پورنیا: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اس وقت مبینہ 'ووٹ چوری' کے خلاف بہار میں 'ووٹر رائٹس یاترا' نکال رہے ہیں۔ آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو اور وی آئی پی سربراہ مکیش ساہنی سمیت انڈیا اتحاد کے کئی بڑے لیڈر بھی ان کے ساتھ ہیں۔ آج یاترا کے آٹھویں دن جب راہل بلیٹ بائیک پر پورنیہ کی سڑکوں پر چل رہے تھے تو اچانک ایک نوجوان ان کے پاس پہنچا اور انہیں چومنے کی کوشش کی۔
راہل گاندھی کو چومنے کی کوشش
یاترا کے دوران راہل گاندھی بلیٹ چلا رہے تھے اور ان کے پیچھے بہار کانگریس کے صدر راجیش رام بیٹھے ہوئے تھے، جب کہ تیجسوی یادو بھی تھوڑے فاصلے پر دوسری بلیٹ چلا رہے تھے۔ جب ان کی ووٹر ادھیکار یاترا پورنیہ ارریہ روڈ پر جلال گڑھ بلاک کے قریب سے گزر رہی تھی تو اچانک ایک نوجوان ان کی طرف بھاگا اور انہیں چومنے کی کوشش کی۔ تاہم تیجسوی کی بلیٹ کے پیچھے بیٹھے سکیورٹی اہلکاروں نے انہیں فوراً پکڑ لیا اور موقعے سے بھگا دیا۔ اس دوران ایک سکیورٹی اہلکار نے نوجوان کو تھپڑ بھی مارا۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک عجیب و غریب صورت حال پیدا ہو گئی۔
راہل گاندھی نے ایک ڈھابے پر ناشتہ کیا
راہل گاندھی اور تیجسوی یادو، پورنیہ سے ارریہ جاتے ہوئے گڑھ بنیلی کے قریب سڑک کے کنارے بنے 'اپنا ڈھابہ' پر رک کر ناشتہ کیا۔ ناشتے میں انہوں نے میگی کے ساتھ چائے، نمکین اور چپس بھی کھائی۔ راہل نے ڈھابے کے نام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے لوگوں کا برتاؤ اتنا ہی اچھا ہے جتنا کہ ڈھابہ کا نام ہے۔ ڈھابہ کے مالک امت کمار نے کہا کہ کانگریس لیڈر نے ہم سے بہت اچھے طریقے سے بات چیت کی۔
پپو یادو بھی ساتھ تھے
ناشتہ کرنے کے بعد راہل گاندھی، تیجسوی یادو اور مقامی رکن پارلیمنٹ پپو یادو ارریہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کانگریس، آر جے ڈی اور مہاگٹھ بندھن کے ہزاروں حامی بھی ان کے ساتھ ارریہ کے لیے روانہ ہوئے۔
راہل اور تیجسوی کے بیچ اچھا تال میل
ارریہ پہنچ کر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے راہل گاندھی نے تیجسوی یادو کے بارے میں کہا کہ ہمارے درمیان بہت اچھی ساجھے داری بنی ہے۔ تمام جماعتیں مل کر کام کر رہی ہیں۔ ہمارے بیچ کوئی تناؤ نہیں، باہمی احترام ہے، ہم نظریاتی طور پر متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی طور پر ہم متحد ہیں، بہت اچھے نتائج آئیں گے لیکن ووٹ چوری کو روکنا ہوگا۔
راہل گاندھی نے کہا کہ "بہار میں ایس آئی آر ووٹ چوری کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اپوزیشن شکایت کر رہی ہے لیکن بی جے پی کچھ نہیں کہہ رہی ہے کیونکہ بی جے پی اور الیکشن کمیشن کی کی ساز باز ہے۔ ہم بہار میں کسی بھی حالت میں ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے۔ اس چوری کو روکنے کے لیے ہم ووٹر ادھیکار یاترا نکال رہے ہیں۔"
تیجسوی کے بیان پر راہل کا ردعمل
جب تیجسوی یادو نے گفتگو کے دوران چراغ پاسوان کے بارے میں کہا کہ انہیں اب شادی کرلینی چاہیے، تو راہل گاندھی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، 'یہ بات مجھ پر بھی لاگو ہوتی ہے۔'
تیجسوی یادو نے کہا کہ "الیکشن کمیشن اب الیکشن کمیشن نہیں رہا، بلکہ گودی کمیشن بن گیا ہے، جو بی جے پی کی ایک اکائی ہے۔ راہل گاندھی اور ہم سب نے جمہوریت اور ووٹ کے حق کو بچانے کے لیے اس یاترا کا آغاز کیا ہے۔ ہم نے نچلی سطح پر یاترا نکالی ہے اور ایک چیز واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کی ساکھ ختم ہو چکی ہے۔"
