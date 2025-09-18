'ملک کے نوجوان، طلباء اور جنریشن زیڈ بچائیں گے آئین' راہل گاندھی کا بیان، کہا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں
قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے کہاکہ ملک کے نوجوان، طلباء اور جنریشن زیڈ جمہوریت کی حفاظت کریں گے اور ووٹ چوری کو روکیں گے۔
Published : September 18, 2025 at 11:40 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ ملک کے نوجوان، طلباء اور جنریشن زیڈ جمہوریت کی حفاظت کریں گے اور ووٹ کی چوری کو روکیں گے۔ ان کی یہ پوسٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پڑوسی ملک نیپال میں جنریشن زیڈ تحریک کے بعد اسی ہفتے اقتدار تبدیل ہوا ہے۔
انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ، "ملک کے نوجوان، طلباء اور جنریشن زیڈ آئین کی حفاظت کریں گے، جمہوریت کی حفاظت کریں گے، اور ووٹ کی چوری کو روکیں گے۔ میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جے ہند!" اس پوسٹ کے ساتھ، کانگریس لیڈر نے اپنی ایک تصویر شیئر کی، جس کے پس منظر میں ''Democracy Will Not Be Deleted'' (جمہوریت نہیں مٹے گی) کے الفاظ درج ہیں۔
देश के Yuva— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2025
देश के Students
देश की Gen Z
संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे।
मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं।
जय हिंद! pic.twitter.com/cLK6Tv6RpS
اس سے پہلے راہل گاندھی نے جمعرات کو اپنے ووٹ چوری کے دعوے کے حوالے سے ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ اس دوران انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر "ووٹ چوروں" اور ''جمہوریت کو تباہ کرنے والوں'' کو تحفظ دینے کا الزام لگایا۔
'جمہوریت کو بھارت کے عوام ہی بچا سکتے ہیں'
میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا کام آپ کے سامنے سچائی پیش کرنا ہے، الیکشن کمیشن اور عدالتی نظام کے علاوہ دیگر اداروں کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی جمہوریت کی حفاظت کرنا ان کا کام نہیں بلکہ ملکی اداروں کا کام ہے۔ اب صرف بھارت کے لوگ ہی جمہوریت کو بچا سکتے ہیں۔ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔
نیپال میں اقتدار کی تبدیلی
قابل ذکر ہے کہ رواں مہینے کے اوائل میں نیپال کی حکومت نے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی، جس کے نتیجے میں ملک کے نوجوان سڑکوں پر نکل آئے اور سابق وزیر اعظم کے پی اولی کی قیادت والی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ تاہم اس دوران 70 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پٖرتشدد تحریک کے بعد نیپال کی عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی نے اتوار کو عہدہ سنبھالا۔ وہ ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔
