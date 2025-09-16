ETV Bharat / business

یکم اکتوبر سے ٹکٹ بکنگ کے قوانین میں تبدیلی، مسافروں کے لیے جن کا جاننا ہے ضروری

ہندوستانی ریلوے یکم اکتوبر سے نئے قواعد نافذ کررہا ہے۔ اب IRCTC کے صارفین کو آدھار سے تصدیق شدہ ٹکٹ بکنگ میں ترجیح ملے گی۔

aadhaar must for first 15 minutes of irctc ticket booking from oct 1 Urdu News
ہندوستانی ریلوے (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 16, 2025 at 7:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: بھارتی ریلوے کی جانب سے یکم اکتوبر 2025 سے نئے قوانین جاری کیے جا رہے ہیں۔ ان کے نفاذ سے ٹرین ٹکٹوں میں دلالوں پر کافی حد تک روک لگ جائے گی۔ اس میں یکم اکتوبر سے ایسے غیر تتکال یعنی عام مسافر جن کے آدھار کی تصدیق ہو جائے گی انہیں ریلوے ٹکٹ بکنگ شروع ہونے کے 15 منٹ کے اندر ٹکٹ بک کروانے میں ترجیح دی جائے گی۔

ریلوے بورڈ نے پیر کو اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ ریلوے بورڈ کا کہنا ہے کہ حالانکہ پہلے یہ سہولت تتکال ٹکٹ بک کروانے والوں کو دی جاتی تھی۔ لیکن، اب یہ سہولت عام لوگوں کو بھی دی جارہی ہے جو نان تتکال ٹکٹ بک کرواتے ہیں۔

آدھار کی تصدیق ضروری ہوگی

ریلوے کے مطابق، اس کے لیے ٹرین ٹکٹ کی جنرل بکنگ کرنے والے مسافروں کو آدھار سسٹم سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ دوسری طرف، اگر آدھار کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو ایسے مسافروں کو پہلے 15 منٹ تک ٹکٹ بک کروانے میں ترجیح ملے گی۔ خاص بات یہ ہے کہ اس دوران ٹکٹ ایجنٹس بھی ٹکٹ بک نہیں کر پائیں گے۔ یہی نہیں، ایسے لوگ آئی آر سی ٹی سی (IRCTC) کی ویب سائٹ یا ایپ کے ذریعے ریزرو جنرل ٹکٹ بک کر سکیں گے۔

حکم میں کیا ہے؟

ریلوے بورڈ کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایسا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ریزرویشن سسٹم کے فوائد عام صارف تک آسانی سے پہنچ سکیں اور ٹکٹ بروکرز اس کا غلط استعمال نہ کر سکیں۔ اس میں، 1 اکتوبر، 2025 سے، جنرل ریزرویشن کے آغاز کے پہلے 15 منٹ کے دوران، صرف آدھار سے تصدیق شدہ صارفین ہی انڈین ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹورازم کارپوریشن (IRCTC) کی ویب سائٹ/ایپ کے ذریعے ریزرو جنرل ٹکٹ بک کر سکیں گے۔ ساتھ ہی، ہندوستانی ریلوے کے کمپیوٹرائزڈ پی آر ایس کاؤنٹرز کے ذریعے عام ریزرو ٹکٹوں کی بکنگ کے وقت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔

تاہم، یہ نیا اصول ایسے وقت میں آیا ہے جب ریلوے نے یکم جولائی سے ہی تتکال ٹکٹوں کے لیے آدھار کارڈ کو لازمی قرار دیا ہے۔ یہی نہیں، یکم جولائی 2025 سے تتکال ٹکٹ بک کرنے کے لیے آدھار کارڈ فراہم کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ یہ اصول IRCTC کی ویب سائٹ اور ایپ پر لاگو ہوگا۔

یہ بھی پڑھیں:

اسپیشل ٹرین لکھنؤ پہنچی

لکھنؤ: فرضی آرمی افسر گرفتار

آکسیجن ایکسپریس بوکارو سے لکھنؤ پہنچی

لکھنو: ریلوے اسٹیشن پر خواتین میں سینیٹری پیڈ کی تقسیم

لکھنؤ میں صدر رام ناتھ کووند کی آمد پرسکیورٹی کے سخت انتظامات

ریلوے پھنسے ہوئے مسافروں کی مدد کے لیے کٹرا اور سنگلدان کے بیچ لوکل ٹرین چلائے گا

چار سالہ بچے کا اغوا اور قتل، لاش ٹرین کے ٹوائلٹ سے برآمد، معاملہ ممبئی سورت سے جڑا

ایکسپریس ٹرین سے گر گیا مسافر، جان بچانے کے لیے ریورس چلی ٹرین، لیکن قسمت نے نہیں دیا ساتھ

Muslim Musafir Khana لکھنؤ میں مسلم مسافر خانے کا نام بدلا گیا، لیکن تصویر نہیں بدلی

For All Latest Updates

TAGGED:

RAILWAY NEW RULE FOR TICKETIRCTC RAILWAY TICKET BOOKINGAADHAAR VERIFICATION RAILWAY TICKETINDIAN RAILWAYS TICKET NEW RULESRAILWAY TICKET NEW RULES

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.