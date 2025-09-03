حیدرآباد: ۔یوم اساتذہ دراصل ملک کے عظیم استاد، فلسفی، مصلح و ماہرِ تعلیم اور سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر سرو پلی رادھا کرشنن کے یوم پیدائش کے موقعے پر منایا جاتا ہے۔ آزاد بھارت کے دوسرے صدر جمہوریہ سروے پلی رادھا کرشنن کی پیدائش پانچ ستمبر 1888 کو ریاست تمل ناڈو کی دارالحکومت چنئی کے تروتانی میں ہوئی تھی۔ اسی موقعے پر اس دن کو ہم یومِ اساتذہ کے طور پر مناتے ہیں۔
انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے میں دو شخصیات کا اہم رول ہوتا ہے۔ ایک اس کے خود کے والدین اور دوسرے اس کے اساتذہ۔ اگر بچوں کی صحیح رہنمائی ہوتی ہے تو یہی بچے بڑے ہوکر اپنے والدین، استاد، شہر اور ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ اعلیٰ مقام حاصل کرنے والوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جنہوں نے باقائدہ تعلیم حاصل کی ہے۔
اساتذہ اور والدین کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ طلبہ کی رہنمائی کرکے ان کو اپنا ہدف حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اساتذہ بچوں کو صرف پڑھاتے ہی نہیں، بلکہ وہ بچوں کی ضروریات کو بھی سمجھتے ہیں۔ وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے کام کے دائرہ کار کو کلاس روم سے آگے بڑھاتے ہیں۔
یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ صرف کتابوں سے پڑھ کر کوئی اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتا یا اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک طالب علم کی کامیابی کے لئے ایک دوراندیش استاد کا ہونا بہت ضروری ہے جو اس کے مستقبل کی صحیح منصوبہ بندی کر سکے۔
آپ کسی بھی طالب علم سے پوچھو وہ یہی کہے گا کہ ہم ڈاکٹر، انجیئر یا پھر وکیل بنیں گے۔ والدین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بڑے ہوکر فلاں شعبہ میں نام کمائے۔ مگر استاد کی دوراندیشی نظر ہی بتا سکتی ہے کہ طالب علم آگے چل کر کیا بن سکتا ہے۔
یوم اساتذہ کی تاریخ
ڈاکٹر سرو پلی رادھا کرشنن نے مدراس یونیورسٹی سے فلسفہ میں ماسٹرز کیا۔ اس کے بعد وہ میسور اور کولکاتا یونیورسٹی میں ایک عرصہ تک درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے۔ بھارت میں پہلا یوم اساتذہ 5 ستمبر 1962 کو اس دن منایا گیا جب ڈاکٹر سرو پلی رادھا کرشنن بھارت کے دوسرے صدر جمہوریہ کے باوقار عہدے پر فائز ہوئے۔ ڈاکٹر سرو پلی رادھا کرشنن بھارت کے پہلے نائب صدر بھی بنائے گئے۔ بھارت کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کی وفات کے بعد ڈاکٹر سرو پلی رادھا کرشنن صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز ہوئے۔
ان کی اعلیٰ کارکردگی سے متاثر ہوکر ان کے طلبا نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہر برس پانچ ستمبر کو وہ لوگ ’’یوم رادھا کرشنن‘‘ منانا چاہتے ہیں۔ تاہم ڈاکٹر سرو پلی رادھا کرشنن نے اس کو پسند نہ کیا بلکہ انھوں نے کہا کہ میرے نام کے بجائے اگر اس دن کو یوم اساتذہ کے طور پر منایا جائے تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔
ڈاکٹر سرو پلی رادھا کرشنن کی حیات و خدمات:
- پیدائش: 5 ستمبر 1888
- تعلیم: ایم اے، ڈی لِٹ، ایل ایل ڈی، ڈ سی ایل، لٹ ڈی، ڈی ایل، ایف آر ایس ایل اور ایف بی اے سمیت آکسفورڈ یونیورسٹی) کے اعزازی فیلو تھے۔
- تصنیف و تالیف: 1917 ان کی پہلی کتاب ’’فلاسفی آف رویندر ناتھ ٹیگور‘‘ شائع ہوئی۔ یہ بھارتی فلسفہ کو سمجھنےمیں ایک معاون کتاب سمجھی جاتی ہے۔
- درس و تدریس: میسور یونیورسٹی میں 1918 سے 1921 تک کلکتہ یونیورسی میں 1921 سے 1931 تک
- یونیورسٹی آف انگلینڈ 1936 تا 1952
- بنارس ہندو یونیورسٹی 1939 تا 1948
- سرو پلی رادھا کرشننن بحیثیت وائس چانسلر: آندھرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر 1931 تا 1936
- بنارس ہندو یونیورسٹی کے وائس چانسلر 1948
- وہ دہلی یونیورسٹی کے چانسلر 1953 تا 1962
- یونیسکو (1946-52) میں ہندوستان کی نمائندگی کی اور 1949-1952 تک یو ایس ایس آر میں ہندوستانی سفیر رہے۔
- 1931 میں نائٹ ہُڈ کا خطاب
- بھارت رتن : 1954
- ٹیمپلٹن پرائز: 1975
- برٹش رائل آرڈر آف میرٹ: 1963
- دی ایکویسٹرین آرڈائن ملیٹی اورٹا (De Equestrine Ordine Militae Auratae) کا اعزاز ویٹیکن سٹی کے سربراہ پوپ پال ششم کے ہاتھوں 1964 میں ملا
بھارت کے اس عظیم رہنما و دانشور کا انتقال 86 برس کی عمر میں ان کے آبائی وطن چنئی میں 17 اپریل 1975 کو ہوا۔
ڈاکٹر سرو پلی رادھا کرشنن کے اقوال زریں:
- حقیقی اساتذہ وہ ہیں، جو اپنے طلبا کو بہترین سے بہترین تربیت فراہم کرتے ہیں۔
- تعلیم ایک ایسا ہنر و فن ہے، جو انسان کو مشکل حالات کے خلاف لڑنا سکھاتا ہے۔
- میرا یوم پیدائش منانے کے بجائے اگر 5 ستمبر کو یوم اساتذہ منایا جائے تو مجھے زیادہ فخر ہوگا۔
- یہ حقیقت ہے کہ تھوڑی سی تاریخ بنانے میں صدیوں کا عرصہ بیت جاتا ہے، جب کہ ایک اچھی نسل بنانے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔
- ہمدردی کا جذبہ، محبت، شفقت اور عمدہ روایات کو فروغ دینا تعلیم کا اہم مقصد ہے۔
- تعلیم کا اہم مقصد ایک ذہین، آزاد، با اخلاق اور زمانہ شناس انسان بنانا ہے۔
- جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ہم اسی وقت سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔
- سچا مذہب ایک انقلابی طاقت ہے جو ظلم و ستم اور ناانصافی کا دشمن ہے۔
- ہمیں انسانیت کو ان جڑوں تک دوبارہ پہنچانا ہوگا جہاں سے خوش نظمی اور آزادی پھلے پھولے۔
ہندوستان کے اب تک کے سب سے بڑے اساتذہ کے اقوال:
گوتم بدھ کا قول: 'آپ کا دشمن آپ کا سب سے بڑا استاد ہو سکتا ہے۔'
چانکیا کا قول: کوئی بھی استاذ کبھی معمولی نہیں ہوتا، تعمیر اور تخریب اس کے گود میں پلتے ہیں
سوامی دیانند سرسوتی کا قول: وہ شخص اچھا اور عقلمند ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، مذہب کے مطابق کام کرتا ہے اور دوسروں کے لیے خوشی اور بہتری کی کوشش کرتا ہے۔
سوامی وویکانند کا قول: 'آپ کو اندر سے باہر کی طرف ترقی کرنا ہے۔ کوئی آپ کو سکھا نہیں سکتا، کوئی آپ کو روحانی نہیں بنا سکتا، آپ کی روح کے سوا کوئی دوسرا گرو نہیں ہے۔'
منشی پریم چند کا قول: 'دنیا کے سارے رشتے محبت کے رشتے ہیں جہاں محبت نہیں وہاں کچھ بھی نہیں۔'
رابندر ناتھ ٹیگور کا قول: 'مشورہ دینا آسان ہے لیکن حل بتانا مشکل۔'
ساوتری بائی پھولے کا قول: 'سکھاؤ، عروج بخشو، تبدیلی لاؤ– سماجی تبدیلی کا منتر تعلیم ہے۔'
مدن موہن مالویہ کا قول: 'انکساری کے بغیر علم بیکار ہے۔'
ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا قول: 'اگر کسی ملک کو بدعنوانی سے پاک اور خوبصورت ذہن رکھنے والے لوگوں کا ملک بنانا ہے تو میرا پختہ یقین ہے کہ معاشرے کے تین اہم رکن یہ کام کر سکتے ہیں - باپ، ماں اور گرو۔'