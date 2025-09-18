ETV Bharat / bharat

'ملک کے نوجوان، طلباء اور جنریشن زیڈ بچائیں گے آئین' راہل گاندھی کا بیان، کہا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں

قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے کہاکہ ملک کے نوجوان، طلباء اور جنریشن زیڈ جمہوریت کی حفاظت کریں گے اور ووٹ چوری کو روکیں گے۔

اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی
اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی (Photo : X@राहुल गांधी)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 18, 2025 at 11:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ ملک کے نوجوان، طلباء اور جنریشن زیڈ جمہوریت کی حفاظت کریں گے اور ووٹ کی چوری کو روکیں گے۔ ان کی یہ پوسٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پڑوسی ملک نیپال میں جنریشن زیڈ تحریک کے بعد اسی ہفتے اقتدار تبدیل ہوا ہے۔

انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ، "ملک کے نوجوان، طلباء اور جنریشن زیڈ آئین کی حفاظت کریں گے، جمہوریت کی حفاظت کریں گے، اور ووٹ کی چوری کو روکیں گے۔ میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جے ہند!" اس پوسٹ کے ساتھ، کانگریس لیڈر نے اپنی ایک تصویر شیئر کی، جس کے پس منظر میں ''Democracy Will Not Be Deleted'' (جمہوریت نہیں مٹے گی) کے الفاظ درج ہیں۔

اس سے پہلے راہل گاندھی نے جمعرات کو اپنے ووٹ چوری کے دعوے کے حوالے سے ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ اس دوران انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر "ووٹ چوروں" اور ''جمہوریت کو تباہ کرنے والوں'' کو تحفظ دینے کا الزام لگایا۔

'جمہوریت کو بھارت کے عوام ہی بچا سکتے ہیں'

میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا کام آپ کے سامنے سچائی پیش کرنا ہے، الیکشن کمیشن اور عدالتی نظام کے علاوہ دیگر اداروں کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی جمہوریت کی حفاظت کرنا ان کا کام نہیں بلکہ ملکی اداروں کا کام ہے۔ اب صرف بھارت کے لوگ ہی جمہوریت کو بچا سکتے ہیں۔ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔

نیپال میں اقتدار کی تبدیلی

قابل ذکر ہے کہ رواں مہینے کے اوائل میں نیپال کی حکومت نے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی، جس کے نتیجے میں ملک کے نوجوان سڑکوں پر نکل آئے اور سابق وزیر اعظم کے پی اولی کی قیادت والی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ تاہم اس دوران 70 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پٖرتشدد تحریک کے بعد نیپال کی عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی نے اتوار کو عہدہ سنبھالا۔ وہ ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔

مزید پڑھیں:

ووٹ چوری پر راہل گاندھی کا سنسنی خیز نیا انکشاف، سافٹ ویئر کے ذریعہ ووٹ ڈلیٹ کرنے کا لگایا الزام، پیش کیے ثبوت

بہار میں ووٹ چوری مہم میں تیزی لانے کا کانگریس نے کیا اعلان

کانگریس نے بی جے پی پر اتراکھنڈ ضمنی انتخابات میں بڑے پیمانے پر ووٹ چوری کا لگایا الزام

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHI ON GEN ZRAHUL ON CONSTITUTIONSAVE CONSTITUTIONSTUDENTS TO SAVE CONSTITUTIONRAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.