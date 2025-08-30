نئی دہلی: نیشنل کونسل-جوائنٹ کنسلٹیٹو مشینری (NC-JCM) کی طرف کے سکریٹری شیو گوپال مشرا نے کہا کہ نئے پے کمیشن کے رول آؤٹ میں تاخیر کے باوجود مرکزی حکومت کے ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین کی تنخواہ اور پنشن میں اضافہ جنوری 2026 سے لاگو کیا جانا چاہیے۔
واضح رہے کہ NC-JCM ایک سرکاری ادارہ ہے جس میں سینئر بیوروکریٹس اور ملازم یونین کے تسلیم شدہ لیڈر شامل ہیں۔ آٹھویں پے کمیشن کی باقاعدہ تشکیل کے بعد یہ کمیشن کے ساتھ بات چیت میں سب سے آگے ہوگا۔
این ڈی ٹی وی پرافٹ کی رپورٹ کے مطابق، NC-JCM کے ملازم فریق کے سربراہ کے طور پر، مشرا نے ملازم فورم کی جانب سے ساتویں تنخواہ کمیشن کے ساتھ مذاکرات کی قیادت کی۔ اپنا تجربہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ تنخواہوں میں اضافے کی موثر تاریخ میں 10 سال سے زیادہ تاخیر نہیں کی جا سکتی۔
آٹھویں پے کمیشن کو جنوری 2026 سے مؤثر طریقے سے نافذ کیا جائے۔
انہوں نے کہا، "چونکہ ساتواں پے کمیشن یکم جنوری 2016 سے لاگو ہوا ہے، آٹھواں پے کمیشن یکم جنوری 2026 سے نافذ ہو جائے گا۔" جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جنوری 2026 میں نظرثانی شدہ تنخواہ اور پنشن جمع ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ناممکن لگتا ہے کیونکہ آٹھویں پے کمیشن کی باقاعدہ تشکیل ہونا باقی ہے۔ تاہم مشرا نے کہا کہ یہ اضافہ سابقہ اثر کے ساتھ لاگو کیا جائے گا۔
مشرا نے کہا، "اس عمل میں وقت لگنے کا امکان ہے۔ کمیشن کی تشکیل کی جائے گی اور وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کرے گا اور پھر اپنی سفارشات پیش کرے گا۔ پھر اسے حکومت کی طرف سے منظوری دی جائے گی... ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تاخیر کے باوجود تنخواہ میں اضافے کی مؤثر تاریخ 1 جنوری 2026 ہونی چاہیے۔"
کیا 18 ماہ سے روکے گئے ڈی اے کو جاری کیا جائے گا؟
ساتویں پے کمیشن کی مثال دیتے ہوئے مشرا نے یاد دلایا کہ اس وقت تنخواہوں میں اضافہ یکم جولائی 2016 سے لاگو کیا گیا تھا، لیکن ملازمین کو جنوری 2016 سے چھ ماہ کے بقایا جات ادا کیے گئے تھے، اسی طرح اس بار بھی ملازمین کو ان کے بقایا جات ملنا چاہیے۔
غور طلب ہے کہ تنخواہ اور پنشن پر نظر ثانی کے لیے پے کمیشن دہائی میں ایک بار تشکیل دیا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق، پے کمیشن اپنی سفارشات پیش کرنے میں تقریباً 18 مہینے لگتے ہیں، جن کی حتمی منظوری دینے سے پہلے حکومت تقریباً تین سے نو ماہ تک جانچ کرتی ہے۔
ملازمین کی جانب سے جنوری میں ہی اپنی سفارشات بھیجی گئی تھیں۔
آٹھویں تنخواہ کمیشن کی تشکیل کے فیصلے کو جنوری میں مرکزی کابینہ سے ہری جھنڈی مل گئی تھی، لیکن کمیشن ابھی تک تشکیل نہیں دیا گیا ہے۔ ملازم یونین کے رہنما مرکزی حکومت سے ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) کی منظوری کا انتظار کر رہے ہیں، جو کمیشن کے لیے ایک وسیع فریم ورک کے طور پر کام کرے گا۔ مشرا کا خیال ہے کہ حکومت کو جلد ہی ٹی او آر کو منظوری ملنی چاہیے۔ NC-JCM کے ملازم فریق نے جنوری میں ہی ٹی او آر کے لیے اپنی سفارشات حکومت کو بھیجی تھیں۔
فٹمنٹ کا عنصر کیا ہو سکتا ہے؟
آٹھویں تنخواہ کمیشن کے باضابطہ طور پر تشکیل پانے کے بعد، یہ NC-JCM اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تنخواہ اور پنشن پر نظر ثانی کے لیے فٹمنٹ فیکٹر اور دیگر طریقوں کی تجویز کرنے سے پہلے بات چیت کرے گا۔ حال ہی میں، بروکریج فرموں نے اشارہ کیا ہے کہ نئے پے کمیشن میں فٹمنٹ فیکٹر 1.8 اور 2.46 کے درمیان ہو سکتا ہے۔