پی ایم مودی اور اٹلی کی پی ایم میلونی کی قابل اعتراض ویڈیو، اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیو بنانے والے نوجوان کو کیا گیا گرفتار
بی جے پی کارکن کی شکایت پر پولیس نے اسے گرفتار کیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا گیا تھا۔
Published : September 11, 2025 at 1:42 PM IST
رائے بریلی، اترپردیش: آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) کے ذریعے سوشل میڈیا پر وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل اعتراض ویڈیو اپ لوڈ کرنا ایک نوجوان کے لیے مہنگا ثابت ہوا۔ پولیس نے نوجوان کو گرفتار کرکے مزید کارروائی شروع کردی ہے۔
رائے بریلی پولیس کے میڈیا سیل کے مطابق ایک نوجوان نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی کا قابل اعتراض ویڈیو اپ لوڈ کیا تھا۔ نوجوانوں نے یہ ویڈیو آرٹیفیشل انٹیلی جنس کی مدد سے بنائی تھی۔ ملزم درگیش کمار ولد رام دین بچھراواں تھانہ علاقہ کے گاؤں بنوا کا رہنے والا ہے۔ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو بی جے پی کارکن ہریوم چترویدی نے اسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر پوسٹ کرکے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی۔
انہوں نے اپنی شکایت میں لکھا تھا کہ پی ایم نریندر مودی کے ساتھ ایک قابل اعتراض اور من گھڑت ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ ویڈیو میں وزیر اعظم کو ایک لڑکی کے ساتھ غلط تناظر میں دکھایا گیا ہے جو کہ سراسر جھوٹ اور معاشرے کی اخلاقی اقدار کے خلاف ہے۔ یہ ایک سنگین جرم ہے، جو ملک کے اعلیٰ ترین عہدے کی شبیہ کو داغدار کرنے کی کوشش ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف سخت ترین کارروائی ضروری ہے۔ ہریوم چترویدی کی شکایت پر بچھراواں پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ بدھ کو پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا۔