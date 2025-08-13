کون ہے نوجوان طالب علم جلال الدین، جنھوں نے نائب صدر کے انتخابات کے لیے نامزدگی داخل کی ہے؟

جیسلمیر: اگرچہ سیاست کو اکثر اقتدار سے جوڑا جاتا ہے، راجستھان کے جیسلمیر سے تعلق رکھنے والے صحافت کے طالب علم جلال الدین کے لیے یہ ایک شہری ہونے کا فرض اور جمہوریت کے مرکز کا سفر ہے۔
منگل کو جب جے پور میں ہری دیو جوشی جرنلزم یونیورسٹی کا طالب علم آئندہ نائب صدر کے انتخاب کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے لیے ضلع کلکٹر کے دفتر پہنچا تو لوگ حیران رہ گئے۔
پوچھے جانے پر جلال الدین نے کہا کہ ان کی توجہ جیت یا ہار پر نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے جمہوری عمل میں حصہ لینے پر ہے۔
جلال الدین نے کہا، میں الیکشن لڑنا ایک شوق کے طور پر دیکھتا ہوں، لیکن کوئی معمولی نہیں۔ اس سے مجھے جمہوریت کو مزید گہرائی سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور مجھے لوگوں کی آواز بننے کا موقع ملتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عام شہری سیاست میں حصہ لینے کے لیے حوصلہ افزائی محسوس کریں اور جب بھی اور جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو اپنی آواز اٹھائیں۔
یہ بات قابل ذکر ہے جلال الدین پہلی مرتبہ الیکشن نہیں لڑ رہے بلکہ اس سے قبل انہوں نے وارڈ پنچ، ریاستی اسمبلی اور یہاں تک کہ لوک سبھا انتخابات کے لیے بھی نامزدگی داخل کی تھی۔ اس بار ان کی نظریں نائب صدر کے انتخاب پر ہیں۔
پچھلے مہینے جگدیپ دھنکھر کے استعفیٰ کے بعد ہندوستان کے نائب صدر کا عہدہ خالی ہو گیا تھا جس کے لیے انتخاب 9 ستمبر 2025 کو ہونا ہے۔
تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد، جلال الدین نے کلکٹر کے دفتر میں اپنی نامزدگی کے لیے ضروری رسمی کارروائیاں مکمل کر لی ہیں۔ وہ پہلے ہی 15000 روپے نقد جمع کروانے کے بعد ایک رسید حاصل کر چکے ہیں، جو کہ نامزدگی کے عمل کا ایک حصہ ہے۔
تاہم، یہ کافی نہیں ہے، جلال الدین کو باضابطہ طور پر اہل ہونے کے لیے دیگر دستاویزات کے ساتھ ایک تجویز کنندہ اور ایک حمایتی بھی پیش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ فارم کی شرائط کی تعمیل لازمی ہے۔ جلال الدین کو بھی اگلے تین دنوں میں اپنا تجویز کنندہ دینا پیش کرنا ہوگا۔ ضلع کلکٹر کے دفتر میں مشاورت کے بعد، امکان ہے کہ وہ دیگر رسمی کاموں کے لیے دہلی روانہ ہو جائیں گے۔
اپنی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، جلال الدین اپنی یونیورسٹی میں سیاسی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ سیاست صرف اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ جمہوریت میں شرکت کا ایک اہم حصہ ہے۔
انہوں نے کہا، "نائب صدر کے عہدے کے لیے یہ نامزدگی ان کا پہلا بڑا سیاسی قدم نہیں ہے، بلکہ ایک طویل مدتی عزم کا حصہ ہے۔ سیاست صرف اقتدار حاصل کرنے کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، یہ عوامی شرکت اور نمائندگی کے بارے میں ہونی چاہیے۔ میں اسے سمجھنے اور فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہوں،"۔
جلال الدین نے کہا کہ تمام رسمی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد وہ الیکشن کمیشن میں اپنا کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے جس کے بعد ان کی امیدواری کو سرکاری سمجھا جائے گا۔
