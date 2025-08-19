نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو این ایچ اے آئی سے پوچھا کہ اگر تھریسور، کیرالہ میں 65 کلومیٹر طویل ہائی وے کو طے کرنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں، تو مسافر کو 150 روپے کا ٹول کیوں دینا چاہئے؟ اس معاملے کی سماعت چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی اور جسٹس کے ونود چندرن اور جسٹس این وی انجاریا کی سربراہی والی بنچ نے کی۔
چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ایک شخص کو سڑک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں تو وہ 150 روپے کیوں ادا کرے؟ جس سڑک پر ایک گھنٹہ لگنے کی امید ہے اس میں 11 گھنٹے زیادہ لگتے ہیں اور انہیں ٹول بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔
بنچ کے سامنے پیش کیا گیا کہ ویک اینڈ پر تقریباً 12 گھنٹے تک اس روٹ پر ٹریفک جام رہا۔ سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے NHAI کی نمائندگی کی اور سینئر ایڈوکیٹ شیام دیوان نے کنسیشنر (پروجیکٹ چلانے والی سرکاری کمپنی) کی نمائندگی کی۔
'حادثے کی وجہ سے ٹریفک جام'
مہتا نے ایک نظیر کا حوالہ دیا جس نے ٹول کو معطل کرنے کے بجائے تناسب سے کم کرنے کا مشورہ دیا۔ دیوان نے ہائی کورٹ کے حکم کو انتہائی غیر منصفانہ قرار دیا۔ اس پر بنچ نے کہا کہ حادثہ جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہوا وہ محض خدا کا کام نہیں تھا جیسا کہ مہتا نے کہا تھا بلکہ یہ ایک ٹرک کے گڑھے میں گرنے سے ہوا تھا۔
'انڈر پاس کی تعمیر جاری تھی'
مہتا نے دلیل دی کہ این ایچ اے آئی نے ان جگہوں پر سروس سڑکیں فراہم کیں جہاں انڈر پاس زیر تعمیر تھا لیکن اس نے تسلیم کیا کہ مانسون کی بارشوں نے پیش رفت کو سست کر دیا ہے۔ رعایت دہندہ نے کہا کہ اس نے 60 کلومیٹر کے کام کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور سروس روڈ پر رکاوٹوں کے لیے تیسری پارٹی کے ٹھیکیداروں بشمول PSG انجینئرنگ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔
صرف 10 دنوں میں 5-6 کروڑ روپے کا اثر
دیوان نے دلیل دی کہ اس کے مؤکل کی آمدنی کا ذریعہ اس وقت تک نہیں روکا جا سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کو تفویض کردہ کام کا ذمہ دار نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے مؤکل کو صرف 10 دنوں میں 5-6 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ بنچ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے رعایت دہندہ کو NHAI کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کرنے کی اجازت دی تھی۔ تاہم، دیوان نے استدلال کیا کہ یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ آمدنی روکنے کے باوجود روزانہ کی دیکھ بھال کی لاگت جاری ہے۔
ٹول وصولی پر پابندی
دلائل سننے کے بعد، بنچ نے نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا، رعایتی، گرووائر انفراسٹرکچر کی طرف سے دائر درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عرضی گزاروں نے کیرالہ ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس نے تھریسور کے پالیاکارا ٹول پلازہ پر ٹول وصولی پر پابندی لگا دی تھی۔
6 اگست کو ہائی کورٹ نے قومی شاہراہ 544 کے ایڈاپلی-منوتھی سیکشن کی خراب حالت اور جاری تعمیراتی کام کی وجہ سے بھاری ٹریفک جام کی بنیاد پر ٹول وصولی پر روک لگانے کا حکم دیا تھا۔ 14 اگست کو سپریم کورٹ نے ٹول وصولی پر روک لگانے کے ہائی کورٹ کے حکم میں مداخلت کرنے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر نہیں کی تھی۔