ETV Bharat / bharat

سعودی عرب پاکستان دفاعی معاہدے کے مضمرات کا مطالعہ کریں گے: بھارتی وزارت خارجہ

پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر دستخط ہوگئے ہیں۔معاہدے کے تحت کسی ایک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔

will study implications our national security regional global stability mea saudi pak defence pact Urdu News
محمد بن سلمان اور شہباز شریف (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 18, 2025 at 12:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: مشرق وسطیٰ سمیت دنیا کے کئی ممالک کے درمیان تنازعات جاری ہیں۔ دریں اثناء پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ہندوستان نے جمعرات کو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان نئے دفاعی معاہدے پر ردعمل جاری کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہندوستان کی قومی سلامتی اور علاقائی اور عالمی استحکام پر معاہدے کے اثرات کا قریب سے مطالعہ کرے گا۔

وزارت خارجہ (MEA) کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں، وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ نئی دہلی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ معاہدے کی رسمی شکل کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے ممکنہ نتائج کا قریب سے جائزہ لے گا۔

سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ

جیسوال نے زور دے کر کہا کہ اس پیش رفت کی روشنی میں ہندوستان کی قومی سلامتی سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کی خبریں دیکھی ہیں، حکومت کو معلوم تھا کہ اس پیش رفت سے، جو دونوں ممالک کے درمیان ایک طویل مدتی معاہدے کو باضابطہ شکل دے گا، پر غور کیا جا رہا ہے۔

will study implications our national security regional global stability mea saudi pak defence pact Urdu News
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال (ANI)

کسی بھی جارحیت کو دونوں ممالک پر حملہ سمجھا جائے گا

ہم اپنی قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی استحکام پر اس پیش رفت کے مضمرات کا مطالعہ کریں گے۔‘‘ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا، ’’حکومت ہندوستان کے قومی مفادات کے تحفظ اور تمام شعبوں میں جامع قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔‘‘ وزارت خارجہ کے تبصرے، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کے چند گھنٹے بعد سامنے آئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔

will study implications our national security regional global stability mea saudi pak defence pact Urdu News
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر بھارت کا ردعمل (IANS ANI)

مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دفاعی تعاون

اس معاہدے پر سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی دعوت پر بدھ کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ریاض کے سرکاری دورے کے دوران دستخط کیے گئے۔ دورے کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان کے مطابق، "سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان تقریباً آٹھ دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری کو جاری رکھتے ہوئے اور بھائی چارے اور اسلامی یکجہتی کے ساتھ ساتھ مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی دفاعی تعاون کی بنیاد پر، ولی عہد اور وزیر اعظم پاکستان نے ایک دو طرفہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے"۔

کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ ڈیٹرنس

مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا، "یہ معاہدہ، جو دونوں ممالک کی اپنی اپنی سلامتی کو بڑھانے اور خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن قائم کرنے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے، اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے پہلوؤں کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ ڈیٹرنس کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔"

یہ بھی پڑھیں:

ٹرمپ نے 'کاروبار' کے لیے اسلام آباد کے ساتھ تعلقات قائم کرکے ہندوستان کا دل توڑ دیا، سابق امریکی این ایس اے جیک سلیوان کا انکشاف

ٹرمپ نے بھارت کو تیئیس بڑے غیر قانونی منشیات پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں کیا شامل، امریکہ کے لیے قرار دیا خطرہ

اسرائیلی فوج کی غزہ میں اب تک کی سب سے بڑی کارروائی، گنجان آبادی والے علاقوں میں لگاتار حملے، متعدد ہلاکتیں

پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم دفاعی معاہدہ: ایک پر حملے کو دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا

بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کر دیا

امریکہ سے کشیدگی کے بیچ بھارت ایران کے ساتھ روس-بیلاروس کی فوجی مشقوں میں شامل

For All Latest Updates

TAGGED:

PAK SAUDI ARABIA DEFENSE AGREEMENTMINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS MEAMEA SAUDI PAK DEFENSE PACTREGIONAL GLOBAL STABILITY SECURITYSAUDI ARABIA PAK DEFENSE AGREEMENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.