نئی دہلی: نائب صدر کے عہدے سے اچانک استعفیٰ دینے کے بعد جگدیپ دھنکر عوامی تقریبات میں نظر نہیں آئے ہیں۔ اس کے بعد سے ان کا کوئی سراغ نہیں ملا اور نہ ہی ان کا کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ اس دوران راجیہ سبھا کے رکن کپل سبل نے حکومت سے جواب مانگا ہے۔
سبل نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں وزیر داخلہ امت شاہ سے سوال پوچھا ہے، اس سلسلے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہمیں بتایا جا سکتا ہے کہ جگدیپ دھنکر کہاں ہیں؟ انھوں نے پوچھا، 'کیا وہ محفوظ ہے؟ ان سے رابطہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟'
Vice President Jagdeep Dhankar— Kapil Sibal (@KapilSibal) August 9, 2025
Can we be informed :
Where is he ?
Is he safe ?
Why is he incommunicado ?
Amit Shah ji should know !
He was our Vice President ; the country should be worried !
اتنا ہی نہیں کپل سبل نے مزید لکھا ہے، ''امت شاہ جی کو معلوم ہونا چاہیے! وہ ہمارے نائب صدر تھے۔ ملک کو فکر مند ہونا چاہیے۔‘‘
رکن پارلیمنٹ کپل سبل نے کہا کہ میں نے 'لاپتہ لیڈیز' کے بارے میں پہلے سنا تھا، لیکن میں 'لاپتہ' نائب صدر کے بارے میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ اپوزیشن کو انہیں بچانا پڑے گا۔ میں نے انہیں پہلے بھی فون کیا تھا لیکن انھوں نے نہیں اٹھایا بلکہ ان کے پی اے نے فون اٹھایا اور کہا کہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ کئی لیڈروں نے یہ بھی کہا کہ وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
VIDEO | In a press conference, Rajya Sabha MP Kapil Sibal (@KapilSibal) says, "On July 22, Jagdeep Dhankhar resigned, we don't know where he is... It seems that the Opposition will have to protect him. I had called, I was informed he is taking rest, after that, nobody is taking… pic.twitter.com/nMoqw3HtHo— Press Trust of India (@PTI_News) August 9, 2025
آپ کو بتا دیں کہ نائب صدر کا عہدہ 21 جولائی کو جگدیپ دھنکھر کے اچانک صحت کی وجہ سے استعفیٰ دینے کے بعد خالی ہوا تھا۔ دھنکر کی میعاد اگست 2027 میں ختم ہونے والی تھی۔ تاہم اس کے بعد سے نئے نائب صدر کے نام کو لے کر سرگرمی کا ایک مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔
Delhi: On former Vice President Jagdeep Dhankhar, Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, "...He's not at his official residence. On the first day, I tried to contact him, and someone picked up the phone. When I asked if I could speak to Dhankhar Sahib, he said he was resting and would… pic.twitter.com/64sFqKSsuP— IANS (@ians_india) August 9, 2025
دوسری جانب الیکشن کمیشن نے نائب صدر کے عہدے کے لیے 9 ستمبر کو ہونے والے انتخاب کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 21 اگست ہے اور کاغذات کی جانچ پڑتال 22 اگست کو کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 25 اگست ہے۔
یہ بھی پڑھیں: