گفٹ سٹی میں 409 کمپنیاں سرگرم ہیں، نرملا سیتا رمن نے ایوان میں ترقی کا روڈ میپ بتایا

ممبئی: وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے لوک سبھا کو بتایا کہ 31 جولائی 2025 تک، 409 کمپنیاں گجرات انٹرنیشنل فینانس ٹیک سٹی میں کام کر رہی ہیں۔ یکم اکتوبر 2020 کو یہ تعداد 82 تھی، یعنی پانچ سالوں میں پانچ گنا سے زیادہ اضافہ۔گفٹ آئی ایف ایس سی میں بینکنگ، اثاثہ جات کے انتظام اور دیگر مالیاتی خدمات کا ایک مضبوط ماحولیاتی نظام بھی تیار کیا گیا ہے۔
حکومت کے پالیسی اقدامات
سیتا رمن نے کہا کہ حکومت نے گفٹ سٹی کی ترقی کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ انٹرنیشنل فینانشل سروسز سینٹرز اتھارٹی (آئی ایف ایس سی اے) ہندوستان میں بین الاقوامی مالیاتی خدمات کے مراکز کو منظم کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ڈویلپمنٹ کمشنر کے اختیارات ئی ایف ایس سی کو خصوصی اقتصادی زون ایکٹ 2005 کے تحت دیے گئے اور کاروبار کی سہولت کے لیے سنگل ونڈو آئی ٹی سسٹم شروع کیا گیا۔
قرض اور مالیاتی خسارہ
حکومت نے COVID-19 کے بعد مالیاتی نظم و ضبط کو مضبوط کیا ہے۔ قرض 2020-21 میں جی ڈی پی کا 61.4 فیصد تھا، جسے 2025-26 تک 56.1 فیصد کرنے کا ہدف ہے۔ مرکزی حکومت کا قرض 31 مارچ 2031 تک جی ڈی پی کے تقریباً 50±1 فیصد ہونے کا ہدف ہے۔ مالی سال 2024-25 کے اختتام پر کل بقایا قرض کا تخمینہ 185.94 لاکھ کروڑ روپے ہے۔
برآمدی شعبے میں مضبوطی
کمزور عالمی تجارت کے باوجود ہندوستان کا برآمدی شعبہ لچکدار ثابت ہوا ہے۔ 2024-25 میں ملک کی کل برآمدات 824.96 بلین امریکی ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں بھی 5.46 فیصد کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔
زرمبادلہ کے ذخائر اور معیشت
ہندوستان کے زرمبادلہ کے ذخائر 11 ماہ سے زیادہ کی درآمدات کو پورا کرنے کے قابل ہیں۔ سیتا رمن نے کہا کہ یہ کارکردگی ظاہر کرتی ہے کہ ہندوستان عالمی غیر یقینی صورتحال اور اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے قابل ہے۔
معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے اقدامات
حکومت نے غریب اور کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے کئی اسکیمیں نافذ کی ہیں۔ ان میں پردھان منتری غریب کلیان انا یوجنا، پی ایم کسان، منریگا، پی ایم آواس یوجنا اور دین دیال اپادھیائے گرامین کوشل یوجنا شامل ہیں۔ یہ بنیادی ضروریات کی تکمیل، روزگار اور معاش کے مواقع اور معیار زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں۔
ترقی کے لیے جامع اقدامات
حکومت نے سرمائے کے اخراجات میں اضافہ، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، مالیاتی شعبے میں اصلاحات اور کاروبار کرنے میں آسانی کو بہتر بنانے جیسے اقدامات کرکے وسیع البنیاد اور جامع ترقی کو تیز کیا ہے۔