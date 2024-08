آج سے کئی تبدیلیاں نافذ، کریڈٹ کارڈز سے لے کر ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمتوں میں بدلاو - Financial Changes From 1 August

2- ایچ ڈی ایف سی بینک نے بھی تبدیلیاں کی ہیں: ایچ ڈی ایف سی بینک نے یکم اگست سے بہت سی تبدیلیاں کی ہیں، جس کا براہ راست اثر اس کے کریڈٹ کارڈ ہولڈرز پر پڑے گا۔ آج سے، PayTM، CRED، MobiKwik اور Cheq جیسے تھرڈ پارٹی پیمنٹ ایپس کے ذریعے کی جانے والی تمام رینٹل ٹرانزیکشنز پر 3000 روپے فی ٹرانزیکشن تک محدود، ٹرانزیکشن کی رقم پر 1 فیصد چارج ہوگا۔ تاہم، فی لین دین ₹15,000 سے کم ایندھن کے لین دین پر کوئی اضافی چارجز نہیں ہوں گے۔ مزید برآں، بقایا رقم کے لحاظ سے تاخیر سے ادائیگی کی فیس کو 100 روپے سے بڑھا کر 1300 روپے کر دیا گیا ہے۔ HDFC بینک نے بھی یکم اگست سے اپنے Tata New Infinity اور Tata New Plus کریڈٹ کارڈز میں تبدیلیاں نافذ کرے گا۔ Tata New Infinity HDFC بینک کریڈٹ کارڈ کے صارفین Tata New UPI ID کا استعمال کرتے ہوئے اہل UPI لین دین پر 1.5 فیصد NewCoins حاصل کریں گے۔