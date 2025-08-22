نئی دہلی: ملک کی سپریم کورٹ آوارہ کتوں پر اپنا سپریم فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کتوں کو شیلٹر ہوم سے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تاہم سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ جارح کتوں کو شیلٹر ہومز میں ہی رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے آوارہ کتوں کو چھوڑنے سے قبل ان کی نسبندی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ یہی نہیں سپریم کورٹ نے کتوں کو کھانا کھلانے کی جگہ کا تعین کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس ضمن میں سپریم کورٹ نے تمام ریاستوں کو نوٹس بھی جاری کیا ہے۔
سپریم کورٹ نے گائیڈلائنس پر عمل نہیں کرنے والوں اور اس میں رکاوٹ ڈالنے والی این جی اوز کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ آوارہ کتوں سے متعلق گائیڈلائنس پورے ملک کو مدنظر رکھتے ہوئے جاری کی گئی ہیں۔
Supreme Court orders that no public feeding of dogs will be allowed, and dedicated feeding spaces for stray dogs to be created. Supreme Court says there have been instances due to such feeding instances. https://t.co/XKbWVyRwwd— ANI (@ANI) August 22, 2025
آپ کو بتا دیں، سپریم کورٹ نے دارالحکومت دہلی سے متصل دہلی-این سی آر کی سڑکوں سے آوارہ کتوں کو ہٹانے اور انہیں مستقل شیلٹر ہومز میں رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اس کیس کی سماعت تین ججوں کی خصوصی بنچ نے کی جس میں جسٹس وکرم ناتھ، جسٹس سندیپ مہتا اور جسٹس این وی انجاریا شامل ہیں۔
Supreme Court expands the ambit of its proceedings on menace of stray dogs and issues notice to Secretaries of department of Animal Husbandry all states and Union Territories and seeks their response on framing of national policy to deal with the problem.— ANI (@ANI) August 22, 2025
Supreme Court also… https://t.co/CGgjqs3QiK
اس سے قبل عدالت نے 11 اگست کو ایک حکم جاری کیا تھا جس کے خلاف کئی درخواستیں بھی دائر کی گئی تھیں۔ کیس کی سماعت کرتے ہوئے اس خصوصی بنچ نے 14 اگست کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ سماعت کے دوران بنچ نے دہلی-این سی آر میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی پریشانی کے لئے مقامی اداروں کی لاپرواہی کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ عدالت نے کہا تھا کہ ان علاقوں میں آوارہ کتوں کا مسئلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ دہلی میونسپل کارپوریشن کی لاپرواہی کی وجہ سے کتوں کی نس بندی اور ویکسینیشن کے قوانین کو صحیح طریقے سے نافذ نہیں کیا جا رہا ہے۔
#WATCH | Delhi: Sonali Gaba, who runs a shelter home for dogs, says, " we had faith that the sc would rule in our favour. you can't say that any and every dog is aggressive; there should be proof. we are happy with the sc order. we are happy that the court has ruled on creating… pic.twitter.com/D4KEfLgduV— ANI (@ANI) August 22, 2025
اسی وقت، سالیسٹر تشار مہتا نے سماعت کے دوران کہا تھا کہ گزشتہ سال 2024 میں ملک بھر میں کتے کے کاٹنے کے کل 31 لاکھ سے زیادہ کیس درج ہوئے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کا واضح مطلب ہے کہ روزانہ 10 ہزار کیسز سامنے آرہے ہیں۔ تشار مہتا نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں کتے کے کاٹنے سے 300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔
عوام کی حفاظت پر سنگین خدشات اور ریبیز کے بڑھتے ہوئے خطرے کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ سڑکوں پر بچوں، خواتین اور بزرگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوری کارروائی ضروری ہے۔ نئی دہلی میونسپل کونسل (این ڈی ایم سی)، دہلی میونسپل کارپوریشن (ایم سی ڈی) اور نوئیڈا، گڑگاؤں اور غازی آباد کی شہری ایجنسیوں کو سڑکوں پر آوارہ کتوں سے مکمل طور پر چھٹکارا دلانے کی ہدایت دیتے ہوئے، سپریم کورٹ کی دو ججوں کی بنچ نے سخت انتباہ جاری کیا کہ کسی بھی تنظیم یا گروہ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی جو ان کو ہٹانے میں رکاوٹ بنے گا۔
عدالت کے فیصلے سے سماج کے کئی طبقات میں غم و غصہ پھیل گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ملک بھر کے جانوروں سے محبت کرنے والوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر گونگے جانوروں کے لیے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گاوائی نے تین ججوں کی بنچ تشکیل دی تھی۔
