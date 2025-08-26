نئی دہلی: مرکزی حکومت نے جنوری 2025 میں 8ویں مرکزی تنخواہ کمیشن کو منظوری دے دی تھی۔ تاہم حکومت نے ابھی تک نئے کمیشن کے چیئرمین اور اراکین کا تقرر نہیں کیا ہے۔ حال ہی میں، وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری نے راجیہ سبھا کو بتایا کہ آٹھویں مرکزی تنخواہ کمیشن کے بارے میں سرکاری نوٹیفکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا۔
وزیر نے کہا، "وزارت دفاع، وزارت داخلہ، محکمہ عملہ اور تربیت اور تمام ریاستوں سے 8ویں پے کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس کے لیے خطوط کے ذریعے معلومات مانگی گئی تھی۔" نئے پے کمیشن کے ممبران اور چیئرمین کی تقرری پر چودھری نے کہا کہ حکومت کی طرف سے آٹھویں پے کمیشن کا نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد ان کی تقرری کی جائے گی۔
انہوں نے کہا، "باضابطہ نوٹیفکیشن مناسب وقت پر جاری کیا جائے گا۔ نئے پے کمیشن کے چیئرمین اور ممبران کی تقرری حکومت کی طرف سے 8ویں پے کمیشن کا نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد کی جائے گی۔"
مرکزی حکومت کے ملازمین کی موجودہ تنخواہ 7ویں پے کمیشن کے تحت ہے۔ جس میں کم از کم بنیادی تنخواہ 18,000 روپے ملتی ہے۔ جب کہ پنشنرز کو 9,000 روپے کی کم از کم بنیادی پنشن ملتی ہے۔ ساتویں پے کمیشن کے تحت زیادہ سے زیادہ بنیادی تنخواہ 2,25,000 روپے ہے، جب کہ کابینہ سیکرٹری اور دیگر جیسے اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والے ملازمین کو ماہانہ 2,50,000 روپے ملتے ہیں۔
اس کے علاوہ، ساتویں پے کمیشن کے تحت، انہیں 55 فیصد کی شرح سے ڈی اے/ڈی آر ملتا ہے۔ 55 فیصد ڈی اے/ڈی آر کی شرح پر، ایک سرکاری ملازم کو اب 27,900 روپے ماہانہ (کم از کم بنیادی تنخواہ + ڈی اے) ملتے ہیں، جبکہ پنشنرز کو ماہانہ 13,950 روپے (کم از کم بنیادی پنشن + ڈی آر) ملتے ہیں۔
نئے پے کمیشن کے تحت تنخواہوں میں اضافے کا تعین کیسے ہوتا ہے؟
نئے پے کمیشن کے تحت تنخواہ میں فٹمنٹ فیکٹر کی بنیاد پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ فٹمنٹ فیکٹر ایک ضرب ہے جسے حکومت اپنے ملازمین اور پنشنرز کی تنخواہ اور پنشن کا تعین کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تنخواہ کا حساب لگانے کا بنیادی فارمولا نظر ثانی شدہ تنخواہ = بنیادی تنخواہ × فٹمنٹ فیکٹر ہے۔
فٹمنٹ فیکٹر کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟
نظرثانی شدہ فٹمنٹ فیکٹر کا شمار منتخب فیصد اضافہ کو بنیادی عنصر پر لگا کر کیا جاتا ہے۔ بنیادی عنصر مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) کی شرح پر منحصر ہے جب پے کمیشن کام کر رہا تھا۔ ڈی اے کی شرح کو بنیادی عنصر میں 1 سے شامل کیا جاتا ہے، جس کے بعد مناسب فیصد اضافہ لاگو ہوتا ہے۔
اس نظر ثانی شدہ عنصر کا استعمال مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے تازہ ترین تنخواہ کے ڈھانچے کا حساب لگانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ حتمی فیصد اور فٹمنٹ کا عنصر معاشی حالات، حکومتی فیصلوں اور کمیشن کی سفارشات پر منحصر ہوگا۔
8ویں تنخواہ کمیشن کے لیے ممکنہ فٹمنٹ فیکٹر
ہندوستان کے سابق فنانس سکریٹری سبھاش چندر گرگ نے پیش گوئی کی ہے کہ حکومت آئندہ پے کمیشن کے تحت 1.92 یا 2.08 کے فٹمنٹ فیکٹر کو منظور کر سکتی ہے۔ دریں اثنا، شیو گوپال مشرا، سکریٹری، اسٹاف سائیڈ، NC-JCM نے کہا کہ اگلا پے کمیشن 2.86 کے فٹمنٹ فیکٹر کی سفارش کرسکتا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ مرکزی حکومت نے ساتویں تنخواہ کمیشن کے تحت 2.57 کے فٹمنٹ فیکٹر کو منظوری دی تھی۔ ان تمام عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ منظور شدہ فٹمنٹ فیکٹر 1.8، 1.92، 2.00، 2.08، 2.57 یا 2.86 ہو سکتا ہے۔
مختلف فٹمنٹ عوامل پر کم از کم تنخواہ میں ممکنہ اضافہ
1.8 کے نصف فٹمنٹ فیکٹر پر، ملازمین کے لیے ممکنہ نئی کم از کم بنیادی تنخواہ 32,400 روپے اور پنشنرز کے لیے نئی کم از کم بنیادی پنشن 16,200 روپے ہو سکتی ہے۔ اسی وقت، 1.92 کے فٹمنٹ فیکٹر پر، ملازمین کی کم از کم تنخواہ 34,560 روپے اور پنشنرز کے لیے کم از کم بنیادی پنشن 17,280 روپے ہو سکتی ہے۔
2.00 کے فٹمنٹ فیکٹر پر، ملازمین کی کم از کم تنخواہ 36,000 روپے اور کم از کم بنیادی پنشن - 18,000 روپے ہونے کا امکان ہے۔ اس طرح، 2.08 کے فٹمنٹ فیکٹر کے نفاذ پر، ملازمین کی کم از کم بنیادی تنخواہ 37,440 روپے اور کم از کم بنیادی پنشن - 18,720 روپے تک پہنچ سکتی ہے۔
اس کے ساتھ ہی، اگر حکومت 2.57 کے فٹمنٹ فیکٹر کو قبول کرتی ہے، تو ملازمین کے لیے نئی کم از کم بنیادی تنخواہ 46,260 روپے اور بنیادی پنشن 23,130 روپے تک پہنچنے کی امید ہے۔ 2.86 فٹمنٹ فیکٹر کے نفاذ پر ملازمین کی کم از کم تنخواہ 51,480 روپے تک پہنچنے کی امید ہے اور پنشنرز کے لیے کم از کم پنشن 25,740 روپے تک پہنچنے کی امید ہے۔