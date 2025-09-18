سعودی عرب پاکستان دفاعی معاہدے کے مضمرات کا مطالعہ کریں گے: بھارتی وزارت خارجہ
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر دستخط ہوگئے ہیں۔معاہدے کے تحت کسی ایک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
Published : September 18, 2025 at 12:48 PM IST
نئی دہلی: مشرق وسطیٰ سمیت دنیا کے کئی ممالک کے درمیان تنازعات جاری ہیں۔ دریں اثناء پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ہندوستان نے جمعرات کو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان نئے دفاعی معاہدے پر ردعمل جاری کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہندوستان کی قومی سلامتی اور علاقائی اور عالمی استحکام پر معاہدے کے اثرات کا قریب سے مطالعہ کرے گا۔
وزارت خارجہ (MEA) کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں، وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ نئی دہلی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ معاہدے کی رسمی شکل کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے ممکنہ نتائج کا قریب سے جائزہ لے گا۔
سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ
جیسوال نے زور دے کر کہا کہ اس پیش رفت کی روشنی میں ہندوستان کی قومی سلامتی سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کی خبریں دیکھی ہیں، حکومت کو معلوم تھا کہ اس پیش رفت سے، جو دونوں ممالک کے درمیان ایک طویل مدتی معاہدے کو باضابطہ شکل دے گا، پر غور کیا جا رہا ہے۔
کسی بھی جارحیت کو دونوں ممالک پر حملہ سمجھا جائے گا
ہم اپنی قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی استحکام پر اس پیش رفت کے مضمرات کا مطالعہ کریں گے۔‘‘ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا، ’’حکومت ہندوستان کے قومی مفادات کے تحفظ اور تمام شعبوں میں جامع قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔‘‘ وزارت خارجہ کے تبصرے، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کے چند گھنٹے بعد سامنے آئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دفاعی تعاون
اس معاہدے پر سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی دعوت پر بدھ کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ریاض کے سرکاری دورے کے دوران دستخط کیے گئے۔ دورے کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان کے مطابق، "سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان تقریباً آٹھ دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری کو جاری رکھتے ہوئے اور بھائی چارے اور اسلامی یکجہتی کے ساتھ ساتھ مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی دفاعی تعاون کی بنیاد پر، ولی عہد اور وزیر اعظم پاکستان نے ایک دو طرفہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے"۔
کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ ڈیٹرنس
مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا، "یہ معاہدہ، جو دونوں ممالک کی اپنی اپنی سلامتی کو بڑھانے اور خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن قائم کرنے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے، اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے پہلوؤں کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ ڈیٹرنس کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔"