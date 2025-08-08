نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز ایئر انڈیا کے حفاظتی طریقوں اور دیکھ بھال کے طریقہ کار کے آزادانہ آڈٹ کی درخواست پر غور کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ایک بدقسمتی واقعہ کا مطلب یہ نہیں ہوسکتا ہے کہ آپ صرف ایک ایئر لائن کے پیچھے پڑ جائیں۔
یہ معاملہ جسٹس سوریہ کانت اور جے باغچی پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا۔ بنچ نے عرضی گزار، نریندر کمار گوسوامی سے کہا کہ وہ اپنی پی آئی ایل واپس لیں اور اگر کوئی شکایت ہے تو مناسب فورم سے رجوع کریں۔
درخواست میں سپریم کورٹ کے سابق جج کی نگرانی میں انٹرنیشنل سول ایوی ایشن آرگنائزیشن کے ذریعہ تسلیم شدہ بین الاقوامی ہوا بازی سیفٹی ایجنسی کے ذریعہ ایئر انڈیا کے پورے بیڑے کا ایک جامع حفاظتی آڈٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
سماعت کے دوران، بنچ نے مشاہدہ کیا کہ اگر درخواست گزار مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو درخواست کا دائرہ صرف ایک ایئر لائن تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ بنچ نے ایک وکیل گوسوامی سے پوچھا کہ "صرف ایئر انڈیا کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا، جس نے حال ہی میں ایک افسوسناک سانحہ دیکھا؟ اگر آپ کچھ ریگولیٹری میکانزم چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنی پٹیشن میں دیگر ایئر لائنز کو فریق کیوں نہیں بنایا؟ صرف ایئر انڈیا ہی کیوں؟"
بنچ نے کہا کہ ایک بدقسمت واقعہ کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایک ایئرلائن کے پیچھے پڑ جائیں۔ بنچ نے کہا کہ "وہ ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ تھا، لیکن یہ ایئر لائن کو نشانہ بنانے کا موقع نہیں ہے، ہم بھی اکثر سفر کرتے ہیں۔"
درخواست گزار نے دعویٰ کیا کہ ایئر انڈیا کے ساتھ اس کا "غیر معمولی طور پر برا تجربہ" رہا ہے۔ بنچ نے کہا کہ صارف کے تحفظ کے قوانین کے تحت انفرادی شکایات کی پیروی کی جا سکتی تاہم بنچ نے ایک آپریٹر کو نشانہ بنانے والی درخواست پر اپنی عدم اطمینان کا اظہار کیا۔
درخواست گزار نے عدالت عظمیٰ کا رخ اس وقت کیا جب فلائٹ AI 171، ایک گیٹ وِک جانے والا بوئنگ 787 ڈریم لائنر، 12 جون کو احمد آباد سے ٹیک آف کے چند منٹوں میں ہی گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار 242 میں سے 241 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں 181 بھارتی اور 52 برطانیہ کے شہری شامل ہیں۔ درخواست میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن کو ایئر لائن کی آپریشنل سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے ایک "مضبوط میکانزم" قائم کرنے کی ہدایت کی مانگ کی گئی تھی۔