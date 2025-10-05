اب مفت ہوں گے آدھار بایومیٹرک اپڈیٹس، فیصلہ یکم اکتوبر 2025 سے نافذ العمل
UIDAI نے بائیو میٹرک اپ ڈیٹس کے لیے تمام فیس معاف کر دی ہے۔ اب آدھار بائیو میٹرک اپڈیٹس مفت ہوں گے۔
Published : October 5, 2025 at 1:18 PM IST
نئی دہلی: یونیک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) نے بچوں کے لیے لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹس (MBU-1) کی تمام فیس معاف کر دی ہے۔ یہ فیصلہ، یکم اکتوبر 2025 سے نافذ العمل رہے گا، ایک سال تک کارآمد رہے گا۔ اس سے ملک بھر میں ایک اندازے کے مطابق 60 ملین بچوں کو فائدہ پہنچے گا اور بچوں کے لیے آدھار اپ ڈیٹ کے عمل کو آسان بنایا جائے گا۔
اگر بچوں کا پانچ سال کی عمر سے پہلے آدھار کارڈ کے لیے اندراج کیا جاتا ہے، تو انھیں صرف آبادیاتی معلومات، جیسے نام، تاریخ پیدائش، جنس، پتہ اور تصویر کی بنیاد پر ایک آدھار نمبر تفویض کیا جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک بچوں کے انگلیوں کے نشانات یا ایرس پیٹرن تیار نہیں ہوتے ہیں۔
پانچ سال کی عمر کے بعد، بچے کی تصویر، انگلیوں کے نشانات، اور ایرس پیٹرن کے اندراج کے لیے پہلی لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ (MBU-1) کی ضرورت ہوتی ہے۔ 15 سال کی عمر کے بعد، بچے کے بائیو میٹرک کو ایک اور لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ (MBU-2) سے بھی گزرنا ہوگا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ بچے کا بائیو میٹرک ڈیٹا پورے آدھار سسٹم میں قابل استعمال ہے۔
موجودہ فیس 125 روپے
UIDAI کے موجودہ رہنما خطوط کے مطابق، بائیو میٹرک اپ ڈیٹس پہلے سے ہی مفت ہیں اگر 5-7 اور 15-17 کی عمر کے درمیان انجام دیا جائے۔ تاہم، ان عمر کے گروپوں کے بعد، بچے کے فنگر پرنٹ اور ایرس کی ہر اپ ڈیٹ کے لیے 125 روپے فیس لی جاتی ہے۔ فیس کی چھوٹ کا مطلب ہے کہ UIDAI نے اب 5-17 سال کی عمر کے بچوں کے لیے لازمی طور پر تمام لازمی فیسوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس طرح، خاندانوں کو اب اپنے بچوں کے لیے آدھار اپ ڈیٹ پر پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔
UIDAI نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد بروقت بائیو میٹرک اپ ڈیٹس کو فروغ دینا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر بچے کا آدھار درست اور مختلف خدمات کے لیے قابل استعمال رہے۔ اتھارٹی نے کہا، "اپڈیٹ شدہ بائیو میٹرکس کے ساتھ ایک آدھار زندگی کو آسان بناتا ہے اور اسکول میں داخلے، داخلہ امتحانات، اسکالرشپ، اور ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر (DBT) جیسی خدمات تک بغیر کسی رکاوٹ کے رسائی کو یقینی بناتا ہے۔"
بائیو میٹرک اپ ڈیٹس کروانے کی اپیل
UIDAI نے والدین اور سرپرستوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جلد از جلد بائیو میٹرک اپ ڈیٹ مکمل کرنے کے لیے قریبی آدھار سیوا کیندر یا اندراج مرکز پر جائیں۔ حکام کا خیال ہے کہ اس اقدام سے آدھار اپ ڈیٹ کی ضروریات کی تعمیل کو فروغ ملے گا اور قومی شناختی ڈیٹا بیس کی درستگی اور قابلیت میں اضافہ ہوگا۔ اس سے تعلیم اور فلاحی فوائد تک رسائی میں بچوں کو درپیش تاخیر اور چیلنجوں کو کم کرنے کی بھی توقع ہے۔
