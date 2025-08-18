نئی دہلی: مودی حکومت نے اس سال جنوری میں آٹھویں مرکزی تنخواہ کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ یہ کمیشن عام طور پر ہر 10 سال بعد مرکزی حکومت کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کے لیے مختلف الاؤنسز سمیت تنخواہ پر نظر ثانی کے لیے لاگو کیا جاتا ہے۔ تاہم ایک کروڑ سے زیادہ مرکزی ملازمین اور پنشنرز کی توقعات کے برعکس حکومت ابھی تک اس سمت میں آگے نہیں بڑھ سکی ہے۔
حوالہ کی شرائط - جو تنخواہ اور دیگر پہلوؤں پر نظر ثانی کی بنیاد بنائے گی - کا ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہی نہیں سات ماہ گزر جانے کے باوجود کمیشن کے ممبران اور چیئرمین کی تقرری ابھی تک التوا کا شکار ہے۔
اس سب کے درمیان ملازمین میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی نمائندہ تنظیموں اور یونینوں کے ذریعے مرکز کو خط لکھ کر 8ویں پے کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس اور دیگر معاملات پر وضاحت طلب کی ہے۔
وزارت خزانہ نے حال ہی میں 8ویں پے کمیشن میں تاخیر سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس نے مختلف اسٹیک ہولڈرز بشمول وزارتوں، ریاستوں اور ملازمین کی تنظیموں سے تجاویز طلب کی ہیں اور ٹرمز آف ریفرنس کو حتمی شکل دینے کے بعد مقررہ وقت پر باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا۔
ساتویں تنخواہ کمیشن کی مکمل ٹائم لائن
اگر ہم ساتویں پے کمیشن کی تشکیل اور اس کی سفارشات کے نفاذ کے عمل کو دیکھیں تو اس میں تقریباً 3 سال لگے۔ اس میں تمام مراحل شامل ہیں - اعلان، باضابطہ نوٹیفکیشن، اراکین کی تقرری، رپورٹ پیش کرنا اور سفارشات پر عمل درآمد۔
یو پی اے حکومت نے ستمبر 2013 میں ساتویں پے کمیشن کی تشکیل کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت چھٹے پے کمیشن کی سفارشات کو لاگو ہوئے پانچ سال ہو چکے تھے۔ اعلان کے تقریباً 5 ماہ بعد، وزارت خزانہ نے 7ویں پے کمیشن کے لیے ٹی او آر کو مطلع کیا۔
ٹی او آر کے اجراء کے صرف 4 دن بعد کمیشن کے چیئرمین اور دیگر ارکان کی تقرری کر دی گئی۔ جسٹس اے کے ماتھر کو کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا تھا۔ تقریباً ایک سال اور 8 ماہ کی میٹنگوں، ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور سفارشات پر بحث کے بعد کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ مرکزی حکومت کو سونپ دی۔
رپورٹ موصول ہونے کے تقریباً 7 ماہ بعد، حکومت نے 7ویں پے کمیشن کی زیادہ تر سفارشات کو قبول کر لیا اور ان کو یکم جنوری 2016 سے لاگو کیا گیا۔ اس طرح، 7ویں پے کمیشن کے اعلان سے لے کر سفارشات کو نافذ کرنے میں تقریباً 2 سال اور 9 مہینے لگے۔
8ویں تنخواہ کمیشن کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟
لہذا اگر اس سال 16 جنوری کو اعلان کردہ 8 ویں پے کمیشن، 7ویں پے کمیشن کی طرح ہی عمل کرتا ہے، تو امکان ہے کہ مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کو 2026 میں یہ خوشخبری نہیں ملے گی۔ چونکہ پچھلا پے کمیشن کل 44 ماہ تک چلا، اس لیے 8ویں پے کمیشن کا نفاذ 2027 کے آخر یا 2028 کے اوائل تک ہونے کی امید ہے۔
8ویں تنخواہ کمیشن کی اب تک کی پیشرفت
مرکز نے اس سال 16 جنوری کو 8ویں پے کمیشن کا اعلان کیا تھا۔ نیشنل جوائنٹ کنسلٹیو کونسل (NC-JCM) کے عملے نے کابینہ سکریٹری کو ایک مسودہ تجویز پیش کیا، جس میں ان کے اہم مطالبات درج تھے۔ NC-JCM حکومت اور اس کے ملازمین کے درمیان بات چیت کا ایک فورم ہے۔
اس کے بعد سے 8ویں پے کمیشن پر زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ موجودہ رفتار کو دیکھتے ہوئے اور جب پچھلے پے کمیشن سے موازنہ کیا جائے تو نئے پے کمیشن کی سفارشات کو 2028 کے اوائل تک ہی لاگو کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7ویں پے کمیشن کے معاملے میں سرکاری نوٹیفکیشن کی تاریخ سے لاگو ہونے کی تاریخ تک 27 مہینے لگے۔
لہذا، یہ فرض کرتے ہوئے کہ حکومت اس سال اگست میں آٹھویں پے کمیشن کو باضابطہ طور پر مطلع کرتی ہے، اس کی سفارشات کو حقیقتاً جنوری 2028 سے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، یہ ضروری نہیں ہے کہ آٹھواں پے کمیشن ساتویں پے کمیشن کی ٹائم لائن پر عمل کرے۔ اصولی طور پر نئے کمیشن کی سفارشات پر ریکارڈ وقت میں عملدرآمد کیا جا سکتا ہے۔