'ناانصافی' کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے: عمر خالد کی ضمانت کی درخواست ہائیکورٹ سے مسترد ہونے پر کپل سبل کا ردعمل
عمر خالد کے خلاف مقدمہ ممبئی میں کی تقریر پر کیاگیا جس کےلیے ان پر یو اے پی اے کے تحت الزام عائد کئے گئے۔
Published : September 5, 2025 at 6:59 PM IST
نئی دہلی: دہلی فسادات کے معاملے میں دہلی ہائی کورٹ کی طرف سے عمر خالد کو ضمانت دینے سے انکار کے چند دن بعد، سینئر وکیل کپل سبل نے جمعہ کو کہا کہ آرٹیکل 21 کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور "ناانصافی" کے خلاف "ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے"۔
راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ نے یہ بھی سوال کیا کہ بھارت کی جمہوریت کہاں جارہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں اس طرح کے مسائل کو یہ سوچ کر نہیں اٹھا رہی ہیں کہ اس سے انہیں سیاسی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سبل نے کہا کہ "ہم صحیح کام نہیں کرنا چاہتے اور اس کے لیے آواز اٹھانا نہیں چاہتے۔ ہمارے وکیل، متوسط طبقہ اور معاشرہ خاموش ہے۔"
سابق چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ پر ان کے مبینہ ریمارکس کہ خالد کے وکیل کی طرف سے کم از کم سات التوا طلب کیے گئے تھے، تنقید کرتے ہوئے، سبل نے کہا کہ جب معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا تو دفاع کی طرف سے صرف دو التوا کی درخواستیں کی گئیں۔
سبل نے یہاں ایک پریس کانفرنس میں کہا، "اگر عدالت برسوں تک فیصلہ نہیں دیتی ہے، تو کیا اس کے لیے وکیلوں کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا؟ یہ عدالت کا معاملہ ہے۔ اگر آپ ضمانت نہیں دینا چاہتے تو عرضی کو مسترد کر دیں۔ آپ کو 20-30 سماعتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "عمر خالد گزشتہ چار سال، 11 ماہ اور 15 دن سے حراست میں ہے اور مسلسل قید میں ہیں۔ 2022 اور 2024 میں دو اپیلیں دائر کی گئی تھیں -- جنہیں ہائی کورٹس نے مسترد کر دیا تھا۔ ایک ایس ایل پی SLP 2023 میں دائر کی گئی تھی لیکن 2024 میں واپس لے لی گئی تھی۔"
اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ضمانت کی درخواست کی جلد از جلد سماعت کی جانی چاہئے اور اس کے لئے کئی فیصلے ہیں، سبل نے سوال کیا کہ کیا خالد کے کیس پر اس کا اطلاق ہوا ہے۔
سبل نے کہا کہ ہائی کورٹ کے سامنے آنے والی پہلی اپیل کی 180 دنوں میں 28 سماعتیں ہوئیں۔ 2024 میں ایک اپیل دائر کی گئی اور اسے مسترد ہونے میں 407 دن لگے۔ انہوں نے کہا کہ خالد کے خلاف مقدمہ اس تقریر سے متعلق ہے جو انہوں نے ممبئی میں کی تھی جس کے لئے ان پر یو اے پی اے کے تحت الزام عائد کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک تقریر کی جس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں تشدد ہوگا اور یہ کسی شخص کو قتل کرنے، کسی شخص کو اغوا کرنے یا ملک کی علاقائی سالمیت پر حملہ کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ سبل نے دعوی کیا کہ ان کے خلاف کوئی براہ راست ثبوت نہیں ہے۔ سبل نے کئی معاملوں کا حوالہ دیا جن میں یو اے پی اے کے ملزم کو ضمانت دی گئی ہے۔
سبل نے کہا، ’’میں اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان پر مقدمہ چلایا جائے گا تو تقریباً سبھی کو بری کردیا جائے گا۔‘‘ سبل نے کہاکہ ’کیا ان لیڈروں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے جنہوں نے اشتعال انگیز تقاریر کیں‘۔ سبل نے زور دیکر کہا کہ ’یہ عدلیہ اور حکومت کی حالت ہے‘۔
انہوں نے سوال کیا کہ ‘سیاسی جماعتیں بھی یہ سوچ کر ان مسائل کو نہیں اٹھاتی ہیں کہ اس سے انہیں سیاسی طور پر نقصان ہو سکتا ہے؟‘ انہوں نے کہا کہ ہماری جمہوریت کہاں جارہی ہے؟ ہم صحیح کام نہیں کرنا چاہتے اور اس کے لیے آواز اٹھانا نہیں چاہتے۔ ہمارے وکلاء، متوسط طبقہ اور معاشرہ خاموش ہے۔
سبل نے کہا کہ جو جج اعلیٰ عدالتوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے مطابق یہ آرٹیکل 21 کی خلاف ورزی ہے اور یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ سبل نے کہا، "لیکن زندگی امید پر منحصر ہے اور ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور توقع کریں گے کہ ہماری بات سنی جائے گی۔"
یہ بھی پڑھیں: عمر خالد کی ضمانت کے لیے سپریم کورٹ جانے کا منصوبہ، 13 ستمبر کو طلباء یونین کا مارچ - UMAR KHALID BAIL
فروری 2020 فسادات کے "سازش" کیس میں خالد اور شرجیل امام سمیت نو افراد کی ضمانت سے انکار کرتے ہوئے، دہلی ہائی کورٹ نے منگل کو فیصلہ دیا کہ شہریوں کے مظاہروں یا مظاہروں کی آڑ میں "سازشی" تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فیصلہ میں مزید کہا گیا کہ آئین شہریوں کو احتجاج کرنے اور مظاہرے کرنے یا ایجی ٹیشن کرنے کا حق دیتا ہے، بشرطیکہ وہ منظم، پرامن اور بغیر ہتھیاروں کے ہوں اور اس طرح کے اقدامات قانون کی حدود میں ہونے چاہئیں۔