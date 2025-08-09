Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

سابق نائب صدر جگدیپ دھنکر کہاں ہیں؟ نہیں ہو پارہا رابطہ، سبل نے امت شاہ سے جواب مانگا - VICE PRESIDENT JAGDEEP DHANKAR

کپل سبل نے کہا کہ ہم نے 'لاپتہ لیڈیز' کے بارے میں سنا تھا، لیکن 'لاپتہ نائب صدر'کے بارے میں پہلی بار پتہ چلا ہے۔

سابق نائب صدر جگدیپ دھنکر کہاں ہیں؟
سابق نائب صدر جگدیپ دھنکر کہاں ہیں؟ (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read

نئی دہلی: نائب صدر کے عہدے سے اچانک استعفیٰ دینے کے بعد جگدیپ دھنکر عوامی تقریبات میں نظر نہیں آئے ہیں۔ اس کے بعد سے ان کا کوئی سراغ نہیں ملا اور نہ ہی ان کا کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ اس دوران راجیہ سبھا کے رکن کپل سبل نے حکومت سے جواب مانگا ہے۔

سبل نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں وزیر داخلہ امت شاہ سے سوال پوچھا ہے، اس سلسلے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہمیں بتایا جا سکتا ہے کہ جگدیپ دھنکر کہاں ہیں؟ انھوں نے پوچھا، 'کیا وہ محفوظ ہے؟ ان سے رابطہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟'

اتنا ہی نہیں کپل سبل نے مزید لکھا ہے، ''امت شاہ جی کو معلوم ہونا چاہیے! وہ ہمارے نائب صدر تھے۔ ملک کو فکر مند ہونا چاہیے۔‘‘

رکن پارلیمنٹ کپل سبل نے کہا کہ میں نے 'لاپتہ لیڈیز' کے بارے میں پہلے سنا تھا، لیکن میں 'لاپتہ' نائب صدر کے بارے میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ اپوزیشن کو انہیں بچانا پڑے گا۔ میں نے انہیں پہلے بھی فون کیا تھا لیکن انھوں نے نہیں اٹھایا بلکہ ان کے پی اے نے فون اٹھایا اور کہا کہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ کئی لیڈروں نے یہ بھی کہا کہ وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟

آپ کو بتا دیں کہ نائب صدر کا عہدہ 21 جولائی کو جگدیپ دھنکھر کے اچانک صحت کی وجہ سے استعفیٰ دینے کے بعد خالی ہوا تھا۔ دھنکر کی میعاد اگست 2027 میں ختم ہونے والی تھی۔ تاہم اس کے بعد سے نئے نائب صدر کے نام کو لے کر سرگرمی کا ایک مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔

دوسری جانب الیکشن کمیشن نے نائب صدر کے عہدے کے لیے 9 ستمبر کو ہونے والے انتخاب کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 21 اگست ہے اور کاغذات کی جانچ پڑتال 22 اگست کو کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 25 اگست ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

نئی دہلی: نائب صدر کے عہدے سے اچانک استعفیٰ دینے کے بعد جگدیپ دھنکر عوامی تقریبات میں نظر نہیں آئے ہیں۔ اس کے بعد سے ان کا کوئی سراغ نہیں ملا اور نہ ہی ان کا کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ اس دوران راجیہ سبھا کے رکن کپل سبل نے حکومت سے جواب مانگا ہے۔

سبل نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں وزیر داخلہ امت شاہ سے سوال پوچھا ہے، اس سلسلے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہمیں بتایا جا سکتا ہے کہ جگدیپ دھنکر کہاں ہیں؟ انھوں نے پوچھا، 'کیا وہ محفوظ ہے؟ ان سے رابطہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟'

اتنا ہی نہیں کپل سبل نے مزید لکھا ہے، ''امت شاہ جی کو معلوم ہونا چاہیے! وہ ہمارے نائب صدر تھے۔ ملک کو فکر مند ہونا چاہیے۔‘‘

رکن پارلیمنٹ کپل سبل نے کہا کہ میں نے 'لاپتہ لیڈیز' کے بارے میں پہلے سنا تھا، لیکن میں 'لاپتہ' نائب صدر کے بارے میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ اپوزیشن کو انہیں بچانا پڑے گا۔ میں نے انہیں پہلے بھی فون کیا تھا لیکن انھوں نے نہیں اٹھایا بلکہ ان کے پی اے نے فون اٹھایا اور کہا کہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ کئی لیڈروں نے یہ بھی کہا کہ وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟

آپ کو بتا دیں کہ نائب صدر کا عہدہ 21 جولائی کو جگدیپ دھنکھر کے اچانک صحت کی وجہ سے استعفیٰ دینے کے بعد خالی ہوا تھا۔ دھنکر کی میعاد اگست 2027 میں ختم ہونے والی تھی۔ تاہم اس کے بعد سے نئے نائب صدر کے نام کو لے کر سرگرمی کا ایک مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔

دوسری جانب الیکشن کمیشن نے نائب صدر کے عہدے کے لیے 9 ستمبر کو ہونے والے انتخاب کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 21 اگست ہے اور کاغذات کی جانچ پڑتال 22 اگست کو کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 25 اگست ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

JAGDEEP DHANKARKAPIL SIBBALAMIT SHAHجگدیپ دھنکرVICE PRESIDENT JAGDEEP DHANKAR

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.