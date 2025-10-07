سنجولی مسجد کی نچلی دو منزلوں کو منہدم کیا جائے گا یا نہیں؟ عدالت نے فیصلہ محفوظ رکھا، جانئے تازہ اپڈیٹ کیا ہے؟
عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب فیصلہ 30 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔
Published : October 7, 2025 at 2:06 PM IST
شملہ: ہماچل پردیش کی سنجولی مسجد معاملے میں پیر کو سماعت ہوئی۔ یہ سماعت وقف بورڈ اور مسجد کمیٹی کی عرضی پر کی گئی۔ ضلع عدالت سے وقف بورڈ اور مسجد کمیٹی کو کوئی راحت نہیں ملی۔ دونوں فریقوں نے پیر کو سنجولی مسجد کیس میں اضافی وقت مانگا تھا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ نے اضافی وقت دینے سے انکار کر دیا اور 30 اکتوبر کو فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔
اس معاملے میں میونسپل کارپوریشن کمشنر کے فیصلے کو ضلع عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے۔ اس میں کمشنر کورٹ نے سنجولی مسجد کی نچلی دو منزلوں کو بھی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کو منہدم کا حکم دیا تھا۔ اس فیصلے کو مسلم فریق نے عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ اس سے قبل مسجد کی تین منزلیں منہدم کرنے کا فیصلہ گزشتہ سال 5 اکتوبر کو کیا گیا تھا جس میں سے بالائی دو منزلوں کو منہدم کرنے کا کام بھی مسجد کمیٹی نے تقریباً مکمل کر لیا ہے۔
واضح رہے کہ دو فریقوں کے درمیان لڑائی کے بعد یہ تنازعہ بڑھتا گیا۔ اس کے بعد مشتعل مقامی باشندوں نے مسجد کے سامنے احتجاج کیا۔ معاملہ بڑھتے ہی ہندو تنظیموں نے 11 ستمبر 2024 کو سنجولی میں ایک بڑا مظاہرہ کیا۔
تنازعہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ سنجولی میں بھاری پولیس فورس کو تعینات کرنا پڑا تھا۔ شملہ کے ڈی سی اور ایس پی نے پولیس دستوں کے ساتھ اس رات پورے سنجولی علاقے کی صورتحال کا جائزہ لیاتھا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ کے بعد واٹر کینن سمیت طاقت کا استعمال کیا گیا۔ عوام کے غصے سے حکومت بھی چوکنا ہوگئی تھی۔
اس معاملے پر ریاستی اسمبلی کے مانسون سیشن کے دوران زبردست بحث ہوئی۔ صورتحال کو بڑھتے دیکھ کر سنجولی مسجد کمیٹی کے نمائندوں نے 12 ستمبر 2024 کو شملہ میونسپل کارپوریشن کمشنر سے رابطہ کیا اور غیر قانونی حصے کو خود ہٹانے کی پیشکش کی۔ مسلم فریقوں کی جانب سے اس تجویز کے بعد میونسپل کارپوریشن کورٹ نے 5 اکتوبر 2024 کو اگلی سماعت پر مسجد کی بالائی تین منزلوں کو گرانے کے احکامات جاری کیے۔
مسلم تنظیموں نے بعد ازاں ایم سی کورٹ کے فیصلے کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں چیلنج کیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ میں سماعت کے دوران کیس نے کئی موڑ لیے۔ ضلعی عدالت اب 30 اکتوبر کو اپنا فیصلہ سنائے گی۔