کیونکہ بچے کے بائیو میٹرکس (انگلیوں کے نشانات، ایرس اور تصویر) ان کی نشوونما کے دوران کئی تبدیلیوں سے گزرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں اپڈیٹس مکمل نہیں ہوتے ہیں، تو بچوں کو فائدہ مند معاون خدمات، امتحان کے اندراج اور ڈیجیٹل سروس کے عمل تک رسائی کے لیے درکار تصدیقی عمل کو مکمل کرنے میں دشواری ہوگی۔
آخری لمحات کی پریشانیوں سے بچنا
UIDAI حکام نے کہا کہ وقت پر بائیو میٹرکس کو اپ ڈیٹ نہ کرنا اکثر آخری لمحات کی پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ طلباء اور والدین اکثر مسابقتی امتحانات جیسے NEET، JEE یا CUET کی آخری تاریخ سے پہلے یا سرکاری فلاحی اسکیموں کے فوائد حاصل کرنے کے لیے آدھار کے اندراج مراکز پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک اہلکار نے کہا، "اگر اسکول اور والدین وقت پر آدھار اندراج کے عمل کو مکمل کرتے ہیں، تو اس سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے۔"
چیلنج کی شدت کو اجاگر کرتے ہوئے، UIDAI کے سی ای او بھونیش کمار نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سکریٹریوں کو خط لکھا ہے، ان سے درخواست کی ہے کہ وہ مقامی تعلیمی حکام کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پہل آسانی سے چل سکے۔ کمار نے کہا کہ UDISE+ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے اسکول پر مبنی کیمپ اپروچ کیمپ مختص کرنے اور متحرک کرنے کے عمل میں بچوں کی ایک بڑی تعداد تک پہنچنے کے قابل بنائے گا۔
"یہ سوچا گیا تھا کہ اسکولوں کے ذریعے کیمپ کا انعقاد زیر التواء لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹس (MBU) کو مکمل کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسکولوں کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کن طالب علموں نے اپنے بائیو میٹرک کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے۔ UIDAI اور محکمہ اسکولی تعلیم اور خواندگی کی تکنیکی ٹیموں کا شکریہ، جنہوں نے UDISE+ کے ذریعے کامیابی سے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔
نیا نظام کیسے کام کرے گا؟
UDISE+ پلیٹ فارم، جو ہندوستان میں اسکولی تعلیم کے سب سے اہم ڈیٹا سیٹس میں سے ایک پر مشتمل ہے، اندراج شدہ طلباء کے آدھار ایم بی یو اسٹیٹس کو بڑھا دے گا اور اسکولوں کو حقیقی وقت میں زیر التواء بائیو میٹرک اپ ڈیٹس والے طلباء کی شناخت کرنے میں مدد کرے گا۔ حکام نے کہا کہ ڈیٹا پر مبنی یہ نقطہ نظر قیاس آرائیوں کو ختم کرے گا، ٹارگٹ آؤٹ ریچ کو یقینی بنائے گا اور زیر التواء ایم بی یو کاموں کی تیزی سے تکمیل میں مدد کرے گا۔
طلباء اور والدین کے لیے فوائد
طلباء کے لیے آدھار بائیو میٹرکس کا بروقت اپ ڈیٹ متعدد خدمات اور حقداروں تک بغیر کسی رکاوٹ کے رسائی کو یقینی بنائے گا، بشمول مسابقتی اور یونیورسٹی کے داخلے کے امتحانات کے لیے رجسٹریشن، اسکالرشپ کے لیے اہلیت، مڈ ڈے میل اور دیگر فلاحی اسکیموں کے ساتھ ساتھ اسکول سے کالج منتقلی کے دوران آسان تصدیق۔ والدین کے لیے اسکولوں میں کیمپوں کا انعقاد آدھار مراکز کے بار بار جانے کی ضرورت کو کم کرے گا، جس سے وقت اور محنت کی بچت ہوگی۔
قومی ترجیح
تقریباً 17 کروڑ زیر التواء اپ ڈیٹس کے ساتھ، UIDAI- منسٹری آف ایجوکیشن کا اقدام حالیہ برسوں میں ڈیٹا کی درستگی اور آؤٹ ریچ ڈرائیوز میں سے ایک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہندوستان کی تعلیم اور فلاحی انفراسٹرکچر سے منسلک ایک بنیادی شناختی نظام کے طور پر آدھار کی مرکزیت کو بھی واضح کرتا ہے۔
پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے آدھار اندراج چہرے کی تصویروں اور آبادیاتی ڈیٹا کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ بائیو میٹرک تفصیلات پانچ سال کی عمر میں لازمی ہو جاتی ہیں۔ جب بچہ پندرہ سال کا ہو جائے تو ان بائیو میٹرکس کو ایک بار پھر اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ریکارڈ تاحیات استعمال کے لیے قابل اعتماد رہیں۔
عہدیداروں نے بتایا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جلد ہی اسکولی سطح کے ایم بی یو کیمپس شروع ہونے کی امید ہے، جس کی شروعات ان اضلاع سے ہوگی جہاں مقدمات کا التوا سب سے زیادہ ہے۔ زمینی سطح کی کارروائی کے ساتھ ٹیکنالوجی کو مربوط کرنے سے، حکومت اس عمل کو بروقت مکمل کرنے کی امید رکھتی ہے۔
وزارت تعلیم کے ایک اہلکار نے کہا، "وزارت تعلیم کے ساتھ UIDAI کی شراکت یہ ظاہر کرتی ہے کہ UDISE+ جیسے ٹیک پلیٹ فارم کو عملی چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: