یکم اکتوبر سے ٹکٹ بکنگ کے قوانین میں تبدیلی، مسافروں کے لیے جن کا جاننا ہے ضروری
ہندوستانی ریلوے یکم اکتوبر سے نئے قواعد نافذ کررہا ہے۔ اب IRCTC کے صارفین کو آدھار سے تصدیق شدہ ٹکٹ بکنگ میں ترجیح ملے گی۔
Published : September 16, 2025 at 7:56 AM IST
نئی دہلی: بھارتی ریلوے کی جانب سے یکم اکتوبر 2025 سے نئے قوانین جاری کیے جا رہے ہیں۔ ان کے نفاذ سے ٹرین ٹکٹوں میں دلالوں پر کافی حد تک روک لگ جائے گی۔ اس میں یکم اکتوبر سے ایسے غیر تتکال یعنی عام مسافر جن کے آدھار کی تصدیق ہو جائے گی انہیں ریلوے ٹکٹ بکنگ شروع ہونے کے 15 منٹ کے اندر ٹکٹ بک کروانے میں ترجیح دی جائے گی۔
ریلوے بورڈ نے پیر کو اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ ریلوے بورڈ کا کہنا ہے کہ حالانکہ پہلے یہ سہولت تتکال ٹکٹ بک کروانے والوں کو دی جاتی تھی۔ لیکن، اب یہ سہولت عام لوگوں کو بھی دی جارہی ہے جو نان تتکال ٹکٹ بک کرواتے ہیں۔
آدھار کی تصدیق ضروری ہوگی
ریلوے کے مطابق، اس کے لیے ٹرین ٹکٹ کی جنرل بکنگ کرنے والے مسافروں کو آدھار سسٹم سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ دوسری طرف، اگر آدھار کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو ایسے مسافروں کو پہلے 15 منٹ تک ٹکٹ بک کروانے میں ترجیح ملے گی۔ خاص بات یہ ہے کہ اس دوران ٹکٹ ایجنٹس بھی ٹکٹ بک نہیں کر پائیں گے۔ یہی نہیں، ایسے لوگ آئی آر سی ٹی سی (IRCTC) کی ویب سائٹ یا ایپ کے ذریعے ریزرو جنرل ٹکٹ بک کر سکیں گے۔
حکم میں کیا ہے؟
ریلوے بورڈ کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایسا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ریزرویشن سسٹم کے فوائد عام صارف تک آسانی سے پہنچ سکیں اور ٹکٹ بروکرز اس کا غلط استعمال نہ کر سکیں۔ اس میں، 1 اکتوبر، 2025 سے، جنرل ریزرویشن کے آغاز کے پہلے 15 منٹ کے دوران، صرف آدھار سے تصدیق شدہ صارفین ہی انڈین ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹورازم کارپوریشن (IRCTC) کی ویب سائٹ/ایپ کے ذریعے ریزرو جنرل ٹکٹ بک کر سکیں گے۔ ساتھ ہی، ہندوستانی ریلوے کے کمپیوٹرائزڈ پی آر ایس کاؤنٹرز کے ذریعے عام ریزرو ٹکٹوں کی بکنگ کے وقت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔
تاہم، یہ نیا اصول ایسے وقت میں آیا ہے جب ریلوے نے یکم جولائی سے ہی تتکال ٹکٹوں کے لیے آدھار کارڈ کو لازمی قرار دیا ہے۔ یہی نہیں، یکم جولائی 2025 سے تتکال ٹکٹ بک کرنے کے لیے آدھار کارڈ فراہم کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ یہ اصول IRCTC کی ویب سائٹ اور ایپ پر لاگو ہوگا۔