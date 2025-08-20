نئی دہلی: آٹھویں پے کمیشن کے لیے ٹرم آف ریفرنس (ٹی او آر) کو حتمی شکل دینے سے پہلے پنشن کمیوٹیشن کا مسئلہ پھر سے زیر بحث ہے۔ ملازمین کی یونینیں ایک عرصے سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ پنشن کے کموٹڈ حصے کی بحالی کی مدت 15 سال سے کم کر کے 12 سال کی جائے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا آٹھواں پے کمیشن اس سمت میں کوئی سفارش کرے گا اور کیا اس بار حکومت اسے قبول کرے گی؟
کیا ہے پینشن کمیوٹیشن؟
ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے وقت مرکزی ملازمین اپنی پنشن کا زیادہ سے زیادہ 40 فیصد یکمشت لینے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اسے 'پینشن کمیوٹیشن' کہا جاتا ہے۔ بدلے میں، ان کی ماہانہ پنشن میں اس فیصد کی کٹوتی کی جاتی ہے، لیکن موجودہ قوانین کے تحت، یہ کم کی گئی پنشن 15 سال بعد دوبارہ بحال کی جاتی ہے۔
ادھورے مطالبات:
پانچویں پے کمیشن نے ملازمین کو اپنی پنشن کے ایک تہائی سے 40 فیصد تک کمیوٹیشن کرنے کی اجازت دی ہے۔ پینل نے یہ بھی تجویز کیا کہ 12 سال میں کمیوٹیشن پنشن کو بحال کیا جائے، لیکن حکومت نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا اور 15 سال کی مدت کو جاری رکھا۔ اس کے بعد کے چھٹے اور ساتویں پے کمیشن نے اس قاعدے میں کوئی تبدیلی تجویز کرنا ضروری نہیں سمجھا۔
پنشن کمیوٹیشن کی مدت پر حکومت کا کیا موقف ہے؟
فنانشل ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق حکومت کا کہنا ہے کہ 15 سال کی مدت کا فیصلہ ماہرین کے مشوروں اور خطرے کے عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ چونکہ پچھلے دو پے کمیشنوں نے بھی اس میں کوئی تبدیلی ضروری نہیں سمجھی تھی، اس لیے حکومت فی الحال 15 سالہ کے قاعدے پر اٹل ہے۔
8ویں پے کمیشن کے حوالے سے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟
آپ کو بتا دیں کہ مرکزی حکومت نے اس سال کے شروع میں 8ویں پے کمیشن کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد اس میں زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی پینل تشکیل دیا گیا۔ ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ نئے پے کمیشن کی سفارشات 2028 کے آغاز تک ہی لاگو ہوں گی۔
