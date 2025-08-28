نئی دہلی: مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز آٹھویں پے کمیشن کے حتمی نوٹیفکیشن کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ دریں اثنا، ممکنہ فٹمنٹ فیکٹر اور کل تنخواہ میں فیصد اضافے کے بارے میں قیاس آرائیوں کے علاوہ، ملازمین اور ریٹائرڈ اہلکاروں کے ذہنوں میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا نئے پے کمیشن میں بہت سے موجودہ الاؤنسز کو ختم کر دیا جائے گا۔
دراصل ساتویں پے کمیشن کے وقت بڑی تعداد میں الاؤنسز پر نظرثانی کی گئی تھی اور بہت سے الاؤنسز کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق اس بار بھی حکومت 'الاؤنسز کو آسان بنانے' کی طرف قدم اٹھا سکتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ الاؤنس جن کا آج کوئی خاص استعمال نہیں ہے یا جو نقل کی صورت حال پیدا کرتے ہیں انہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔
ساتویں پے کمیشن کا کیا ہوا؟
ساتویں پے کمیشن نے الاؤنسز کا جائزہ لیا اور پتہ چلا کہ تقریباً 196 الاؤنس ایسے تھے جن کا یا تو ایک مقصد تھا یا اس کا بہت محدود اثر تھا۔ اس کے علاوہ کمیشن نے 52 الاؤنسز کو ختم کرنے اور 36 کو مختلف الاؤنسز میں شامل کرنے کی سفارش کی۔ اس کے بعد حکومت نے بڑی تعداد میں الاؤنسز کو ختم کر دیا اور کچھ کو نئے نام اور ڈھانچہ دے دیا۔
آٹھویں تنخواہ کمیشن سے کیا توقع ہے؟
آٹھویں تنخواہ کمیشن میں بھی یہی عمل دہرایا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن اور نئے انتظامی نظام کی وجہ سے غیر ضروری الاؤنسز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، پیچیدگی کو کم کرنے کے لیے اسی نوعیت کے الاؤنسز کو مربوط کیا جا سکتا ہے۔ ملازمین کے سیلری پیکج میں بنیادی تنخواہ اور ڈی اے (مہنگائی الاؤنس) کو زیادہ اہمیت دی جا سکتی ہے جبکہ چھوٹے الاؤنسز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔
کون سے الاؤنسز متاثر ہو سکتے ہیں؟
ابھی تک کوئی باضابطہ اطلاع نہیں ہے، لیکن توقع ہے کہ سفری الاؤنس، خصوصی ڈیوٹی الاؤنس، چھوٹے درجے کے علاقائی الاؤنسز اور کچھ مخصوص محکمانہ الاؤنسز (جیسے پرانے ٹائپنگ/کلریکل الاؤنس) کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ساتویں تنخواہ کمیشن کی طرح اس بار بھی حکومت معقول اور سادہ تنخواہ کا ڈھانچہ چاہتی ہے۔
ملازمین پر کیا اثر پڑے گا؟
الاؤنسز میں کمی کا مطلب یہ نہیں کہ ملازمین کی کل آمدنی کم ہو جائے گی۔ عام طور پر حکومت الاؤنسز کو ختم کرنے کے ساتھ بنیادی تنخواہ یا ڈی اے میں توازن رکھتی ہے۔ اس کا ملازمین کی پنشن پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے، کیونکہ پنشن کا حساب بنیادی تنخواہ + ڈی اے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، نہ کہ مختلف الاؤنسز کی بنیاد پر۔
8ویں پے کمیشن کی تازہ اپڈیٹ
مرکزی حکومت آٹھویں پے کمیشن کے حوالے سے کسی بھی پیش رفت کو لے کر خاموش ہے۔ ٹرم آف ریفرنس (ٹی او آر) کو حتمی شکل دینے کے ساتھ ساتھ پینل ممبران اور چیئرمین کی تقرری ابھی باقی ہے۔ ٹرم آف ریفرنس پے کمیشن کے لیے ایک فریم ورک کے طور پر کام کرتا ہے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہ کے ڈھانچے، الاؤنسز اور دیگر مراعات کے بارے میں سفارشات تیار کرنے میں کمیشن کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے ٹرم آف ریفرنس کی عدم موجودگی میں کمیشن بے سمت ہے اور اپنا کام شروع نہیں کر سکتا۔
ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مودی حکومت نے اس سال جنوری میں 8ویں پے کمیشن کا اعلان کیا تھا اور متعلقہ عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے تجاویز طلب کی تھیں اور پھر مختلف اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد ٹرمز آف ریفرنس کو حتمی شکل دی تھی۔ ایسے میں توقع تھی کہ ٹرم آف ریفرنس کا عمل اپریل 2025 سے پہلے مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد پینل ممبران کا تقرر کر کے حتمی نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ تاہم ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔