نئی دہلی: تہوار کے موسم سے پہلے ملک کے کروڑوں صارفین اور تاجروں کے لیے راحت کی بڑی خبر آ سکتی ہے۔ ستمبر میں ہونے والی جی ایس ٹی کونسل کی میٹنگ کے حوالے سے توقعات بڑھ گئی ہیں، کیونکہ اس میں 'نیکسٹ جنریشن جی ایس ٹی ریفارمز' کو منظوری دی جا سکتی ہے۔ یہ اصلاحات آپ کے باورچی خانے سے لے کر صحت کی پالیسی اور کاروباری اخراجات تک ہر چیز کو متاثر کریں گی۔
12 فیصد جی ایس ٹی سلیب کو ہٹانے کا منصوبہ
موجودہ جی ایس ٹی نظام میں 0%، 5%، 12%، 18% اور 28% ٹیکس سلیب ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت 12 فیصد سلیب کو مکمل طور پر ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ایسی صورت حال میں 12 فیصد ٹیکس والی زیادہ تر مصنوعات کو 5 فیصد سلیب میں لایا جا سکتا ہے۔ اس میں پراسیسڈ فوڈ (مکھن، گھی، چٹنی)، موبائل فون (کچھ ماڈل)، چھتری، سلائی مشین جیسی چیزیں شامل ہیں۔ اس سے ان کی قیمتیں براہ راست کم ہوں گی۔
ہیلتھ اور لائف انشورنس میں ریلیف
میٹنگ میں ہیلتھ اور لائف انشورنس پر 18 فیصد جی ایس ٹی کو 5 فیصد یا صفر کرنے کی تجویز بھی سامنے آسکتی ہے۔ اس سے پالیسی کا پریمیم کم ہو جائے گا اور زیادہ لوگوں کو انشورنس کوریج لینے کی ترغیب دی جائے گی۔
ضروری اشیاء پر ٹیکس میں کمی
تہوار کے موسم میں مہنگائی سے راحت فراہم کرنے کے لیے روزمرہ استعمال کی ضروری اشیاء پر جی ایس ٹی کم کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ تاہم یہ کمی کن اشیاء پر کی جائے گی یہ اجلاس کے بعد ہی واضح ہو سکے گا۔
آئی ٹی سی کے قوانین تاجروں کے لیے آسان ہیں
'بلاکڈ ان پٹ ٹیکس کریڈٹ' (بلاکڈ آئی ٹی سی) کے قوانین میں نرمی کی تجویز ہے۔ فی الحال تاجر کچھ چیزوں پر ادا کیے گئے جی ایس ٹی کی واپسی کا دعویٰ نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی رقم پھنسی ہوئی ہے۔ قوانین کے آسان ہونے سے لاکھوں ایم ایس ایم ایز اور چھوٹے تاجروں کو نقدی کے بہاؤ میں راحت ملے گی۔
دیگر اہم تجاویز
جی ایس ٹی رجسٹریشن کا عمل 3 دنوں میں مکمل کرنے کا منصوبہ
ٹیکنالوجی کی مدد سے رقم کی واپسی کے عمل کو تیز تر اور خودکار بنانا
کوئی نیا سیس نہیں، صرف کچھ سیس کے نام تبدیل کرنے کی تجویز ہے
اجلاس کی اہمیت پر ماہرین کی رائے
ماہرین کا خیال ہے کہ جی ایس ٹی کی شرح میں کمی سے تہواروں کے دوران کھپت بڑھے گی، جس سے مارکیٹ میں رونق آئے گی اور طویل مدت میں ٹیکس وصولی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی، ITC قوانین میں بہتری سے تاجروں کی لاگت میں کمی آئے گی اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی۔
یوم آزادی پر وزیر اعظم نریندر مودی کے وعدے کے بعد ستمبر میں ہونے والی یہ میٹنگ جی ایس ٹی 2.0 کی شروعات ثابت ہو سکتی ہے۔ 12 فیصد سلیب کو ختم کرنے، انشورنس پر ٹیکس میں کمی اور ضروری اشیاء پر ریلیف جیسے اقدامات عام لوگوں اور تاجروں دونوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں۔
